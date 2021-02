Résultats au 1er bulletin de l'année scolaire 20-21 - La Fédération des établissements d'enseignement privés observe peu de changement dans la réussite des élèves

MONTRÉAL, le 10 févr. 2021 /CNW Telbec/ - La Fédération des établissements d'enseignement privés considère que la pondération du 1er bulletin, fixée à 35 % de l'année scolaire, est adéquate et remercie le ministre de l'Éducation d'avoir répondu à sa demande d'ajuster cette pondération.

En ce qui concerne ce 1er bulletin, la Fédération a réalisé un sondage auprès de ses membres pour connaître les taux de réussite des élèves qui fréquentent une école privée régulière au primaire ou au secondaire. De façon générale, ces taux sont similaires à ceux des années précédentes. On observe toutefois une légère baisse des moyennes des élèves de 3e et 4e secondaire en mathématiques et en français, ce qui amène la Fédération à demander au gouvernement de ramener les élèves à temps plein à l'école dès que possible. Étonnamment, les nouvelles approches pédagogiques mises en place dans le contexte de la pandémie semblent bénéficier à certains élèves, notamment ceux de 6e année et du 1er cycle secondaire, alors qu'un nombre significatif d'écoles observent une hausse des résultats de ces élèves comparativement à l'année dernière.

Par ailleurs, la Fédération tient à rassurer les parents des élèves qui fréquentent une école privée à l'effet que les élèves seront adéquatement préparés à passer au niveau supérieur à la fin de l'année. De façon générale, les écoles privées s'ajustent au contexte, mais continuent à avoir des exigences élevées à l'égard de leurs élèves afin de les amener à développer leur plein potentiel malgré les contraintes liées à la pandémie.

« Plutôt que de faire beaucoup de rattrapage en début d'année, plusieurs écoles privées ont adopté une approche où les enseignants s'assurent, avant d'aborder de la nouvelle matière, que tous les élèves de la classe maîtrisent bien les savoirs préalables. Ainsi, le rattrapage se fait tout au long de l'année, explique David Bowles, président de la Fédération. Les recherches réalisées lors de la fermeture des écoles en Louisiane à la suite de l'ouragan Katrina démontrent que cette approche est plus efficace pour rattraper le temps perdu. Les élèves auront vu toute la matière au programme de leur année en juin et maîtriseront les différentes compétences propres à leur niveau. »

Sondage de la FEEP auprès de ses membres

Au total, 44 % des écoles régulières membres de la Fédération ont répondu à ce sondage.

Résultats au primaire

Les questions portaient sur la 3e et la 6e année.

Le nombre d'élèves qui ont obtenu un échec dans les matières de base est très faible alors que plus de 95 % des élèves ont obtenu la note de passage en français et en mathématiques.

Pour la 6e année, 94 % des écoles considèrent que les résultats de leurs élèves au 1er bulletin sont similaires à ceux de l'année dernière ou plus encourageants.

Résultats au secondaire

Dans l'ensemble, les taux de réussite sont similaires à ce qu'on observe habituellement dans les matières de base (français, mathématiques et, pour la 4e secondaire, sciences et histoire).

En 1re et 2e secondaire, la vaste majorité des écoles indiquent que la situation est similaire ou meilleure que l'année dernière.

En 3e et en 4e secondaires, même si les taux d'échecs demeurent faibles, on observe une légère baisse des résultats. Environ le tiers des écoles signalent que la situation est plus inquiétante que l'année dernière, alors que seulement 17 % indiquent qu'elle s'est améliorée.

En 5e secondaire, la situation est semblable à celle de l'année dernière.

Situation des élèves ayant des besoins particuliers

Si les taux de réussite sont stables, plusieurs écoles qui ont répondu au sondage ont inscrit des commentaires indiquant que l'écart se creusait entre certains élèves en difficulté et les autres.

Rappelons que 18 % des élèves qui fréquentent une école secondaire privée régulière ont un plan d'intervention et plus de 40 % sont issus de l'immigration (1re et 2e génération).

Différents facteurs peuvent expliquer ce phénomène. D'abord, l'école à distance exige davantage d'autonomie de la part des élèves. Le confinement du printemps dernier a eu un impact plus important sur ces élèves. Aussi, les élèves ayant des besoins particuliers doivent généralement travailler beaucoup plus fort que leurs pairs pour réussir et leurs résultats sont davantage affectés par la baisse de motivation. L'absence d'activités parascolaires et les occasions limitées de bouger à l'école semblent les affecter davantage.

Mentionnons aussi que les mesures d'aide gouvernementale aux écoles privées pour le soutien aux élèves ayant des défis particuliers sont insuffisantes pour couvrir tous les besoins. Les subventions allouées aux élèves qui fréquentent une école privée ne sont pas ajustées pour ces élèves ; les mesures d'aide disponibles ne permettent pas d'aller chercher toutes les ressources nécessaires. En période de pandémie, alors que les besoins sont plus importants, le manque de ressources spécialisées représente un défi additionnel.

