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TSX-V: SOI

MONTRÉAL, le 16 mars 2026 /CNW/ - Ressources Sirios Inc. (TSXV: SOI) (OTCQB: SIREF) (la « Société ») est heureuse d'annoncer, faisant suite à son communiqué daté du 2 mars 2026 intitulé « Sirios Resources Inc. annonce un placement privé d'unités accréditives et d'unités de 20 millions de dollars en vertu de la dispense pour financement de l'émetteur coté » (le « Communiqué d'annonce »), que son placement privé selon le principe de « meilleurs efforts » (l'« Offre ») est entièrement souscrit, incluant l'exercice intégral de l'option des agents.

En conséquence, la Société prévoit clôturer l'Offre le 18 mars 2026 (la « Date de clôture ») pour un produit brut de 24 999 999,80 $, comprenant i) un total de 40 740 740 unités accréditives de la Société (chacune, une « Unité accréditive ») au prix de 0,27 $ par Unité accréditive pour un produit brut de 10 999 999,80 $, et ii) un total de 70 000 000 unités ordinaires (hard dollar) de la Société (chacune, une « Unité ordinaire ») au prix de 0,20 $ par Unité ordinaire pour un produit brut de 14 000 000 $ (incluant l'exercice intégral de l'option des agents portant sur un nombre additionnel de 25 000 000 Unités ordinaires).

L'Offre sera complétée suivant les termes d'une convention de placement pour compte qui sera conclue entre la Société et Banque Nationale Marchés des capitaux et MDCP Securities Ltd., à titre de co-teneurs de livres et co-agents principaux, à la Date de clôture. La clôture de l'Offre est assujettie à certaines conditions de clôture, incluant, sans s'y limiter, l'obtention de toutes les approbations nécessaires.

Tous les autres termes de l'Offre sont tels que décrits dans le Communiqué d'annonce.

Une version modifiée et mise à jour du document d'offre relatif à l'Offre (le « Document d'offre ») peut être obtenue sous le profil d'émetteur de la Société sur SEDAR+ à l'adresse www.sedarplus.ca ainsi que sur le site Web de la Société à https://www.sirios.com. Les investisseurs éventuels devraient lire ce Document d'offre et les autres documents figurant sur le profil SEDAR+ de la Société avant de prendre toute décision d'investissement.

Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ni une sollicitation d'une offre d'achat, et il n'y aura aucune vente de titres dans tout territoire où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale, y compris tout titre aux États-Unis d'Amérique. Les titres n'ont pas été et ne seront pas inscrits en vertu de la United States Securities Act of 1933, dans sa version modifiée (la « Loi américaine sur les valeurs mobilières ») ou de toute loi sur les valeurs mobilières d'un État, et ne peuvent être offerts ou vendus aux États-Unis ou à des personnes des États Unis ou pour leur compte ou leur bénéfice, sauf s'ils sont inscrits en vertu de la Loi américaine sur les valeurs mobilières et des lois sur les valeurs mobilières des États applicables, ou si une dispense de ces exigences d'inscription est disponible. Les termes « États-Unis » et « personnes des États Unis » ont le sens qui leur est attribué dans le Règlement S sous la Loi américaine sur les valeurs mobilières.

À propos de Ressources Sirios Inc.

Ressources Sirios Inc. est une société d'exploration minière basée au Québec, axée sur la mise en valeur de son portefeuille de projets aurifères à fort potentiel situés dans la région d'Eeyou Istchee Baie-James, au Canada.

