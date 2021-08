Résultats de l'Enquête sur la population active pour le Québec au mois de juillet 2021

Mise en garde au sujet des effets de la pandémie de COVID-19 sur les données de l'EPA Les effets de la crise de la COVID-19 sur le marché du travail en juillet doivent être interprétés avec prudence dans l'analyse des résultats de l'Enquête sur la population active (EPA). La période de référence de l'enquête pour le mois de juillet 2021 s'étend du 11 au 17 juillet. La juste catégorisation du statut d'activité d'une personne selon les définitions usuelles d'emploi, de chômage1 et d'inactivité peut avoir été plus ardue lors de cette édition de l'enquête, comme c'est le cas depuis le début de la crise de la COVID-19. La section COVID-19 du site Web de l'Institut de la statistique du Québec présente des analyses portant sur les répercussions de la pandémie au Québec. Rappelons par ailleurs que les données mensuelles sont fondées sur un échantillon et ainsi sujettes à une certaine variabilité. _________

1 Dans l'Enquête sur la population active, un chômeur est défini comme une personne qui, au cours de la période de référence : 1) avait été mise à pied temporairement, mais s'attendait à être rappelée au travail et était disponible pour travailler; 2) était sans emploi, avait activement cherché un emploi au cours des quatre dernières semaines et était disponible pour travailler; ou 3) devait commencer un nouvel emploi dans les quatre semaines suivant la semaine de référence et était disponible pour travailler.