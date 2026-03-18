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TSX‑V: SOI

MONTRÉAL, le 18 mars 2026 /CNW/ - Ressources Sirios Inc. (TSXV: SOI) (OTCQB: SIREF) (la « Société ») est heureuse d'annoncer la clôture de son placement privé préalablement annoncé effectué selon le principe du meilleur effort en vertu de la Dispense LIFE (telle que définie aux présentes) de : (i) 40 740 740 unités accréditives de la Société (chacune, une « Unité accréditive ») au prix de 0,27 $ par Unité accréditive (l'« Offre accréditive »), et (ii) 70 000 000 unités de la Société (chacune, une « Unité ordinaire » et, collectivement avec les Unités accréditives, les « Unités ») au prix de 0,20 $ par Unité ordinaire (collectivement avec l'Offre accréditive, l'« Offre »), qui inclut l'exercice intégral de l'option donnée aux Agents (tels que définis ci-après), pour un produit brut total pour la Société d'environ 25 000 000 $.

Chaque Unité accréditive est composée d'une action ordinaire de la Société (chacune, une « Action accréditive ») et d'un demi-bon de souscription d'actions ordinaires de la Société (chaque bon de souscription d'actions ordinaires entier, un « Bon de souscription accréditif »). Les Actions accréditives et les Bons de souscription accréditifs comprenant les Unités accréditives se qualifient chacun à titre d'« actions accréditives » au sens du paragraphe 66(15) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) (la « LIR »).

Chaque Unité ordinaire est composée d'une action ordinaire de la Société et d'un demi-bon de souscription d'actions ordinaires de la Société (avec les Bons de souscription accréditifs, les « Bons de souscription »).

Chaque Bon de souscription permet à son détenteur d'acheter une action ordinaire de la Société sans statut d'action accréditive au prix de 0,30 $ par action, sous réserve d'ajustements anti-dilutifs habituels, à tout moment au plus tard le 18 mars 2027, sous réserve d'une accélération dans certaines circonstances.

L'Offre a été complétée suivant les termes d'une convention de placement pour compte datée du 18 mars 2026 entre la Société, Banque Nationale Marchés des capitaux, et MDCP Securities Ltd. (collectivement, les « Agents »), à titre de co-teneurs de livres et co-agents principaux. En contrepartie de leurs services dans le cadre de l'Offre, la Société a versé aux Agents une commission en espèces égale à 1 212 499,99 $.

Les Unités ont été émises en vertu de la « dispense pour financement d'un émetteur coté » prévue à la partie 5A du Règlement 45-106 - Dispenses de prospectus, telle que modifiée par la Décision coordonnée 45-935 - Dispenses de certaines conditions de la dispense pour financement d'un émetteur coté (la « Dispense LIFE ») dans chacune des provinces et chacun des territoires du Canada. Conformément à la Dispense LIFE, toutes les Unités vendues à des acheteurs résidant au Canada dans le cadre de l'Offre ne sont pas assujetties à des restrictions de revente au Canada conformément à la législation canadienne en valeurs mobilières applicable. Les Unités ont également été offertes dans des territoires à l'extérieur du Canada sur la base d'un placement privé ou sur une base équivalente, dans chaque cas conformément à toutes les lois applicables, pourvu qu'aucun prospectus, aucune déclaration d'inscription ni aucun autre document similaire ne soit requis dans ce territoire. L'Offre demeure assujettie à l'approbation finale de la Bourse de croissance TSX (la « Bourse »).

La Société utilisera un montant égal au produit brut reçu par la Société de la vente des Unités accréditives, conformément à la LIR, pour engager (ou être réputée engager) des « frais d'exploration au Canada » admissibles qui constituent des « dépenses minières déterminées » (tels que ces deux termes sont définis dans la LIR et ses amendements proposés) (les « Dépenses admissibles ») relativement aux projets de la Société au Canada, comme décrit plus en détail dans le document d'offre modifié et mis à jour de la Société daté du 16 mars 2026, au plus tard le 31 décembre 2027, et renoncera à toutes les Dépenses admissibles en faveur des souscripteurs initiaux des Unités accréditives avec prise d'effet le (ou avant le) 31 décembre 2026. Dans l'éventualité où la Société ne serait pas en mesure de renoncer aux Dépenses admissibles avec prise d'effet au plus tard le 31 décembre 2026 pour chaque Unité accréditive achetée pour un montant total au moins égal au produit brut tiré de l'émission des Unités accréditives, ou si les Dépenses admissibles sont autrement réduites par l'Agence du revenu du Canada, la Société (dans la mesure où permis par la LIR) indemnisera chaque souscripteur initial des Unités accréditives pour tout impôt supplémentaire payable par ce souscripteur en raison du défaut de la Société de renoncer aux Dépenses admissibles ou en raison de la réduction convenue.

