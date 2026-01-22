Résultats d'un sondage Léger réalisé en décembre 2025 - Les Québécois trouvent que le Québec n'en fait pas assez pour les personnes du grand âge

MONTRÉAL, le 22 janv. 2026 /CNW/ - Selon un récent sondage réalisé auprès de 1073 personnes par la firme Léger pour le compte des Petits Frères, une grande majorité de Québécois pensent que notre société ne valorise pas assez les aînés et que les personnes les plus âgées souffrent de plus en plus de la solitude. Dans une série de constats préoccupants, plus de 85 % des répondants trouvent notamment que le gouvernement n'est pas assez engagé dans le soutien des personnes de 75 ans et plus. La Journée mondiale des solitudes, soulignée chaque année le 23 janvier, arrive à point nommé pour nous rappeler que, dans cette catégorie de la population, près d'une personne sur cinq se retrouve isolée socialement.

Des résultats sans équivoque

Les faits saillants du sondage Léger parlent d'eux-mêmes :

Plus des deux tiers (67 %) des Québécois interrogés estiment que le sentiment de solitude a augmenté chez les personnes âgées de 75 ans et plus vivant seules.





Plus de sept Québécois sur dix (72 %) croient que les personnes âgées de 75 ans et plus ne sont pas valorisées par la société.





Une très large majorité de la population québécoise (85 %) estime que le gouvernement du Québec devrait en faire davantage pour améliorer la qualité de vie et favoriser l'inclusion sociale des personnes âgées de 75 ans et plus.

Chez Les Petits Frères, nous savons que ce problème, qui touche l'une des strates les plus vulnérables de notre société, n'est pas nouveau et que les besoins qui s'y rattachent ne cessent de croître, au rythme de la démographie vieillissante du Québec. En contrepartie, les moyens qui sont déployés pour assurer un soutien adéquat ne suivent pas cette évolution rapide des besoins.

« Les personnes du grand âge ont plus que jamais besoin d'être soutenues. Plusieurs études démontrent que l'isolement social augmente les risques de maladies chroniques, accélère les pertes cognitives chez les personnes aînées et diminue leur autonomie, un phénomène qui génère des coûts croissants pour notre système de santé. Agir en amont en assurant une présence est une solution gagnante non seulement pour les aînés, mais pour toute la collectivité. », souligne Catherine Harel Bourdon, présidente-directrice générale des Petits Frères.

Les enjeux mis en lumière par ce sondage s'inscrivent dans la lignée de certains constats effectués par Martine Lagacé, PHD, professeur titulaire à l'Université d'Ottawa : « Nous avons pu observer des tendances similaires dans le cadre d'études menées auprès de personnes du grand âge, dont l'une récemment financée par la Fondation Luc Maurice et menée auprès de 3005 aînés canadiens.

Il en ressort que le maintien des liens sociaux, pour lequel on doit pouvoir compter sur des ressources relationnelles, est un élément clé pour maintenir ou améliorer leur bien-être psychologique. On constate pourtant que l'âgisme, un processus dévalorisant les personnes aînées, mine à la fois ce tissu relationnel et ce bien-être. »

Un enjeu important pour la collectivité

De par leurs expériences de vie et le rôle qu'elles ont joué dans l'évolution de la société québécoise, les personnes du grand âge sont une richesse qui reflète une vaste part de notre identité. À quelques exceptions près, personne ne choisit délibérément la solitude et l'isolement social.

« Les résultats de ce sondage livrent une indication claire quant aux préoccupations de la population québécoise envers les enjeux auxquels doit faire face une importante proportion des personnes du grand âge, plus spécifiquement celles qui n'ont plus d'entourage en mesure de leur apporter du soutien. La nécessité d'y consacrer plus d'efforts et de moyens m'apparaît évidente », mentionne Jean-Marc Léger, président de Léger Marketing.

Les personnes du grand âge méritent d'être traitées dignement et avec la considération à laquelle elles ont droit. Voici des enjeux fondamentaux sur lesquels Les Petits Frères orientent leurs efforts depuis près de 65 ans à la grandeur du Québec.

Pour ajouter votre voix à la nôtre, nous vous invitons à participer à l'étude en cliquant sur ce lien : petitsfreres.ca/sondage

À propos des Petits Frères

Depuis 1962, Les Petits Frères ont pour mission de briser l'isolement des personnes seules du grand âge en créant autour d'elles une famille engagée et fidèle. Actif dans 12 régions du Québec, l'organisme est le seul à accompagner les personnes aînées jusqu'à la fin de leur vie, peu importe leur condition. Âgés en moyenne de 85 ans, ces « Grandes Amies » et « Grands Amis », comme les surnomment affectueusement les bénévoles, bénéficient d'un réseau de soutien pendant une moyenne de quatre ans, mais parfois jusqu'à plus de dix ans. La comédienne Marie-Thérèse Fortin est porte-parole des Petits Frères et la regrettée comédienne Béatrice Picard en a été la marraine entre 2007 et 2025.

SOURCE Les Petits Frères

Renseignements : Murielle Blanchet, Directrice par intérim, communication, marketing et relations publiques, Tél. : (438) 392-5533, [email protected]