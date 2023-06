Résultats préliminaires au 31 mars 2023 : des résultats conformes à la prévision du budget de mars 2023

QUÉBEC, le 29 juin 2023 /CNW/ - Les résultats présentés dans le Rapport mensuel des opérations financières préliminaire au 31 mars 2023 indiquent que le Québec enregistre un déficit budgétaire de 5,1 milliards de dollars pour l'ensemble de l'année 2022-2023, en hausse de 4,3 milliards de dollars par rapport au déficit observé en 2021-2022.

Après une année 2021-2022 exceptionnelle, les revenus autonomes ont connu une évolution favorable mais plus modérée en 2022-2023, en raison du ralentissement de l'activité économique observé en cours d'année, de la hausse de l'inflation et du resserrement de la politique monétaire. La croissance des revenus autonomes s'établit ainsi à 5,5 % en 2022-2023, soutenue entre autres par la croissance des salaires et traitements et de la consommation des ménages. Cela a généré des revenus de près de 6,1 milliards de dollars supérieurs à l'année précédente.

Par ailleurs, les dépenses sont en hausse de 7,5 % pour 2022-2023, un résultat attribuable en partie aux gestes posés pour aider les Québécois à faire face à la hausse du coût de la vie ou pour favoriser l'accès à un logement de qualité. Par ailleurs, le service de la dette a augmenté de 1,4 milliard de dollars par rapport à l'année précédente en raison de la hausse des taux d'intérêt, contribuant ainsi à la hausse des dépenses.

Un déficit budgétaire de 5,1 G$ qui confirme la prévision du budget de mars 2023

Sur la base des renseignements préliminaires disponibles au 29 juin, le solde budgétaire affiche un déficit de 5,1 milliards de dollars, ce qui est conforme au déficit de 5,0 milliards de dollars prévu dans le budget 2023-2024.

Les résultats sont dus en grande partie à une faible révision des revenus autonomes et à la gestion active des dépenses de portefeuilles en cours d'année, ce qui a permis de réaliser l'essentiel des dépenses prévues. Plus précisément, la révision de 101 millions de dollars du solde budgétaire constatée s'explique par :

une baisse de 151 millions de dollars des revenus autonomes;

une baisse de 780 millions de dollars des revenus de transferts fédéraux due notamment au rythme de réalisation de certains projets d'infrastructures, pour laquelle une diminution équivalente est constatée aux dépenses de portefeuilles, dont la révision totale s'élève à 608 millions de dollars.

Les résultats publiés aujourd'hui sont préliminaires. Ils seront ajustés en fonction des renseignements additionnels qui auront été obtenus d'ici la clôture des états financiers du gouvernement. Les résultats finaux seront présentés à l'automne dans les Comptes publics 2022-2023.

Un nouveau rapport financier trimestriel, pour plus de transparence

À compter de l'exercice 2023-2024, le Rapport mensuel des opérations financières sera remplacé par un nouveau rapport financier qui sera publié sur une base trimestrielle. Celui-ci fournira une information bonifiée sur l'exécution annuelle du budget et plus comparable aux données du budget et des comptes publics. Chaque trimestre, il présentera notamment :

une appréciation du solde budgétaire annuel;

un suivi des dépenses des neuf plus grands portefeuilles ministériels;

des explications plus détaillées à l'égard des différents écarts observés.

Le premier rapport trimestriel sur les opérations financières pour l'exercice 2023-2024 sera publié le 29 septembre 2023.

Citation :

« Les résultats préliminaires pour l'année 2022-2023 sont conformes aux prévisions présentées lors du budget de mars 2023. Le nouveau rapport trimestriel sera publié à l'automne avec une information plus complète et détaillée sur l'évolution de la situation financière du Québec. »

Eric Girard, ministre des Finances

Le Rapport mensuel des opérations financières préliminaire au 31 mars 2023 peut être consulté sur le site Web du ministère des Finances au www.finances.gouv.qc.ca.

