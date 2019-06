Retour sur Terre de l'astronaute de l'Agence spatiale canadienne David Saint-Jacques

L'atterrissage réussi de la capsule Soyouz marque la fin de la plus longue mission spatiale pour un astronaute canadien.

LONGUEUIL, QC, le 24 juin 2019 /CNW Telbec/ - Après 204 jours à bord de la Station spatiale internationale, l'astronaute de l'Agence spatiale canadienne (ASC) David Saint-Jacques est revenu sur Terre avec ses coéquipiers Anne McClain (NASA) et Oleg Kononenko (Roscosmos).

La capsule Soyouz a atterri dans les steppes du Kazakhstan à 22 h 47 (HE) le 24 juin (8 h 47 le 25 juin, heure locale du Kazakhstan).

Du 3 décembre 2018 au 24 juin 2019, l'équipage a fait 3 264 fois le tour de la Terre et parcouru une distance de 139 096 495 kilomètres. Pendant sa mission, David a réalisé des expériences scientifiques et des démonstrations technologiques pour le Canada et d'autres pays, appuyé les opérations essentielles et les activités de maintenance de la Station. Il est devenu le quatrième astronaute de l'ASC à sortir dans l'espace et le premier à utiliser le Canadarm2 pour attraper un vaisseau-cargo.

En bref

Pendant sa mission, David Saint-Jacques :

est devenu le quatrième astronaute de l'ASC à sortir dans l'espace : le 8 avril 2019, il a accompli une série de tâches à l'extérieur de la Station pendant six heures et demie avec l'astronaute de la NASA Anne McClain;

a été aux commandes du Canadarm2 le 6 mai 2019 pour attraper un vaisseau-cargo Dragon, une première pour un astronaute de l'ASC;

a mené plusieurs activités scientifiques internationales et pour le Canada , dont neuf activités scientifiques canadiennes en santé (sept expériences et deux démonstrations technologiques), qui contribuent à faire progresser le domaine de l'exploration spatiale et à améliorer notre qualité de vie sur Terre;

, dont neuf activités scientifiques canadiennes en santé (sept expériences et deux démonstrations technologiques), qui contribuent à faire progresser le domaine de l'exploration spatiale et à améliorer notre qualité de vie sur Terre; a interagi avec les Canadiens, en particulier avec des jeunes de l'ensemble du pays, à de multiples occasions, notamment lors d'activités éducatives, de concours, de communications en direct de l'espace et d'échanges avec des radioamateurs ( ARISS ); il s'est aussi joint virtuellement au premier ministre du Canada le 28 février 2019 lors de l'annonce officielle de la participation du Canada au nouveau chapitre de l'exploration de la Lune;

); il s'est aussi joint virtuellement au premier ministre du le 28 février 2019 lors de l'annonce officielle de la participation du au nouveau chapitre de l'exploration de la Lune; a fait bien plus encore…

Citations

« Je sais que je parle au nom de tous les Canadiens et Canadiennes quand je dis que je suis tellement fier des réalisations de David dans l'espace. Son séjour à la Station spatiale internationale montre à nos jeunes qu'avoir de grands rêves et viser les étoiles, c'est gratifiant. Par ailleurs, la recherche scientifique qu'il a réalisée repoussera les limites de nos connaissances sur l'Univers ainsi que sur la santé humaine, tant dans l'espace que sur Terre. »

L'honorable Navdeep Bains, ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique

« Je suis reconnaissant d'avoir pu représenter le Canada à la Station spatiale internationale et je remercie tous ceux et celles, dans le monde entier, qui ont rendu possible cette mission. Cette expérience formidable a changé pour toujours ma perspective sur notre planète, si belle et si fragile, et sur ce que l'humanité est capable d'accomplir quand tout le monde travaille ensemble. C'est un honneur pour moi d'avoir eu la possibilité de vivre cette aventure et de la faire partager avec les Canadiens et le monde entier. »

David Saint-Jacques, astronaute de l'Agence spatiale canadienne

Liens

