Restriction en immigration : la FCEI est inquiète des conséquences sur les PME

MONTRÉAL, le 5 juin 2025 /CNW/ - La Fédération canadienne de l'entreprise indépendante (FCEI) exprime sa vive inquiétude face aux trois propositions du gouvernement du Québec, visant à réduire les seuils de 25 000, 35 000 ou 45 000 personnes immigrantes annuellement.

Le principal frein qui empêche des PME d'augmenter leurs ventes ou leur production, ex aequo avec la demande insuffisante (49 %), est la pénurie de main-d'œuvre, selon les données annualisées du Baromètre des affairesMD de la FCEI.

De plus, la FCEI rappelle que le recours aux travailleurs étrangers temporaires (TET) est souvent le seul moyen pour plusieurs entreprises afin de pourvoir des postes. Selon un récent sondage , 18 % des PME ayant recours aux TET affirment qu'elles pourraient devoir fermer leurs portes si elles n'y avaient plus accès.

« L'immigration est une composante essentielle pour pourvoir les postes vacants et soutenir l'économie québécoise. Une réduction significative des seuils va créer une pression énorme pour les PME, en particulier en région, et ne se fera pas sans impacts négatifs sur l'économie. Il est impératif que le gouvernement du Québec prenne davantage en compte les besoins criants du marché du travail. », s'inquiète François Vincent, vice-président pour le Québec à la FCEI.

La FCEI analysera en détail le plan du gouvernement. Elle désire participer aux consultations pour faire entendre la voix des propriétaires de PME.

