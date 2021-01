Retour du Défi ski Leucan

Le Défi ski Leucan : un remède au confinement « L'annonce du resserrement des mesures de confinement a eu des effets sur plusieurs personnes. Le ski et les sports d'hiver extérieurs, lorsque pratiqués en respectant les consignes sanitaires, demeurent des activités permises qui aident à garder le moral, à rester en forme et à profiter de la nature. C'est l'occasion idéale de sortir de la maison en famille et d'appuyer la cause des enfants atteints de cancer. », explique Lysanne Groulx, directrice, campagnes annuelles et communications.

En équipe d'une à quatre personnes, les participants de tous les âges sont invités à amasser un minimum de 500 $ en dons. Exceptionnellement pour l'édition 2021, aucuns frais d'inscriptions ne seront exigés. En s'inscrivant à l'une des six montagnes participantes, chaque membre de l'équipe aura la possibilité de choisir entre effectuer quatre heures de ski ou de planche à neige à la montagne, ou réaliser quatre heures d'un autre sport d'hiver. Le Défi ski Leucan 2021 se conforme aux mesures sanitaires émises par le gouvernement afin d'offrir un événement sécuritaire aux participants.

Leucan invite la population à visiter le defiski.com pour plus d'information et à s'inscrire à l'une des montagnes suivantes :

Abitibi-Témiscamingue : Mont-Vidéo

Estrie : Bromont , montagne d'expériences

, montagne d'expériences Québec : Station touristique Stoneham

Québec : Station récréotouristique du Mont Adstock

Mauricie-et-Centre-du-Québec : Vallée du Parc

Saguenay-Lac-Saint-Jean : La Valinouët

À propos du Défi

Pour l'édition 2021, le Défi ski Leucan s'adapte pour permettre aux participants de skier en soutien aux enfants atteints de cancer et leur famille sur six montagnes au Québec. Il s'agit d'une activité conviviale, familiale et participative à la portée des gens de tous âges. Les participants forment une équipe d'une à quatre personnes et amassent un minimum de 500 $ en dons pour Leucan. Visitez le defiski.com.

À propos de Leucan

Leucan s'engage depuis plus de 40 ans à soutenir les enfants atteints de cancer et leur famille, dès le diagnostic et à toutes les étapes de la maladie et de ses effets. Fidèle alliée de centaines de familles, de milliers de membres à travers le Québec, l'Association offre des services distinctifs et adaptés grâce à une équipe qualifiée, ayant développé une expertise de pointe dans le domaine. À ces services s'ajoutent le financement de la recherche clinique et le Centre d'information Leucan. Grâce à ses neuf bureaux, Leucan est présente à travers la province.

