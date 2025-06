Portrait statistique du Québec : les données essentielles à portée de main

QUÉBEC, le 23 juin 2025 /CNW/ - À l'occasion de la Fête nationale, pourquoi ne pas saisir l'occasion d'en apprendre un peu plus sur notre belle province?

Saviez-vous que, selon les dernières données disponibles :

L'âge moyen des Québécoises à leur premier enfant est de 30,1 ans?

Le taux d'épargne des ménages est de 9,1 %?

4 912 300 passagers et passagères ont emprunté une traverse maritime en 2023?

279 092 enfants fréquentent un service de garde, subventionné ou non?

Un peu plus de 16 % du territoire québécois est consacré aux aires protégées?

Ces données ne sont qu'un aperçu de ce que vous réserve l'édition 2025 du Québec chiffres en main, publiée aujourd'hui par l'Institut de la statistique du Québec (ISQ).

Chaque année, cette brochure conviviale et accessible rassemble les données essentielles pour mieux comprendre la société québécoise dans toute sa richesse et sa diversité. Structurée autour de quatre grands thèmes - le territoire, la population, les conditions de vie, ainsi que l'économie et les finances -, elle offre un portrait clair et synthétique du Québec d'aujourd'hui. Un volet régional vient compléter cette vue d'ensemble avec des statistiques détaillées pour chacune des 17 régions administratives.

Nouveauté cette année : un regard approfondi sur l'enseignement supérieur

L'édition 2025 propose une section enrichie consacrée au secteur de l'enseignement supérieur, mettant en lumière des données sur les effectifs étudiants, les taux de diplomation, les parcours scolaires et bien plus encore.

Procurez-vous Le Québec chiffres en main

Téléchargez-le ou commandez une version imprimée.

L'Institut de la statistique du Québec produit, analyse et diffuse des informations statistiques officielles, objectives et de qualité sur différents aspects de la société québécoise. Il est le responsable de la réalisation de toutes les enquêtes statistiques d'intérêt général. La pertinence de ses travaux en fait un allié stratégique pour la prise de décision et une source d'information incontournable pour toutes les personnes qui désirent en connaître davantage sur le Québec.