Le produit net tiré de la vente des Unités ordinaires sera utilisé afin d'engager des dépenses d'exploration additionnelles au Canada ainsi qu'aux fins des dépenses générales et administratives et du fonds de roulement.

Information en lien avec le Règlement 61-101

Certains « initiés » de la Société ont souscrit pour un total de 1 100 000 Unités ordinaires, pour un produit brut total de 220 000 $. Chaque souscription par un « initié » de la Société est considérée comme une « opération avec une personne apparentée » de la Société aux fins du Règlement 61-101 - Mesures de protection des porteurs minoritaires lors d'opérations particulières (le « Règlement 61-101 ») et de la Politique 5.9 - Protection des porteurs minoritaires lors d'opérations particulières du Guide du financement des sociétés de la Bourse. Dans le cadre de la réalisation de l'Offre, la Société se prévaut des dispenses des exigences relatives à l'évaluation officielle et à l'approbation des porteurs minoritaires disponibles selon le Règlement 61-101. La Société est dispensée de l'exigence d'évaluation officielle prévue à l'article 5.4 du Règlement 61-101 en se fondant sur les alinéas 5.5(a) et (b) du Règlement 61-101, étant donné que la juste valeur marchande de la transaction, dans la mesure où elle implique des personnes intéressées, ne dépasse pas 25 % de la capitalisation boursière de la Société et qu'aucun titre de la Société n'est inscrit ou coté aux fins de négociation sur des bourses ou marchés boursiers prescrits. De plus, la Société est dispensée de l'exigence de l'approbation des porteurs minoritaires prévue à l'article 5.6 du Règlement 61-101 en se fondant, entre autres, sur l'alinéa 5.7(1)(a), étant donné que la juste valeur marchande de la transaction, dans la mesure où elle implique des personnes intéressées, ne dépasse pas 25 % de la capitalisation boursière de la Société. Les titres émis à ces initiés sont assujettis à la période de conservation imposée par la Bourse (au sens attribué à ce terme dans la Politique 1.1 de la Bourse).

Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ni une sollicitation d'une offre d'achat, et il n'y aura aucune vente de titres dans tout territoire où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale, y compris tout titre aux États-Unis. Les titres n'ont pas été et ne seront pas inscrits en vertu de la United States Securities Act of 1933, dans sa version modifiée (la « Loi américaine sur les valeurs mobilières »), ou de toute loi sur les valeurs mobilières d'un État, et ne peuvent être offerts ou vendus aux États-Unis ou à des personnes des États Unis ou pour leur compte ou leur bénéfice, sauf s'ils sont inscrits en vertu de la Loi américaine sur les valeurs mobilières et des lois sur les valeurs mobilières des États applicables, ou si une dispense de ces exigences d'inscription est disponible. Les termes « États-Unis » et « personnes des États Unis » ont le sens qui leur est attribué dans le Règlement S sous la Loi américaine sur les valeurs mobilières.

À propos de Ressources Sirios Inc.

