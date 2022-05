Résultats des élections 2022 au Conseil d'administration de l'Ordre des ingénieurs du Québec

MONTRÉAL, le 25 mai 2022 /CNW Telbec/ - À l'issue d'un scrutin tenu du 10 au 25 mai 2022 et auquel l'ensemble des membres de l'Ordre des ingénieurs du Québec des régions I et II était invité à participer, 1 administratrice a été réélue et 2 administratrices ont été élues pour des mandats d'une durée de trois ans.

Région électorale I

Montréal, Laval, Lanaudière, Laurentides, Montérégie

Taux de participation : 7,19 %

Madame Sandra Gwozdz , ing., FIC, chargée de projet, Bombardier Aéronautique, Airbus (élue)

, ing., FIC, chargée de projet, Bombardier Aéronautique, Airbus (élue) Madame Nathalie Martel , ing., M.Sc.A, PMP, directrice, service des infrastructures du réseau routier, Ville de Montréal (réélue)

Région électorale II

Pour 2022, les candidats et candidates de la région II devaient avoir leur domicile professionnel dans l'une des divisions territoriales suivantes : Est-du-Québec (Bas-Saint-Laurent, Côte-Nord et Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine), Ouest-du-Québec (Outaouais, Abitibi-Témiscamingue et Nord-du-Québec) ou Saguenay-Lac-Saint-Jean. Notons que les divisions territoriales de l'Estrie et de la Mauricie-Centre-du-Québec sont déjà représentées au sein du Conseil d'administration.

Taux de participation : 6,32 %

Madame Christine Mayer , ing., M.Sc.A, représentante usine pour projets d'ingénierie, Rio Tinto (élue)

Région électorale III

Capitale-Nationale, Chaudière-Appalaches

Monsieur Marco Dubé, ing., directeur général, Entreprise Form-Éval inc. (élu par acclamation)

Le vote électronique et le dépouillement des résultats ont été supervisés par la firme Raymond Chabot Grant Thornton (RCGT) conformément au Règlement sur la représentation et les élections au Conseil d'administration de l'Ordre des ingénieurs du Québec. Un rapport officiel présentant les résultats complets a été produit par RCGT et est publié sur le site Web de l'Ordre. Toute l'information transmise par les nouveaux administrateurs dans le cadre du processus électoral y est aussi disponible.

Les administrateurs et administratrices élus entreront en fonction le 17 juin prochain, lors de la première réunion du 102e Conseil d'administration de l'Ordre.

L'Ordre remercie Mme Anne Baril, ing., directrice générale, Innovation, Management & Communication, administratrice sortante, et M. Eric Bordeleau, ing., MBA, directeur général, HEXATTO®, administrateur sortant et M. Zaki Ghavitian, ing., FIC, FAIC président, JoshDan expert conseil, qui termineront leur mandat le 17 juin.

Élection à la présidence : le 17 juin

C'est à sa séance du 17 juin prochain que le Conseil d'administration élira la personne qui occupera la présidence de l'Ordre pour les deux prochaines années. Cette personne succédera à Mme Kathy Baig, ing., MBA, ASC, DHC, dont le troisième et dernier mandat à la présidence se terminera avec cette séance du Conseil d'administration.

À propos de l'Ordre des ingénieurs du Québec

L'Ordre des ingénieurs du Québec a eu 100 ans en 2020. Il regroupe quelque 70 000 professionnels et professionnelles du génie de toutes les disciplines, à l'exception du génie forestier. Il a pour mission d'encadrer l'exercice de l'ingénierie et de soutenir le développement de la profession afin d'assurer la protection du public. Pour plus d'information, consultez le site oiq.qc.ca.

Pour connaître rapidement les nouvelles concernant l'Ordre, joignez-vous à ses communautés virtuelles :

SOURCE Ordre des ingénieurs du Québec

Renseignements: Anne-Marie Beauregard. Conseillère en affaires publiques, Ordre des ingénieurs du Québec, Tél. : 514 441-3697