Situé entre les municipalités de Saint-Damase et de Saint-Noël, dans la région du Bas-Saint-Laurent, le parc éolien Canton MacNider comprendra 20 éoliennes, pour une capacité installée de 122,32 mégawatts d'électricité renouvelable. Cette autorisation fait suite au rapport favorable du Bureau d'audiences publiques sur l'environnement (BAPE), à l'issue des audiences tenues en 2025, dont le rapport final a été publié en septembre dernier.

La Société se réjouit de pouvoir amorcer la construction du projet au cours des prochaines semaines et de mener celui-ci jusqu'à sa mise en service commerciale. Les travaux seront menés de manière diligente afin de livrer l'énergie selon l'échéancier convenu avec Hydro-Québec, tout en assurant la sécurité des équipes de travail, la protection de l'environnement ainsi que le respect des partenaires et des communautés locales.

Au plus fort de la phase de construction, le projet Canton MacNider mobilisera environ 150 travailleurs simultanément sur le site. La Société s'est également engagée à maximiser l'utilisation de composantes locales dans le cadre du projet. Ainsi, l'ensemble des tours d'éoliennes sera fabriqué par MARMEN inc., un manufacturier établi à Trois-Rivières et à Matane, reconnu mondialement pour son expertise dans la production de ces composantes. Les tours destinées au projet seront réalisées à leur usine de Matane.

« L'autorisation de Canton MacNider marque une étape importante pour Clearlight Energy et pour la transition énergétique du Québec. Nous sommes fiers de contribuer, avec l'Alliance de l'énergie de l'Est et nos autres partenaires locaux, à la mise en valeur du potentiel éolien du Bas-Saint-Laurent grâce à ce projet structurant pour l'économie de la région et directement en lien avec les objectifs du Plan d'action 2035 d'Hydro-Québec. » a commenté Jeff Norman, CEO chez Clearlight Energy.

« Nous sommes heureux que le gouvernement du Québec autorise le projet Canton MacNider, qui démontre une fois de plus la pertinence et les avantages du modèle de partenariat que l'Alliance met en place afin de maximiser les retombées positives de ce type de projet, qu'elles soient environnementales, sociales ou économiques, pour l'Est du Québec. Canton MacNider est un projet important pour le dynamisme de la région et je suis certain que sa poursuite contribuera à renforcer l'expertise régionale dans la mise en œuvre de projets éoliens, au bénéfice de l'ensemble du Québec. », a déclaré Michel Lagacé, président de l'Alliance de l'énergie de l'Est

À propos de Clearlight Energy

Clearlight Energy, l'une des principales entreprises d'énergies renouvelables en Amérique du Nord, possède et exploite 4,300 MW répartis sur 54 actifs combinant énergie solaire, éolienne, stockage par batteries et gaz naturel renouvelable. Clearlight Energy met l'accent sur l'excellence opérationnelle afin de fournir des capacités énergétiques essentielles et de répondre à la demande croissante. L'entreprise dispose également d'un portefeuille de développement de 1 200 MW de ressources renouvelables additionnelles visant à soutenir la fiabilité des réseaux et la décarbonation.

À propos de l'Alliance de l'énergie de l'Est

Regroupant 209 collectivités et territoires, de la MRC de Montmagny jusqu'aux Îles-de-la-Madeleine, ainsi que la Première Nation Wolastoqiyik Wahsipekuk, l'Alliance de l'énergie de l'Est assure la participation des communautés de l'Est-du-Québec aux projets de production d'électricité renouvelable sur leurs territoires.

L'Alliance s'inscrit dans la volonté du milieu de se prendre en main et d'augmenter sa participation dans le développement énergétique de l'Est-du-Québec et donne ainsi au milieu local le moyen de réaliser ses ambitions, en plus de favoriser une meilleure planification du territoire et de ses infrastructures de production et de transport d'énergie. C'est cette même vision qui a permis à l'Est-du-Québec de se démarquer sur la scène nationale comme chef de file en matière d'innovation, de développement et d'exploitation de la richesse collective que représentent les énergies renouvelables. L'Alliance est présentement partenaire au sein de 4 parcs éoliens en opération totalisant 326,9 MW et de 7 parcs éoliens en développement avec contrat d'approvisionnement en électricité totalisant 1 425,7 MW.

