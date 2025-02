Restreindre le droit de grève : une grave attaque envers les droits des travailleuses et travailleurs, dénonce le SFPQ

QUÉBEC, le 19 févr. 2025 /CNW/ - Le projet de loi 89 visant à considérer davantage les besoins de la population en cas de grève ou de lock-out, est une grave attaque de la CAQ envers les droits des travailleuses et des travailleurs. Le droit de grève est un droit fondamental, rappelle le SFPQ, protégé par la Charte canadienne des droits et libertés et reconnu par la Cour suprême. En voulant restreindre ce droit dans le projet de Loi, le gouvernement caquiste nuirait à l'équilibre des relations de travail au Québec. Plusieurs membres du SFPQ proviennent d'accréditations dans le secteur privé et seraient alors directement impactés.

« Le gouvernement de la CAQ souhaite réduire le rapport de force des travailleuses et travailleurs en utilisant des motifs généraux comme la sécurité économique, sans balises strictes et définies, pour imposer des services essentiels où il n'y en a pas. Pourtant, les tribunaux ont déjà débouté des gouvernements pour avoir réduit le droit de grève tout comme le droit à une négociation de bonne foi. S'il va de l'avant sans modifier son projet de loi, le ministre Boulet trouvera les syndicats sur son chemin », prévient Christian Daigle, président général du SFPQ.

Le SFPQ est un syndicat indépendant qui regroupe environ 44 000 membres à travers le Québec, dont quelque 33 000 sont issus de la fonction publique québécoise et répartis comme suit : près de 29 000 employé.e.s de bureau et technicien.ne.s et environ 4 000 ouvrier.ère.s travaillant au sein de divers ministères et organismes. Les 11 000 autres membres proviennent du secteur parapublic.

