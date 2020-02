Résultats du Portrait 360º - Des résultats en phase avec les revendications de la FTQ

MONTRÉAL, le 17 févr. 2020 /CNW Telbec/ - La Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ) ne s'étonne pas des résultats de l'étude intitulée Portrait 360º, rendue publique aujourd'hui par le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, Jean Boulet. Parmi les faits saillants, on apprend avec peu de surprise que les conditions de travail sont des leviers importants pour la rétention et l'attraction de la main-d'œuvre.

« Il est clair pour nous qu'une hausse du salaire minimum à 15$ favoriserait l'attraction de la main-d'œuvre, surtout dans un contexte de rareté! Il n'est pas normal qu'une personne qui travaille au salaire minimum, à temps plein, vive dans la pauvreté. Sans oublier que la grande majorité de ces personnes sont des femmes. »

L'étude révèle aussi que 91 % des travailleuses et des travailleurs accordent de l'importance à leurs compétences. Cependant, l'offre de formation est encore insuffisante. L'étude dénote que près du tiers des travailleuses et des travailleurs québécois n'ont pas accès à de la formation en milieu de travail.

« Ce n'est pas étonnant quand on sait que le seuil d'assujettissement de la Loi sur les compétences, mieux connue sous la Loi du 1%, est passé de 1 à 2 M$. On sait que les programmes de formation de la main-d'œuvre fonctionnent, encore faut-il que les employeurs y contribuent! La FTQ martèle depuis longtemps qu'il faut rendre plus accessible la formation continue en milieu de travail puisqu'elle soutient le développement professionnel et la mobilité des travailleuses et des travailleurs. »

Finalement, des attentes telles qu'une plus grande flexibilité des horaires, une stabilité d'emploi et une meilleure conciliation travail et vie personnelle sont ressorties comme étant importantes chez les personnes sondées. Des attentes bien en phases avec les revendications de la FTQ.

La FTQ, la plus grande centrale syndicale au Québec, représente plus de 600 000 travailleuses et travailleurs.

