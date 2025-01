Restrictions budgétaires en santé et services sociaux - Le ministre Girard doit mettre un frein aux compressions de 1,5 milliard $

Les services à la population seront diminués par l'austérité de la CAQ

MONTRÉAL, le 15 janv. 2025 /CNW/ - Le ministre des Finances de la CAQ, Éric Girard, doit arrêter les compressions budgétaires de 1,5 milliard $ dans le réseau public de la santé et des services sociaux. Il est impossible d'atteindre cet objectif en quelques mois. Il est surtout impossible de réaliser cet objectif sans couper l'accès aux soins et services pour la population.

« Peu importe que la CAQ et Santé Québec prétendent ''minimiser'' l'impact sur la population en sabrant des postes à l'administration, dans l'entretien ménager ou dans les CHSLD, la réalité c'est qu'il est impossible d'appliquer des mesures d'austérité de 1,5 milliard $ sans que les services à la population soient directement réduits », analyse Réjean Leclerc, président de la Fédération et des services sociaux (FSSS-CSN). « Nous en avions averti le gouvernement il y a des mois. »

« Le réseau de la santé est un écosystème où tous les postes sont importants, où toutes les tâches ont leur raison d'être », explique Réjean Leclerc. « S'il manque de ressources dans les établissements, les services directs à la population seront inévitablement réduits. Et une population privée de soins coûte encore plus cher au final. »

DANGERS

« Pire, en sabrant dans les budgets, en abolissant des centaines de postes, la CAQ et Santé Québec risquent de mettre les usagères et les usagers en danger », craint Réjean Leclerc. « S'il y a moins de personnel, s'il y a moins d'entretien, si les travailleuses et travailleurs sont surchargé-es, les risques de propagation de bactéries et virus, les risques d'erreur, les risques qu'un patient poireaute trop longtemps sur les listes d'attente sont décuplés. Il y a un réel danger à sabrer dans les soins de santé et les services sociaux. »

De plus, cela ne manquera pas de faire saliver les entrepreneurs privés en quête de profits. Eux qui se présenteront comme la solution afin d'obtenir des soins. Non, le privé n'est pas la solution, les études le démontrent. « Comprimer les budgets publics en santé et services sociaux pour faire appel au privé fera exploser la facture pour le gouvernement et réduira l'accessibilité aux soins et services de santé », prévient Réjean Leclerc. « D'ailleurs, le trou de 1,5 milliard $ est grandement attribuable aux agences privées de personnel qui ont fait beaucoup d'argent aux dépens des contribuables québécois. »

PRENDRE UNE PAUSE

À l'approche du budget, le ministre des Finances Éric Girard, la CAQ et Santé Québec doivent prendre une pause. Comprimer les budgets en santé et services sociaux de 1,5 milliard $ dans la précipitation, en seulement 4 mois, est irréaliste et dangereux, selon la FSSS-CSN.

Prenons le temps de bien évaluer. Prenez le temps de consulter les travailleuses et travailleurs. Et cherchons de nouvelles sources de revenus, notamment du côté des grandes entreprises ainsi que des grandes fortunes.

À PROPOS

