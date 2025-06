Résultats de l'Enquête origine-destination 2023 - Région Québec-Lévis

QUÉBEC, le 20 juin 2025 /CNW/ - Le ministère des Transports et de la Mobilité durable (MTMD), le Réseau de transport de la Capitale (RTC), la Société de transport de Lévis (STLévis), la Communauté métropolitaine de Québec (CMQuébec), la Ville de Québec et la Ville de Lévis diffusent les faits saillants de l'Enquête origine-destination 2023 - Région Québec-Lévis.

Réalisée à l'automne 2023 dans 41 villes et municipalités des régions de la Capitale-Nationale et de la Chaudière-Appalaches à partir d'entrevues téléphoniques et de questionnaires en ligne, cette 10e enquête permet d'actualiser les données disponibles sur les habitudes de déplacement des citoyens. Ces données recueillies auprès de 36 893 ménages fourniront de l'information essentielle aux organisations partenaires pour mieux planifier les services de mobilité et l'aménagement du territoire.

Des faits saillants en évolution

Le nombre quotidien de déplacements effectués sur le territoire selon l'enquête de 2023 est de 2 009 700. Il s'agit d'une diminution de 6,8 % depuis 2017. Près de la moitié de cette baisse est attribuable à la diminution des déplacements faits pour le travail, explicable par l'essor du télétravail. Le vieillissement de la population y participe également.

Toutes les périodes de la journée connaissent une baisse des déplacements depuis 2017. La période de pointe de l'après-midi reste celle occasionnant le plus de déplacements dans la journée.

L'heure de pointe maximale du matin (PPAM) demeure entre 7 h et 8 h, tout comme celle de l'après-midi (PPPM), qui se situe encore entre 16 h et 17 h. Toutes deux perdent cependant en importance depuis 2017 (-8,5 % pour la PPAM et -4,5 % pour la PPPM), les déplacements s'étalant un peu plus tout au long de la journée, en particulier le jour, entre ces deux périodes de pointe.

L'automobile demeure le mode de transport le plus utilisé, à 71,5 %, suivi du transport en commun (10,0 %), de la marche (8,5 %) et du vélo (2,2 %), en période de pointe du matin.

Les télétravailleurs en mode hybride se déplacent moins les lundis et les vendredis, alors que la présence au lieu de travail prédomine du mardi au jeudi, ce qui sous-entend une variabilité du nombre de déplacements pendant la semaine.

L'usage du transport en commun (TC) sur 24 h a enregistré entre 2017 et 2023 une baisse de 13 500 déplacements (-8,9 %). Toutefois, sa part modale en période de pointe du matin a connu une légère augmentation, passant de 10,9 % à 11,2 %. Pour l'agglomération de Québec, elle passe de 14,1 % à 14,5 %, alors que, pour Lévis, elle augmente plus considérablement, passant de 7,5 % à 8,6 %.

Les zones de destination où sont concentrés les secteurs particulièrement propices au télétravail, comme l'administration publique et les assurances, attirent moins de déplacements qu'en 2017.

Le MTMD, le RTC, la STLévis, la CMQuébec, la Ville de Québec et la Ville de Lévis remercient les personnes qui ont participé à l'enquête pour leur contribution essentielle. Réalisées environ tous les cinq ans sur un territoire donné, les enquêtes origine-destination fournissent des renseignements indispensables à l'échelle locale, régionale et provinciale pour améliorer la planification urbaine et les transports.

Pour consulter les faits saillants complets, visitez le www.eod-qclevis.ca.

SOURCE Ministère des Transports et de la Mobilité durable

