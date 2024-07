PREMIÈRE NATION DE MICHIPICOTEN, ON, le 24 juill. 2024 /CNW/ - La Première Nation de Michipicoten bénéficie d'un investissement fédéral de près de 250 000 $ qui lui permettra de restaurer le ruisseau White Sands et de le protéger contre de futures inondations.

Une importante inondation survenue en octobre 2012 a emporté des sections de terre et des ouvrages de franchissement de cours d'eau le long du ruisseau White Sands, ce qui a forcé des résidents de la région de White Sands à évacuer et endommagé l'environnement.

L'investissement annoncé aujourd'hui permettra de restaurer l'écosystème et de protéger le secteur contre de futures inondations. Les travaux consisteront à remplacer un ponceau, à stabiliser les berges en créant un enrochement, à planter des végétaux culturellement et écologiquement importants qui empêcheront l'érosion du sol, ainsi qu'à ajouter une terrasse et à y installer des panneaux d'information.

Citations

« Le Fonds pour les infrastructures naturelles aide à protéger la biodiversité, à préserver les habitats fauniques, ainsi qu'à favoriser l'accès à la nature. Cet investissement permettra d'assainir l'écosystème le long du ruisseau White Sands et de le protéger contre de futures inondations, en plus d'offrir des possibilités d'apprentissage culturel à la communauté. »

L'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

« La protection de l'environnement est essentielle pour Michipicoten. L'inondation de 2012 a endommagé nos terres et, en particulier, le ruisseau White Sands. Nos enseignements nous rappellent que nous n'héritons pas de la Terre de nos ancêtres, mais que nous l'empruntons à nos enfants. Le financement fédéral que nous avons reçu nous aidera à restaurer le ruisseau White Sands, de manière à ce que nos enfants et les générations futures puissent en profiter. »

Patricia Tangie, chef, Première Nation de Michipicoten

Faits en bref

Le gouvernement fédéral investit 248 000 $ dans ce projet dans le cadre du Fonds pour les infrastructures naturelles (FIN).

Le Fonds pour les infrastructures naturelles soutient des projets utilisant des approches naturelles ou hybrides pour accroître la résilience aux changements climatiques, réduire les émissions de carbone, protéger et préserver la biodiversité et l'habitat faunique, ainsi que favoriser l'accès des Canadiens à la nature.

Parmi les exemples d'infrastructures naturelles figurent les forêts urbaines, les arbres de rue, les zones humides, les digues vivantes, les digues biologiques et la restauration côtière naturalisée.

Les infrastructures hybrides incorporent des éléments d'infrastructure grise artificielle pour améliorer ou soutenir les infrastructures naturelles et/ou l'utilisation des processus écosystémiques. Parmi les exemples d'infrastructures hybrides, citons les toits et les murs verts, ainsi que les bassins d'orage naturalisés.

Un minimum de 10 % de l'enveloppe globale du programme sera alloué à des projets menés par des Autochtones.

SOURCE Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

Personnes-ressources : Pour de plus amples renseignements (médias uniquement), veuillez vous adresser à : Micaal Ahmed, Gestionnaire, communications, Cabinet du ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités, 343-598-3920, [email protected]; Relations avec les médias, Logement, Infrastructures et Collectivités Canada, 613-960-9251, Sans frais : 1-877-250-7154, Courriel : [email protected]; Micheal Reid, Directeur des opérations, Première Nation de Michipicoten, 705-914-0425, [email protected]