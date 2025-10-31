QUÉBEC, le 31 oct. 2025 /CNW/ - Le ministère de la Justice souhaite rappeler à la population le retour à l'heure normale cette fin de semaine. Ainsi, dans la nuit de samedi à dimanche, plus précisément le 2 novembre à 2 h, il sera en réalité 1 h.

Le Québec fait partie des quelque 70 sociétés qui changent d'heure 2 fois par année. Ainsi, l'heure est avancée le deuxième dimanche de mars (UTC - 4 h) et revient à la normale le premier dimanche de novembre (UTC - 5 h).

Pour plus d'information, consulter la page sur le changement d'heure accessible sur Québec.ca : Changement d'heure (temps légal) | Gouvernement du Québec (quebec.ca).

SOURCE Ministère de la Justice

Source : Relations avec les médias, Ministère de la Justice du Québec, [email protected]