Ressources Sirios Inc. est une société d'exploration minière basée au Québec, axée sur la mise en valeur de son portefeuille de projets aurifères à fort potentiel situés dans la région d'Eeyou Istchee Baie-James, au Canada.

www.sirios.com

Énoncés prospectifs

Les renseignements contenus dans le présent document comprennent des « informations prospectives » au sens de la législation canadienne applicable en valeurs mobilières. Les « informations prospectives » comprennent, sans s'y limiter, les énoncés concernant les activités, événements ou développements que la Société prévoit ou anticipe se produiront ou pourraient se produire dans le futur, y compris, sans s'y limiter, les énoncés concernant l'utilisation prévue du produit tiré de l'Offre; l'obtention de l'approbation finale de la Bourse; le traitement fiscal des Unités accréditives; l'engagement prévu par la Société de « dépenses d'exploration au Canada » admissibles qui constitueront des « frais d'exploration au Canada admissibles à titre de frais d'exploration minière déterminés »; la renonciation par la Société aux Dépenses admissibles en faveur de chaque souscripteur initial d'Unités accréditives, avec prise d'effet au plus tard le 31 décembre 2026; et d'autres répercussions fiscales prévues relativement à l'Offre. En règle générale, mais pas toujours, les informations prospectives peuvent être identifiées par l'utilisation de termes tels que « planifie », « s'attend », « est prévu », « budget », « prévu », « estimations », « prévisions », « a l'intention », « anticipe » ou « croit », ou leur connotation négative, ou des variantes de ces termes et expressions, ou indiquent que certaines actions, événements ou résultats « peuvent », « pourraient », « auraient », « seraient susceptibles » ou « seront pris », « se produiront » ou « seront atteints », ou leur connotation négative.

Ces informations prospectives sont fondées sur de nombreuses hypothèses, notamment, que les résultats des activités d'exploration planifiées sont tels qu'anticipés, que le prix de l'or et d'autres produits de base, le coût anticipé des activités d'exploration planifiées et la conjoncture commerciale et économique générale ne changeront pas de manière défavorable importante, que du financement sera disponible si et quand nécessaire et à des conditions raisonnables, que les entrepreneurs tiers, l'équipement et les fournitures ainsi que les approbations gouvernementales et autres requises pour mener les activités d'exploration planifiées de la Société seront disponibles à des conditions raisonnables et en temps opportun. Bien que les hypothèses faites par la Société dans la présentation d'informations prospectives soient considérées comme raisonnables par la direction au moment où ces hypothèses ont été faites, rien ne garantit que ces hypothèses se révéleront exactes.

Les informations et énoncés prospectifs comportent également des risques et des incertitudes connus et inconnus ainsi que d'autres facteurs qui peuvent faire en sorte que les événements ou résultats réels dans les périodes futures diffèrent sensiblement de toute projection d'événements ou de résultats futurs exprimée ou implicite dans ces informations ou énoncés prospectifs, y compris, entre autres : les variations du cours de l'action de la Société, les prix futurs et l'offre de métaux, la demande future de métaux, les flux de trésorerie d'exploitation négatifs et la dépendance au financement par des tiers; l'incertitude quant à la capacité d'obtenir du financement supplémentaire si et quand nécessaire et à des conditions raisonnables; les questions relatives aux titres et à la consultation autochtones; la dépendance envers les principaux dirigeants et d'autres membres du personnel; les résultats réels des activités d'exploration qui diffèrent de ceux anticipés; les modifications aux programmes d'exploration en fonction des résultats; la disponibilité d'entrepreneurs tiers; la disponibilité d'équipement et de fournitures; le défaut de l'équipement de fonctionner comme prévu; les accidents; les effets des conditions météorologiques et d'autres phénomènes naturels et d'autres risques associés à l'industrie de l'exploration minière; les incertitudes générales commerciales, économiques, concurrentielles, politiques et sociales; les risques environnementaux; les modifications aux lois et règlements; les relations avec les communautés et les retards dans l'obtention d'approbations gouvernementales ou autres, ainsi que les facteurs de risque concernant la Société énoncés dans les documents déposés par la Société auprès des autorités canadiennes en valeurs mobilières et disponibles sous le profil d'émetteur de la Société sur SEDAR+ à www.sedarplus.ca. En conséquence, les lecteurs ne devraient pas se fier indûment à l'information prospective. La Société décline toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser toute information prospective, que ce soit à la suite de nouveaux renseignements, d'événements futurs ou autrement, sauf si la loi l'exige.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué.

SOURCE Sirios Resources Inc.

Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec : Jean-Félix Lepage, Chef de la direction, 450-482-0603, [email protected]