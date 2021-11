Résultats des élections municipales 2021 - Le Chantier de l'économie sociale prêt à travailler avec les nouveaux élus municipaux

MONTRÉAL, le 8 nov. 2021 /CNW Telbec/ - Après une campagne électorale forte en propositions sur l'économie sociale, le Chantier de l'économie sociale félicite les nouveaux élus municipaux et offre son expertise et sa collaboration pour bâtir avec eux des communautés plus justes, plus vertes et plus locales.

« Nous avions lancé le défi « Choisir l'économie sociale » aux candidates et candidats municipaux en début d'élection. Plusieurs ont répondu à l'appel et ont pris des engagements importants en faveur des entreprises collectives. Ces engagements doivent maintenant se transformer en actions concrètes. C'est pourquoi le Chantier, mais aussi les pôles d'économie sociale partout au Québec, est prêt à travailler avec les nouveaux élus municipaux », explique Laurent Levesque, président du conseil d'administration du Chantier.

Rappelons que le Chantier avait présenté une plateforme électorale fouillée « Choisir l'économie sociale : guide d'actions à l'intention des candidates et candidats municipaux » qui recensait les meilleurs outils, politiques et pratiques du monde municipal pour accompagner et dynamiser les entreprises d'économie sociale.

« Plusieurs projets structurants favorisant à la fois le développement économique et le mieux-être des populations sont le fruit d'alliances entre les municipalités et les acteurs de l'économie sociale. Que l'on pense aux appuis financiers de fonds locaux ou régionaux, d'investissements conjoints, de dons ou de prêts d'un terrain ou bâtiment municipal, l'immobilier et l'habitation collective ou encore les approvisionnements, une municipalité peut, par sa réglementation et ses actions, pousser encore plus loin ses maillages avec l'économie sociale », rappelle Béatrice Alain, directrice générale du Chantier.

Le Chantier conclut en invitant les nouvelles administrations municipales à prendre contact avec leur pôle d'économie sociale afin de prévoir rapidement une rencontre de travail sur le développement économique et social régional.

Le Chantier de l'économie sociale est une organisation autonome et non partisane qui a pour principal mandat la concertation pour la promotion et le développement de l'entrepreneuriat collectif au Québec. Corporation à but non lucratif, le Chantier réunit des promoteurs d'entreprises d'économie sociale (coopératives et organismes sans but lucratif) œuvrant dans de multiples secteurs d'activités (communications, loisir, technologies, habitation, services aux personnes, ressources naturelles, formation, financement, services de proximité, culture, etc.), des représentants des grands mouvements sociaux et des acteurs du développement local en milieux urbain et rural.

Le Québec compte plus de 11 200 entreprises d'économie sociale qui représentent globalement un chiffre d'affaires de 47,8 milliards de dollars. Celles-ci procurent un emploi à plus de 220 000 personnes.

