Rétribution des pratiques agroenvironnementales : plus de 6 M$ versés aux entreprises agricoles de la deuxième cohorte

LÉVIS, QC, le 12 avril 2023 /CNW/ - La Financière agricole du Québec (FADQ) a procédé au versement de plus de 6 millions de dollars à plus de 1 000 entreprises agricoles inscrites au deuxième groupe de la Rétribution des pratiques agroenvironnementales. Cette initiative, dont les bonifications ont été annoncées le 20 février 2023 par le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, est une mesure phare du Plan d'agriculture durable 2020-2030.

Pour les nouvelles entreprises inscrites, le montant versé correspond à 25 % de l'aide financière potentielle calculée par entreprise pour leur participation d'une durée de trois années de culture. Cette avance est un incitatif à adopter rapidement de nouvelles pratiques agroenvironnementales.

Rappelons que le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation a élaboré l'Initiative ministérielle de rétribution des pratiques agroenvironnementales pour reconnaître et récompenser les gains environnementaux importants des entreprises agricoles qui adoptent des pratiques agroenvironnementales qui vont au-delà des exigences réglementaires. Au total, ce sont 85 millions de dollars qui ont été rendus disponibles à près de 3 000 producteurs agricoles pour les soutenir dans leur transition vers des pratiques plus durables.

« Les entreprises agricoles sont déjà bien engagées pour améliorer leurs pratiques au bénéfice de notre secteur agricole et agroalimentaire. Avec la mise en place de cette deuxième cohorte, ce sont plus de 1 000 producteurs supplémentaires qui ont bénéficié d'un versement totalisant plus de 6 millions de dollars dans le cadre de la Rétribution des pratiques agroenvironnementales. Le succès de cette mesure témoigne de son

bien-fondé. Je tiens à remercier le personnel de La Financière agricole pour la simplicité d'inscription et l'efficacité dans le déploiement d'une mesure aussi importante pour le virage durable de notre agriculture. »

André Lamontagne, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec

« Notre organisation démontre encore une fois son agilité à répondre présent dans cette mesure phare du Plan d'agriculture durable. Nous sommes fiers d'être au service de la clientèle agricole soucieuse de son environnement. »

M. Ernest Desrosiers, président-directeur général de La Financière agricole du Québec

Faits saillants des nouvelles inscriptions

23 % des demandes sont admissibles à recevoir la somme maximale de 50 000 $.

Le montant moyen par demande s'élève à plus de 24 000 $.

Les régions où le plus grand nombre de demandes a été enregistré sont la Montérégie, le Centre-du-Québec et Chaudière-Appalaches.

Une bonification de 29 millions de dollars sur cinq ans (2022-2027) a été annoncée au Plan budgétaire 2022-2023. Celle-ci permettait l'ouverture d'un deuxième groupe. Ce montant s'ajoute aux 56 millions de dollars versés l'an dernier au premier groupe.

