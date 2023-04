Réunion annuelle de l'Administration portuaire de Montréal - Bilan des activités 2022 : renouer avec la croissance

MONTRÉAL, le 27 avril 2023 /CNW/ - Aujourd'hui, le 27 avril, le président-directeur général de l'Administration portuaire (APM) Martin Imbleau et la présidente du conseil d'administration Nathalie Pilon ont dévoilé les résultats des activités du Port de Montréal pour l'année 2022 au cours de la réunion annuelle qui s'est déroulée au siège social de l'APM.

Après deux années marquées par des baisses de trafics au Port de Montréal en lien avec les bouleversements des chaînes logistiques internationales et la pandémie de la COVID-19, l'APM a renoué avec la croissance du côté des volumes de marchandises manutentionnées dans tous les secteurs.

« Avec la fin des restrictions sanitaires, nous avons retrouvé une certaine normalité. Les gens ont recommencé à se déplacer et à voyager, les enjeux de congestion portuaire et de disponibilité des conteneurs se sont stabilisés, les marchandises circulent de manière plus prévisible. Mais 2022 a aussi été une année de prise de conscience et de réflexion pour préparer l'avenir. Collectivement, les événements récents nous ont montré l'importance des infrastructures portuaires pour la société et l'économie. Nous avons pris conscience qu'il faut investir dans les chaînes d'approvisionnement de manière urgente, qu'il faut les renforcer et même les repenser pour pouvoir être prêt à faire face aux situations de crise », a déclaré Martin Imbleau, président-directeur général de l'APM.

Trafic de marchandises

Au total, 36 millions de tonnes de marchandises ont été manutentionnées au Port de Montréal en 2022, un résultat en hausse de 5,8 % par rapport à l'an dernier.

Tous les secteurs d'activité enregistrent une hausse

- Le secteur du conteneur affiche une légère hausse de 1,2 % avec 14,4 millions de tonnes manutentionnées et plus de 1,7 million de conteneurs EVP.

- Le secteur du vrac liquide témoigne des effets de la reprise des déplacements et des voyages avec une hausse de 10,6 % par rapport à 2021, soit 13 millions de tonnes manutentionnées.

- Le secteur du vrac solide affiche une hausse de 4,7 % avec 8,2 millions de tonnes. Cette augmentation est en grande partie attribuable au secteur du grain qui a connu une année exceptionnelle.

- Après deux saisons consécutives annulées, les croisières ont fait leur retour à Montréal : un bilan positif avec 49 visites de navires et plus de 50 000 passagers et membres d'équipage.

Résultats financiers et investissements dans les infrastructures

Les revenus d'exploitation ont été de 134 millions de dollars en 2022, par rapport à 117,7 millions de dollars en 2021, soit une augmentation de 13,9 %.

Les dépenses se sont élevées à 112,8 millions de dollars.

Les investissements en immobilisations pour l'année 2022 ont totalisé 117,4 M$.

En tenant compte des produits financiers, le bénéfice net est de 20,7 millions de dollars. Le Port de Montréal affiche donc un bilan solide et maintient une excellente notation financière de AA avec perspectives stables de Standard & Poor's, qui a été confirmée en janvier 2023. L'APM maintient également un solide ratio de couverture de la dette.

Plusieurs projets d'infrastructure majeurs ont franchi des étapes importantes au cours de l'année 2022, notamment le grand projet d'expansion à Contrecœur, le pont d'étagement dans le secteur Viau, le projet d'optimisation de la capacité ferroviaire qui a achevé sa 2e phase et la Tour du Port de Montréal au Grand Quai. Des travaux d'aménagement d'un talus dans le secteur Viau et de réfection des quais ont aussi été réalisés.

Ces projets visent à consolider, renforcer et pérenniser les installations portuaires de Montréal, afin d'améliorer la qualité des services ainsi que l'interface ville-port.

Le rapport annuel 2022 de l'APM peut être consulté à l'adresse suivante : port-montreal.com/fr/rapport-annuel-2022

Développement durable

Les réalisations de l'APM en matière de développement durable se déploient à plusieurs niveaux. L'année 2022 a notamment été marquée par plusieurs nouveaux partenariats pour l'atteinte de la carboneutralité, la transition énergétique et la protection de la biodiversité, et par la réalisation de plusieurs projets porteurs destinés à protéger l'environnement, améliorer la qualité de l'air et de l'eau.

La réduction de 33 % des émissions de GES propres à l'APM depuis 2007, les 43 installations pour le branchement électrique accessibles aux navires hivernants et navires de croisières, et l'atteinte de l'objectif de planter 2000 arbres en 5 ans avec la Soverdi font par exemple partie du bilan de nos activités.

Le rapport de développement durable 2022 de l'APM peut être consulté sur notre site web ici.

Vers 2023

Tandis que l'année 2023 a commencé sous le signe du ralentissement économique, les activités du Port de Montréal affichent une baisse du côté du nombre de conteneurs manutentionnés. En revanche, plusieurs secteurs demeurent en croissance, notamment ceux du grain et du vrac liquide. Les entreprises canadiennes sont également bien positionnées du côté des exportations, notamment à destination des marchés émergents tels que l'Afrique, l'Amérique latine et le Moyen-Orient.

L'année 2023 sera également une année charnière du côté des projets d'infrastructure avec plusieurs inaugurations importantes incluant le pont d'étagement dans le secteur Viau, la Tour du Port de Montréal et la dernière phase du projet d'optimisation de la capacité ferroviaire. Le projet d'expansion à Contrecœur franchira des étapes cruciales avec l'annonce du choix du partenaire principal ainsi que le début prévu des travaux.

