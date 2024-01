Résultats de l'appel d'offres 2023-01 d'Hydro-Québec - L'Alliance de l'énergie de l'Est accentue son implication dans la transition énergétique

CARLETON-SUR-MER, QC, le 26 janv. 2024 /CNW/ - L'Alliance de l'Énergie de l'Est est fière d'être partenaire dans deux nouveaux projets majeurs, dans le cadre du plus récent appel d'offres en énergie éolienne d'Hydro-Québec. Le projet éolien Pohénégamook-Picard-Saint-Antonin - Wolastokuk 2 (PPAW2), en collaboration avec le partenaire Invenergy, ainsi que le projet éolien Saint-Paul-de-Montminy, avec le partenaire Kruger Énergie, ont été sélectionnés par la société d'État. Conjointement ces projets ajouteront une puissance d'environ 490 MW d'énergie éolienne qui sera intégrée au réseau d'Hydro-Québec.

« Nous sommes très heureux d'annoncer ces nouveaux projets qui témoignent de notre engagement continu en faveur de la transition énergétique. En concrétisant des partenariats solides, nous façonnons un avenir énergétique durable pour les communautés de l'Est-du-Québec. Nous construisons ainsi un héritage économique et énergétique responsable », a déclaré Michel Lagacé, Président de l'Alliance de l'énergie de l'Est.

Les partenariats, conclus avec Kruger Énergie et Invernergy, renforcent la position de leader de l'Alliance de l'énergie de l'Est, en permettant une distribution équitable des retombées économiques au sein des communautés membres, partout sur son territoire.

Monsieur Frédéric Jean, préfet de la MRC de Montmagny et administrateur de l'Alliance de l'énergie de l'Est accueille chaleureusement la sélection du projet éolien Saint-Paul-de-Montminy avec le partenaire Kruger Énergie : « Cette annonce représente une avancée significative pour notre MRC et pour l'ensemble de l'Est-du-Québec. En tant que préfet, je suis convaincu que ces projets permettront à notre territoire de tirer son épingle du jeu et auront un impact positif, stimulant l'économie locale et créant des opportunités durables pour nos citoyens. »

Le Grand Chef Jacques Tremblay se réjouit de l'annonce des projets éoliens Pohénégamook-Picard-Saint-Antonin-Wolastokuk 2 (PPAW2) et de Saint-Paul-de-Montminy sur le territoire ancestral de la Première Nation Wolastoqiyik Wahsipekuk : « Nous nous réjouissons que notre Nation soit un joueur clé dans la réalisation de ces projets gagnants du dernier appel d'offres d'Hydro-Québec qui renforce la présence de la Nation sur son territoire ancestral. Cette annonce offre des perspectives intéressantes pour tous les acteurs du milieu et renforce notre engagement envers la transition énergétique et les énergies renouvelables. »

À propos de l'Alliance de l'énergie de l'Est

Regroupant 209 communautés et territoires, dont 16 municipalités régionales de comté (MRC), de la MRC de Montmagny jusqu'aux Îles-de-la-Madeleine, ainsi que la Première Nation Wolastoqiyik Wahsipekuk, l'Alliance de l'énergie de l'Est permet d'accentuer la participation des communautés dans les parcs éoliens de l'Est du Québec. En plus d'être un partenaire de choix pour la réalisation de projets d'énergie solaire, de petites centrales hydrauliques ou de stockage d'énergie, ce regroupement est partenaire égalitaire dans plusieurs parcs éoliens totalisant près de 1265 mégawatts (MW) sous contrat auxquels s'ajouterons les projets annoncés.

