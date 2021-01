Résultats du concours Ma région solidaire de l'UPA - Les moissons régionales des Laurentides, de l'Estrie et de l'Abibiti-Témiscamingue se partageront 20 000 $ en cartes-cadeaux de Provigo

LONGUEUIL, QC, le 13 janv. 2021 /CNW Telbec/ - L'Union des producteurs agricoles (UPA) en partenariat avec Provigo est fière de remettre une somme de 20 000 $ en cartes-cadeaux aux moissons régionales des Laurentides, de l'Estrie et de l'Abitibi-Témiscamingue grâce au jeu éducatif Kasscrout et son concours Ma région solidaire.

Du 9 décembre 2020 au 9 janvier 2021, les familles étaient invitées à participer au concours. En plus d'accomplir leurs missions et d'en apprendre davantage sur l'agriculture, les joueurs accumulaient des portions de pâté chinois solidaire en parcourant l'univers farfelu de Kasscrout.

Après quatre semaines de participation active, la région des Laurentides est en première place avec une moyenne de 51 portions accumulées par joueur. L'Estrie suit avec 45 portions par joueur et l'Abitibi-Témiscamingue termine en 3e place avec un résultat de 34 portions.

Ainsi, Moisson Laurentides recevra des cartes-cadeaux Provigo d'une valeur de 10 000 $, Moisson Estrie obtiendra 6 000 $ alors que le Centre de bénévolat de la Vallée de l'Or et la Ressourcerie Bernard-Hamel se partageront un don de 4 000 $ pour la région de l'Abitibi-Témiscamingue.

« Nous remercions l'UPA ainsi que Provigo pour ce geste généreux qui permettra de soutenir plusieurs familles cet hiver. Merci également aux joueurs qui ont participé en grand nombre, permettant de faire d'une pierre deux coups : ils se sont amusés en famille tout en jouant pour une bonne cause », déclare Julie Marchand, directrice générale des Banques alimentaires du Québec.

« Provigo collabore étroitement et régulièrement avec l'UPA et les Banques alimentaires du Québec depuis de nombreuses années. Nous sommes heureux de nous associer au concours Ma région solidaire, car il s'agit d'une occasion nouvelle et fort originale de contribuer à l'aide alimentaire offerte aux familles tout en informant les Québécoises et les Québécois sur la manière dont sont produits les aliments d'ici », ajoute Johanne Héroux, directrice principale, Affaires corporatives et communications, Provigo.

Rappelons que l'UPA et ses organisations affiliées remettent chaque année à la communauté des dons substantiels en argent et en denrées agricoles.

Kasscrout poursuit sa mission éducative

Bien que le concours Ma région solidaire soit terminé, les familles sont invitées à continuer de jouer à Kasscrout tout au long de l'année. Il s'agit d'une excellente activité ludique et pédagogique pour faire découvrir aux jeunes les différentes facettes de l'agriculture québécoise alors qu'ils représentent les consommateurs de demain.

Depuis son lancement, près de 10 000 familles ont découvert Kasscrout et elles sont de plus en plus nombreuses à dévorer le jeu chaque jour.

À propos du jeu Kasscrout

Le jeu Kasscrout a été élaboré par l'UPA pour maintenir le dialogue entre les agriculteurs et les familles québécoises, dans un contexte où la 18e édition des Portes ouvertes sur les fermes du Québec a dû être annulée en raison de la pandémie.

À travers leurs aventures, les joueurs sont sensibilisés à la diversité agricole du Québec. En parcourant l'ensemble du territoire, ils découvrent la qualité et la diversité des produits d'ici.

Le jeu est composé de 15 missions incluant plus de 50 mini-jeux. Chaque mission accomplie est récompensée par une réelle recette de La Tablée des chefs qui peut être concoctée en famille.

Kasscrout a été conçu en collaboration avec les 26 fédérations spécialisées de l'UPA et ses 12 fédérations régionales. D'ailleurs, Kasscrout va encore plus loin : le jeu présente non seulement le travail des producteurs agricoles et forestiers, mais il illustre également les liens étroits que ceux-ci entretiennent avec les agronomes, les chercheurs, les transformateurs, les vétérinaires, les détaillants, les marchés, etc.

Le jeu Kasscrout est disponible gratuitement au www.kasscrout.ca .

