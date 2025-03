Rétribution agroenvironnementale - Un engagement clair des producteurs

LÉVIS, QC, le 25 mars 2025 /CNW/ - À la suite de l'annonce d'une enveloppe additionnelle de 35 M$ destinée à la rétribution agroenvironnementale le 17 février dernier par les gouvernements fédéral et provincial, La Financière agricole du Québec (FADQ) se réjouit de l'enthousiasme des productrices et producteurs agricoles pour l'environnement.

En effet, 1 109 entreprises se sont inscrites et s'engagent à appliquer au moins une pratique admissible au cours des deux prochaines saisons de culture. Le budget a été engagé en totalité et une avance de 13 M$ a été versée aux 1 109 entreprises qui se sont inscrites en mars.

Cette enveloppe additionnelle fait suite au succès qu'a connu l'Initiative ministérielle de Rétribution des pratiques agroenvironnementales lancée en 2022. Trois groupes bénéficient de cette mesure. À cet égard, un montant supplémentaire de 19 M$ a été versé en mars aux entreprises inscrites en 2022, 2023 et 2024 et ayant fait une déclaration en décembre dernier.

Depuis 2022 jusqu'à aujourd'hui, cela représente un total cumulatif de 122 M$ engagés pour plus de 3 450 entreprises agricoles.

Citations

« Je suis très heureux de constater l'engouement des agriculteurs et des agricultrices pour le programme de rétribution agroenvironnementale. Grâce à cette mesure, le total du soutien direct aux entreprises atteindra 122 millions de dollars. Avec le renouvellement de cette initiative, votre gouvernement pose un geste fort pour la pérennité de notre garde-manger collectif. »

M. André Lamontagne, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec

« Notre organisation se montre une fois de plus engagée à collaborer aux mesures phares du Plan d'agriculture durable. Nous sommes heureux de pouvoir accompagner les entreprises dans ce virage. »

M. Ernest Desrosiers, président-directeur général de La Financière agricole du Québec

Faits saillants

Pratiques admissibles en matière de protection des sols hors saison, de réduction de l'usage des herbicides, de gestion améliorée des matières fertilisantes, de diversification des cultures et d'implantation d'aménagements favorables à la biodiversité.

L'aide financière maximale sera de 50 000 $ par entreprise.

Lien connexe

Renseignements

