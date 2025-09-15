Journée portes ouvertes du palais de justice de Roberval le 19 septembre prochain

ROBERVAL, QC, le 15 sept. 2025 /CNW/ - La population est invitée à participer à une journée portes ouvertes du tout nouveau palais de justice de Roberval, le

19 septembre prochain, de 9 h à 16 h. Plusieurs activités relatives au monde de la justice et à l'histoire du palais fraîchement rénové et agrandi seront offertes gratuitement.

Visites libres et guidées

Les visiteurs pourront découvrir l'intérieur du palais en prenant part à un parcours déambulatoire de type « rallye ». Celui-ci présentera les fonctions des divers secteurs du bâtiment et permettra à chacune et chacun d'explorer l'immeuble à son rythme.

Des visites accompagnées seront également proposées. Elles permettront au public d'explorer les nouveaux espaces modernisés, notamment les :

salles d'audience à la fine pointe de la technologie;

locaux spécialisés et sécurisés;

nouveaux aménagements pensés pour mieux servir la population.

Procès simulés

Dans le but de donner un aperçu des échanges se déroulant lors des audiences judiciaires, des acteurs reconstitueront des procès inspirés de faits réels. Des simulations ainsi que des présentations seront également proposées, notamment en matière de petites créances et de droit pénal. Par ailleurs, une mise en scène montrera le déroulement d'un mariage civil.

De nombreux exposants sur place

Plus d'une quinzaine d'organismes des milieux communautaires, privés et publics seront présents pour échanger avec le public sur des sujets tels que le testament, les petites créances ou les moyens de régler à l'amiable certains litiges. C'est donc une occasion privilégiée de découvrir les coulisses de la justice et de mieux comprendre son fonctionnement.

Ciné-palais : l'histoire du palais de justice et son évolution

Celles et ceux qui effectueront la visite auront également l'occasion de prendre conscience de plus d'un siècle d'histoire à travers une capsule vidéo diffusée sur place. De sa construction en 1909 à sa transformation moderne, le palais révèle ses secrets ainsi que l'impressionnante résilience dont il a fait preuve au fil du temps.

Veuillez noter qu'un contrôle de sécurité sera effectué à l'entrée.

Chaque visiteur devra passer sous les arches de détection et faire inspecter ses effets personnels. Consultez les mesures de sécurité appliquées au palais de justice de Roberval.

Aide-mémoire

Date : 19 septembre 2025

Heure : de 9 h à 16 h

Lieu : 750, boulevard Saint-Joseph, Roberval (Québec) G8H 2L5

Coût : gratuit

Programmation : http://www.justice.gouv.qc.ca/portesouvertes

