Les Petits Frères rendent hommage à leur marraine, Béatrice Picard

MONTRÉAL, le 9 déc. 2025 /CNW/ - C'est avec émotion que Les Petits Frères saluent la mémoire de Béatrice Picard, marraine engagée de l'organisme depuis 2007 et grande dame du théâtre, de la télévision et du cinéma québécois.

Depuis près de 20 ans, Mme Picard a porté notre mission avec générosité, conviction et affection. Profondément attachée à la cause des personnes aînées isolées, elle aimait appeler celles et ceux que nous accompagnons « ses étoiles ». « Les étoiles sont vieilles, ça fait longtemps qu'elles brillent. On ne les voit pas tout le temps, mais on sait qu'elles sont là », disait-elle.

Son legs est immense : grâce à elle, notre cause a touché le cœur de milliers de personnes à travers le Québec. Son engagement constant a renforcé la reconnaissance des personnes du grand âge dans notre société et a inspiré des générations de bénévoles, de donatrices et de donateurs à s'impliquer pour briser l'isolement social.

« Béatrice Picard a incarné, pendant près de deux décennies, les valeurs de respect, de dignité et de solidarité que nous portons au quotidien. Son engagement restera à jamais inscrit dans la mémoire collective des Petits Frères », souligne Catherine Harel-Bourdon, présidente-directrice générale des Petits Frères.

Présente lors de nombreux événements au fil des ans, Béatrice Picard a su créer des liens sincères avec les personnes aînées et les bénévoles par sa simplicité, sa chaleur humaine et son profond respect pour chacune et chacun.

« Béatrice était une femme inspirante, généreuse de son temps et profondément engagée envers la cause des personnes aînées. J'ai eu beaucoup de bonheur à la côtoyer dans notre parcours commun aux Petits Frères », témoigne Marie-Thérèse Fortin, comédienne et porte-parole des Petits Frères.

À l'automne 2024, Les Petits Frères ont créé le Prix Béatrice-Picard, remis d'abord à Mme Picard elle-même en reconnaissance de son engagement exceptionnel. Ce prix perpétuera son héritage et sera décerné chaque année afin d'honorer et de valoriser l'engagement indispensable des bénévoles de 65 ans et plus.

Nous exprimons toute notre sympathie à ses fils, sa famille, ses amis, à la communauté artistique et à toutes celles et ceux du public qui l'ont aimée et admirée.

Pour celles et ceux qui souhaitent perpétuer son engagement, un don en sa mémoire peut être fait pour soutenir la mission des Petits Frères, sur le site petitsfreres.ca.

SOURCE Les Petits Frères

Contact : Murielle Blanchet, Directrice par intérim communication marketing et relations publiques, C : 438 392 5333, [email protected]