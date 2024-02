Rebond substantiel de la rentabilité

MONTRÉAL, le 29 févr. 2024 /CNW/ - Sollio Groupe Coopératif, la plus importante coopérative agricole au Canada aux racines québécoises, termine l'exercice financier clos le 28 octobre 2023 avec un excédent net de 115,4 millions $, un revirement remarquable par rapport à la perte nette de 336,9 millions $ enregistrée l'année antérieure. Les ventes consolidées s'élèvent quant à elles à 8,3 milliards $, un résultat légèrement inférieur aux ventes de l'année précédente (8,4 milliards $). La solidité financière de l'organisation a par ailleurs été renforcée grâce à une diminution de plus de moitié de la dette à long terme, qui s'établissait à 571,5 millions $ à la fin de l'exercice 2023, le montant le plus faible des cinq dernières années. Dans le cadre de son assemblée générale annuelle, Sollio Groupe Coopératif a également annoncé à ses membres le rachat de 28 millions $ d'actions.

Le chef de la direction de Sollio Groupe Coopératif lors de la 102e assemblée générale annuelle (Groupe CNW/Sollio Groupe Coopératif)

« Nous sommes à la fois heureux et fiers de ces résultats, a déclaré Pascal Houle, chef de la direction de Sollio Groupe Coopératif. Non seulement nous avons renoué avec la rentabilité, mais la tendance que nous observons pour les prochaines années est encourageante. Nous avons mis en place au cours des dernières années un plan de redressement ambitieux, nécessaire et crédible, qui porte aujourd'hui ses fruits. En plus d'avoir contribué à réduire considérablement notre endettement et à solidifier notre assise financière, ce plan d'optimisation a été conçu de manière à limiter au maximum l'impact sur les outils de mise en marché et les services aux producteurs membres, qui sont au cœur de notre mission. »

Même si la situation s'améliore, les défis restent encore nombreux. « La volatilité des prix des commodités, la hausse des coûts liée à la pression inflationniste, les taux d'intérêt élevés, la baisse historique des mises en chantier, la rareté de la main-d'œuvre, les bouleversements climatiques et les enjeux géopolitiques sont autant de facteurs qui ont affecté nos activités et sur lesquels nous devons continuer d'exercer une grande vigilance, » a expliqué monsieur Houle.­

Performance des divisions conforme ou supérieure aux attentes

Sollio Groupe Coopératif exerce ses activités par le biais de trois divisions : Sollio Alimentation, sous les enseignes d'Olymel, Sollio Détail, sous les enseignes de Groupe BMR, et Sollio Agriculture.

Sollio Alimentation - Des trois grandes divisions de Sollio, c'est Sollio Alimentation (Olymel) qui a connu le plus important revirement de situation en 2023, l'excédent net affichant 138,3 millions $ en 2023 par rapport à une perte de 446,1 millions $ en 2022. Chef de file canadien de la production, de la transformation et de la distribution des viandes de porc et de volaille, Olymel a réussi ce revirement grâce notamment à l'amélioration de la performance du secteur du porc frais, la réduction de ses abattages, la consolidation d'usines et de centres de distribution, la disposition d'actifs non stratégiques, le recrutement de travailleurs étrangers pour pallier la pénurie de main-d'œuvre locale et l'accent mis sur les produits à valeur ajoutée. La reprise des exportations dans certains marchés a également permis de générer des bénéfices supérieurs dans ce secteur.

L'industrie porcine demeure cependant encore sous pression. Malgré cette importante amélioration des résultats globaux de la division, le secteur du porc frais n'a pas atteint la rentabilité en 2023. « L'industrie porcine traverse une grave crise un peu partout dans le monde, a rappelé monsieur Houle. Nous souhaitons tous une filière porcine forte et dynamique. C'est le but visé par le plan de redressement robuste que nous avons mis en place dans ce secteur, un secteur qui est porté par des gens de cœur et qui contribue grandement au développement économique du Québec et de ses régions. »

Sollio Détail - Sollio Détail (Groupe BMR) affiche un excédent net de 34,5 millions $ en 2023 par rapport à 41 millions $ l'année précédente. Après des années plutôt fastes pendant la pandémie, la division a dû composer avec une conjoncture difficile, marquée notamment par une diminution historique des mises en chantier, principalement au Québec, un taux d'endettement élevé des ménages de même que des taux d'intérêt et une inflation anormalement élevée. Le recrutement de nouveaux marchands en provenance du Québec et de l'Ontario et les nombreuses initiatives mises en place pour simplifier les activités ont malgré tout permis à Groupe BMR de livrer une bonne performance.

Sollio Agriculture - Sollio Agriculture, qui se spécialise dans l'approvisionnement des intrants agricoles (productions animales et végétales) et les services agronomiques à valeur ajoutée, a connu une année conforme aux attentes malgré un contexte de marché volatil et de prix des produits de base en forte baisse. Alors que la division a pu livrer des résultats opérationnels en nette progression, elle enregistre une diminution de 72,6 millions $ de son excédent net, soit une perte de 53,0 millions $ en 2023 comparativement à un gain de 19,6 millions $ en 2022. Ce résultat découle principalement de la dévaluation d'actifs à long terme. De plus, il se compare à une performance exceptionnelle l'année dernière dans le secteur des productions végétales, année où on avait aussi vu des gains non récurrents sur disposition de certains actifs.

Tourné vers l'avenir

Sollio Groupe Coopératif a souligné ses 100 ans d'existence en 2022. Bien des choses ont changé pendant ce siècle, mais l'une d'entre elle est demeurée immuable, soit sa mission de contribuer à nourrir les gens en veillant à la prospérité des familles agricoles et de participer ainsi au développement économique du Québec et de ses régions.

« Pour poursuivre notre mission, il nous faut une organisation forte et agile, a conclu Richard Ferland, président du conseil d'administration. Les résultats de la dernière année démontrent que notre stratégie fonctionne bien. Nos membres sont la raison d'être de notre organisation. Sollio a toujours été et continuera d'être là pour les appuyer. Mais pour veiller à la saine gestion du patrimoine dont ils nous ont confié la responsabilité, nous avons besoin d'une coopérative solide et efficace. Il nous faut donc poursuivre notre travail de consolidation et de solidification de nos fondations pour ultimement renforcer notre grand réseau. »

À propos de Sollio Groupe Coopératif

Sollio Groupe Coopératif est la plus importante coopérative agricole au Canada aux racines québécoises. Depuis 1922, cultiver, élever, produire, transformer et bâtir l'économie de demain sont des gestes quotidiens qui font partie de l'ADN de ses 15 952 employés. Avec plus de 120 000 membres, producteurs agricoles et consommateurs regroupés au sein de 42 coopératives agricoles traditionnelles et de consommation, Sollio Groupe Coopératif contribue à nourrir les gens en veillant à la prospérité des familles agricoles pour assurer au monde un avenir durable. Grâce à ses trois divisions - Sollio Agriculture, Olymel S.E.C. et Groupe BMR inc. - Sollio Groupe Coopératif agit fièrement comme moteur de développement économique et social enraciné en région. Sollio Groupe Coopératif génère un chiffre d'affaires de 8,3 milliards $. Sollio Groupe Coopératif a été lauréate pour une troisième année consécutive du programme des sociétés les mieux gérées au Canada décerné par la firme Deloitte. Pour en savoir plus sur Sollio Groupe Coopératif : sollio.coop.

