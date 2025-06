Lancement de l'appel de candidatures pour le Prix de la justice 2024

QUÉBEC, le 17 juin 2025 /CNW/ - Le ministère de la Justice lance aujourd'hui l'appel de candidatures public pour le Prix de la justice du Québec 2024. Ce prix reconnaît la contribution exceptionnelle d'une personne dont l'action a permis de rendre la justice plus accessible et de meilleure qualité. Les organismes ainsi que l'ensemble de la population ont jusqu'au 30 septembre pour soumettre des candidatures.

Toute personne œuvrant ou ayant œuvré à la promotion des valeurs de la justice, soit l'universalité, l'accessibilité et la qualité, est admissible à recevoir ce prix.

Sur la recommandation d'un jury de sélection, composé de cinq membres et présidé par la juge en chef du Québec, l'honorable Manon Savard, le ministre de la Justice et procureur général du Québec, M. Simon Jolin-Barrette, rendra hommage au lauréat ou à la lauréate en lui remettant la médaille du Prix de la justice lors d'une cérémonie tenue à l'Assemblée nationale du Québec.

À propos du Prix de la justice

Depuis sa création le 4 juin 1990, le Prix de la justice a souligné l'apport exceptionnel de 30 personnalités québécoises, soit 12 femmes et 18 hommes.

Lors de la dernière cérémonie, les prix 2022 et 2023 ont été décernés à M. Pierre Noreau pour son engagement en faveur d'une plus grande accessibilité à la justice et, à titre posthume, à M. Benoit Pelletier pour sa contribution à la vie politique et juridique du Québec.

Lien connexe :

Les personnes et les organismes souhaitant proposer des candidatures sont invités à visiter Prix de la justice du Québec | Gouvernement du Québec

