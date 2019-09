Résultats du premier semestre de 2019 de Zoomlion : l'essor du secteur et une grande efficacité se traduisent par le triplement des profits

Bénéfice net en hausse de 198,11 pour cent d'une année à l'autre, à 2,58 milliards de yuans.

Le chiffre d'affaires a bondi de 51,23 pour cent durant la même période.

Les marges brutes ont bondi de 4,68 points de pourcentage, à 30,01 pour cent.

CHANGSHA, Chine, 6 septembre 2019 /CNW/ - Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co. (000157.SZ), l'un des principaux fabricants chinois d'équipements d'ingénierie et agricole, a annoncé avoir quasi triplé ses résultats au premier semestre, grâce à l'essor du secteur et en tirant parti de la compétitivité globale de sa gestion d'entreprise et des produits lancés durant cette période.

Zoomlion a annoncé un bénéfice net de 2,58 milliards de yuans au cours du premier semestre de 2019, en hausse de 198,11 pour cent d'une année à l'autre. Le chiffre d'affaires a bondi de 51,23 pour cent durant la période.

Ce rendement exceptionnel a permis à Zoomlion de consolider sa place de chef de file dans le secteur chinois de l'équipement d'ingénierie, où la demande de produits de base de l'entreprise, dont les appareils de levage et les pompes à béton, est restée élevée.

La restructuration interne et la refonte des systèmes de bonus et de gestion de l'entreprise, ont donné un coup de fouet et renforcé la compétitivité durant la période, permettant au fabricant de mieux tirer parti de la demande croissante.

La hausse des bénéfices des dernières années a stimulé la R-D, permettant à Zoomlion de sortir des produits plus intelligents et fiables au cours du premier semestre et qui répondent mieux aux besoins des clients. Ainsi, les produits de la série 4.0 de Zoomlion ont été particulièrement appréciés.

Zoomlion a également accéléré l'élaboration de nouveaux moteurs de croissance. Son élévateur de personne est toujours aussi plébiscité, tandis que ses produits de pointe, fonctionnant au lithium, ont été commandés à hauteur de 230 millions de yuans dès le premier jour de lancement. En parallèle, les engins de terrassement Zoomlion ont fait une énorme percée sur le marché, les ventes escomptées devant se multiplier grâce à un écosystème bâti autour des besoins des clients.

UNE MEILLEURE RENTABILITÉ

Zoomlion s'est agrandie, mais est également devenue plus rentable. Ses marges brutes ont bondi de 4,68 points de pourcentage au premier semestre, à 30,01 pour cent.

Les marges plus élevées s'expliquent par la réorientation vers des produits présentant des barrières technologiques supérieures. Les produits intelligents de la série 4.0 de l'entreprise constituent déjà plus de 80 pour cent du total des ventes.

En outre, Zoomlion a fait des progrès en matière de réduction des coûts. La société a réduit ses frais de vente, de gestion et de financement de 2,4 points de pourcentage, contribuant à améliorer sa rentabilité et son efficacité opérationnelle, le nombre moyen de jours de recouvrement des créances et la rotation des stocks ayant fortement diminué, à 218 et 84, respectivement.

Malgré une meilleure compétitivité sur le marché, Zoomlion continue de prendre la gestion du risque au sérieux et à suivre de près les risques associés aux clients et aux entreprises, par l'entremise de mégadonnées et de son système de gestion de la relation client (GRC).

Les résultats montrent que Zoomlion bénéficie d'un bilan plus sain et d'une grande solidité financière, sachant que la société aborde le second semestre forte de flux de trésorerie liés à l'exploitation nets en hausse de 124,19 pour cent d'une année à l'autre, à 3,58 milliards de yuans, jetant des bases solides en vue d'une croissance de qualité.

Zoomlion continuera d'offrir des produits et des services exceptionnels, à créer de la valeur pour ses clients et ses actionnaires, en améliorant ses activités d'ingénierie et de machines agricoles.

À propos de Zoomlion

Fondée en 1992, Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co., Ltd. (Zoomlion) (000157.SZ), est une société de fabrication d'équipements haut de gamme, qui propose des machines d'ingénierie, des machines agricoles ainsi que des services financiers. La société commercialise présentement près de 460 produits de pointe issus de 55 gammes de produits, couvrant dix catégories majeures.

Renseignements: PERSONNE-RESSOURCE : Tian Zhang, +86-731-8892-3810, 925769034@qq.com, www.zoomlion.com

