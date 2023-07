Résultats de l'appel de projets visant la mobilisation de la société civile québécoise à la Conférence de Dubaï sur le climat

QUÉBEC, le 14 juill. 2023 /CNW/ - Le ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région des Laurentides, M. Benoit Charette, est heureux d'annoncer les résultats de l'appel de projets visant à mobiliser la société civile québécoise en vue de la Conférence de Dubaï sur le climat (CdP-28). Un montant total de 31 500 $ est accordé à neuf organismes sans but lucratif québécois afin de soutenir leurs initiatives liées aux enjeux de cette conférence.

Rappelons que cet appel de projets, composé d'un volet Québec et d'un volet Dubaï, vise à favoriser l'organisation d'activités publiques au Québec pour informer la population des enjeux de la CdP-28, tout en mettant en valeur le savoir et l'expertise de la société civile québécoise lors d'événements tenus sur le site de la conférence, ou en encourageant des recherches sur des enjeux liés aux négociations internationales sur le climat.

Dans le volet Québec, quatre projets ont été sélectionnés :

Un projet en lien avec la troisième édition des « Dialogues pour le climat » de Réalité climatique Canada ;

; Le projet « La parole aux jeunes » du Conseil régional de l'environnement de Lanaudière;

Un projet d'atelier préparatoire à la CdP-28 lors d'un événement tenu à l'Université du Québec à Montréal (UQAM) en 2024, proposé par l'Institut des sciences de l'environnement ( ISE) de l'UQAM, ainsi que;

l'UQAM, ainsi que; Une série de webinaires interuniversitaires du Réseau universitaire québécois en développement durable.

Dans le volet Dubaï, six projets ont été retenus, dont un projet de lutte contre la désinformation climatique et la polarisation, par Équiterre, et un projet de l'Association québécoise des organismes de coopération internationale axé sur la justice climatique et les négociations internationales sur le climat. Nature Québec organisera pour sa part un panel où seront abordées les deux grandes crises environnementales actuelles, à savoir la crise climatique et la crise de la biodiversité. De l'aide financière a aussi été accordée au Conseil patronal de l'environnement du Québec pour son projet de promotion d'un guide d'aide aux entreprises pour leur décarbonation. Finalement, le Cégep de Jonquière concevra des présentations éducatives et interactives portant sur divers enjeux discutés à la CdP-28.

Citation :

« Je me réjouis de voir ces organisations s'engager activement dans la sensibilisation des Québécoises et des Québécois aux enjeux climatiques, ainsi que dans la promotion du savoir et de l'expertise de la société civile québécoise lors de la Conférence de Dubaï sur le climat. La participation de la société civile dans la lutte contre les changements climatiques est essentielle et ces projets contribueront sans aucun doute à renforcer les efforts de notre gouvernement dans cette voie. »

Benoit Charette, ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région des Laurentides

Fait saillant :

L'appel de projets s'inscrit dans le cadre de la mesure 4.2.3.1 du Plan pour une économie verte 2030, qui vise à renforcer et à étendre les partenariats stratégiques du Québec en matière de lutte contre les changements climatiques sur les scènes canadienne et internationale.