www.sirios.com

Mise en garde concernant les énoncés prospectifs

Les renseignements contenus dans le présent document comprennent des « informations prospectives » au sens de la législation canadienne applicable en valeurs mobilières. Les « informations prospectives » comprennent, sans s'y limiter, les énoncés concernant les activités, événements ou développements que la Société prévoit ou anticipe se produiront ou pourraient se produire dans le futur, y compris, sans s'y limiter, les énoncés concernant la réalisation de l'Offre; le produit brut prévu de l'Offre; la date prévue de clôture de l'Offre; l'obtention de toutes les approbations réglementaires et autres nécessaires; le traitement fiscal des Unités accréditives; l'engagement prévu par la Société « dépenses d'exploration au Canada » admissibles qui constitueront des « frais d'exploration au Canada admissibles à titre de frais d'exploration minière déterminés »; la renonciation par la Société aux Dépenses admissibles en faveur de chaque souscripteur initial d'Unités accréditives, avec prise d'effet au plus tard le 31 décembre 2026; et d'autres répercussions fiscales prévues relativement à l'Offre. En règle générale, mais pas toujours, les informations prospectives peuvent être identifiées par l'utilisation de termes tels que « planifie », « s'attend », « est prévu », « budget », « prévu », « estimations », « prévisions », « a l'intention », « anticipe » ou « croit », ou leur connotation négative, ou des variantes de ces termes et expressions, ou indiquent que certaines actions, événements ou résultats « peuvent », « pourraient », « auraient », « seraient susceptibles » ou « seront pris », « se produiront » ou « seront atteints », ou leur connotation négative.

Ces informations prospectives sont fondées sur de nombreuses hypothèses, notamment, entre autres, que les résultats des activités d'exploration planifiées sont tels qu'anticipés, que le prix de l'or et d'autres produits de base, le coût anticipé des activités d'exploration planifiées et la conjoncture commerciale et économique générale ne changeront pas de manière défavorable importante, que du financement sera disponible si et quand nécessaire et à des conditions raisonnables, que les entrepreneurs tiers, l'équipement et les fournitures ainsi que les approbations gouvernementales et autres requises pour mener les activités d'exploration planifiées de la Société seront disponibles à des conditions raisonnables et en temps opportun. Bien que les hypothèses faites par la Société dans la présentation d'informations prospectives soient considérées comme raisonnables par la direction au moment où ces hypothèses ont été faites, rien ne garantit que ces hypothèses se révéleront exactes.

Les informations et énoncés prospectifs comportent également des risques et des incertitudes connus et inconnus ainsi que d'autres facteurs qui peuvent faire en sorte que les événements ou résultats réels dans les périodes futures diffèrent sensiblement de toute projection d'événements ou de résultats futurs exprimée ou implicite dans ces informations ou énoncés prospectifs, y compris, entre autres : les variations du cours de l'action de la Société, les prix futurs et l'offre de métaux, la demande future de métaux, les flux de trésorerie d'exploitation négatifs et la dépendance au financement par des tiers; l'incertitude quant à la capacité d'obtenir du financement supplémentaire si et quand nécessaire et à des conditions raisonnables; les questions relatives aux titres et à la consultation autochtones; la dépendance envers la direction clé et d'autres membres du personnel; les résultats réels des activités d'exploration qui diffèrent de ceux anticipés; les modifications aux programmes d'exploration en fonction des résultats; la disponibilité d'entrepreneurs tiers; la disponibilité d'équipement et de fournitures; le défaut de l'équipement de fonctionner comme prévu; les accidents; les effets des conditions météorologiques et d'autres phénomènes naturels et d'autres risques associés à l'industrie de l'exploration minière; les incertitudes générales commerciales, économiques, concurrentielles, politiques et sociales; les risques environnementaux; les modifications aux lois et règlements; les relations avec les communautés et les retards dans l'obtention d'approbations gouvernementales ou autres, ainsi que les facteurs de risque concernant la Société énoncés dans les documents déposés par la Société auprès des autorités canadiennes en valeurs mobilières et disponibles sous le profil de l'émetteur de la Société sur SEDAR+ à www.sedarplus.ca. En conséquence, les lecteurs ne devraient pas se fier indûment à l'information prospective. La Société décline toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser toute information prospective, que ce soit à la suite de nouveaux renseignements, d'événements futurs ou autrement, sauf si la loi l'exige.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué.

SOURCE Sirios Resources Inc.

Pour plus d'information, veuillez communiquer avec : Jean‑Félix Lepage, Chef de la direction, 450‑482‑0603, [email protected]