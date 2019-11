Retraite de la présidente de l'APTS, Carolle Dubé - La FTQ commente

MONTRÉAL, le 20 nov. 2019 /CNW Telbec/ - La Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ) tient à rendre hommage à la présidente sortante de l'Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux (APTS), Carolle Dubé, qui prend une retraite bien méritée après plus de 30 années de militantisme syndical. La FTQ tient également à saluer la nouvelle présidente Andrée Poirier qui a été élue par les délégués et déléguées de l'APTS réunis cette semaine en congrès à Trois-Rivières.

« Ce fut un grand privilège de travailler avec Carolle tout au long de son mandat à la tête de l'APTS. Œuvrer au sein d'une organisation syndicale, que ce soit comme militante, conseillère ou élue, implique bien trop souvent de faire des sacrifices au détriment de sa vie privée, de sa famille. Il faut saluer ici l'engagement et le travail de Carolle, qui n'a jamais ménagé ses efforts pour défendre la cause des travailleuses et travailleurs qu'elle a représentés dignement tout au long de sa belle carrière. Je joins ma voix à tous mes collègues de la FTQ pour te souhaiter une belle et bonne retraite bien méritée », déclare le président de la FTQ, Daniel Boyer.

« Il faut également féliciter les membres du bureau de direction de l'APTS avec qui nous aurons sûrement l'occasion de travailler au cours des prochaines semaines, des prochains mois. Les défis que nous aurons à relever ensemble dans la défense des travailleurs et travailleuses, toutes organisations syndicales confondues, ne peuvent que nous rappeler combien notre travail est valorisant. Il faut en être fier », conclut Daniel Boyer.

La FTQ, la plus grande centrale syndicale au Québec, représente plus de 600 000 travailleurs et travailleuses.

SOURCE FTQ

Renseignements: Jean Laverdière, 514 893-7809, jlaverdiere@ftq.qc.ca

Related Links

http://ftq.qc.ca/