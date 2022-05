Résultats de recherche : Impacts de la pandémie pour les personnes handicapées entre difficulté d'accès aux soins, fatigue pandémique et résilience

MONTRÉAL, le 20 mai 2022 /CNW Telbec/ - La santé physique et émotionnelle des Québécois ayant une limitation motrice a été fortement impactée par la pandémie de Covid-19 au cours des deux dernières années, particulièrement celle des personnes ayant une lésion médullaire. Voilà ce qui ressort de la recherche que Moelle épinière et motricité Québec a mené sur le sujet en partenariat avec Lise Poissant (CRIR, UdeM), Normand Boucher (CIRRIS, ULaval) et Véronique Garcia (CIRRIS, ULaval).

En effet, les données démontrent qu'en ce qui concerne l'accès aux services et aux soins de santé ainsi que leur participation sociale, les personnes en situation de handicap ont ressenti un sentiment d'impuissance, de l'isolement, de la fatigue pandémique, une fragilisation de certains liens sociaux, mais également de l'espoir à travers la vaccination et la solidification d'autres liens sociaux.

La pandémie qui perdure dans le temps a été un élément fragilisant pour la santé émotionnelle des participants à l'étude. Tandis que certains ont vécu des conflits de valeurs avec leurs proches en lien avec le respect des mesures sanitaires, d'autres ont eu l'impression de ne pas en voir la fin. Les contacts sociaux étant restreints ou interdits, près de 85% des participants ont mentionné ne pas avoir eu de contacts directs avec leur famille durant plusieurs mois, amenant un sentiment d'isolement chez certains.

D'autre part, la téléréadaptation, la prise de rendez-vous en ligne et l'utilisation des technologies de l'information ont permis l'amélioration de l'accès à différents services de santé et de services sociaux. La vaccination a constitué un nouveau facteur facilitant pour la grande majorité des participants, puisqu'elle leur a amené un sentiment de sécurité et d'espoir.

Les résultats finaux de l'ensemble de la recherche nous amènent à la conclusion qu'il est essentiel de maintenir les liens sociaux, et de briser l'isolement. Il est également possible de mettre en place des mesures pour assurer une continuité et même d'améliorer certains services de santé et de soins. Ce dernier aspect nous rappelle les résultats du sondage effectué par MÉMO-Qc auprès de 901 personnes en situation de handicap au printemps 2020. Même si 60% des répondants n'avaient pas dénoté de changements dans leurs services de santé et de soins, nous ne pouvions ignorer l'existence de lacunes dans l'offre de services du réseau de la santé bien avant le début de la pandémie.

Pour réaliser cette étude, trois groupes de discussion et plus d'une dizaine d'entrevues individuelles ont été réalisés auprès des membres de MÉMO-Qc ainsi qu'auprès des conseillers en intégration et les conseillers pairs bénévoles. Cette collecte de données a eu lieu en deux temps de mesures, soit en automne 2020 et au printemps 2021, afin de cerner d'un peu plus près l'évolution de la situation en contexte de pandémie dans le temps.

Les résultats finaux de l'étude seront présentés en détail lors du webinaire le vendredi 27 mai de 12h à 13h30, dans le cadre de la 6e édition des Journées québécoises des lésions médullaires. L'inscription est obligatoire et se fait auprès de Soumya Azrara, [email protected], 1-877-341-7272, poste 212. Vous trouverez notre programmation complète sur notre site internet: http://www.moelleepiniere.com/ à la rubrique événement et en cliquant sur l'affiche.

À propos de Moelle épinière et motricité Québec : MÉMO-QC est un organisme à but non lucratif qui existe depuis 1946. Sa mission est de favoriser l'autonomie et améliorer la qualité de vie des personnes vivant avec un handicap. L'organisme intervient pour faciliter l'intégration sociale des personnes ayant une lésion à la moelle épinière, faire la promotion de leurs droits et soutenir la recherche. Il vise également le développement de l'employabilité des personnes ayant des limitations physiques et neurologiques.

Les résultats finaux de la recherche sont disponibles sur demande.

