OTTAWA, ON, le 4 juill. 2023 /CNW/ - Les changements climatiques ont des répercussions sur la sécurité, la santé et la qualité de vie des populations partout au Canada. Chaque année, le pays est confronté à un nombre croissant de phénomènes climatiques records, notamment des feux de forêt, des vagues de chaleur extrêmes et des inondations, qui s'ajoutent aux impacts climatiques plus lents, comme la fonte du pergélisol et la hausse du niveau de la mer. La collaboration visant à réduire les risques liés à l'évolution du climat permettra de garder les collectivités canadiennes plus sûres et plus saines. Elle aidera également à protéger l'économie contre les chocs et à prévenir une partie de la hausse des coûts liés aux chaleurs extrêmes. En termes simples, les choix que nous faisons aujourd'hui décideront de l'avenir de nos collectivités, de nos moyens de subsistance, de notre environnement et de notre économie.

Aujourd'hui, le ministre des Ressources naturelles, l'honorable Jonathan Wilkinson, a lancé un appel de propositions pour financer des projets admissibles à l'aide du Programme d'adaptation aux changements climatiques , programme quinquennal mis sur pied pour aider les régions et les secteurs économiques à s'adapter aux changements climatiques, dans le cadre de la Stratégie nationale d'adaptation du Canada. Le Programme d'adaptation aux changements climatiques financera le développement d'outils et de ressources dans des domaines tels que les compétences en matière d'adaptation, l'économie, les secteurs des ressources naturelles et les nouveaux enjeux en matière d'adaptation.

Ressources naturelles Canada accepte en ce moment même les propositions de projets à frais partagés, pour lesquelles jusqu'à 15 millions de dollars sont disponibles. Sont admissibles les organismes à but lucratif et non lucratif, par exemple les organisations autochtones, les établissements d'enseignement, les organisations non gouvernementales, les associations de l'industrie et du secteur de la recherche, les associations professionnelles, les entreprises, les administrations régionales et municipales, les gouvernements provinciaux et territoriaux, de même que leurs ministères et organismes.

Des séances d'information virtuelles auront lieu en anglais le 18 juillet 2023, à 13 h (HE), et en français le 19 juillet 2023, à 13 h (HE), pour fournir des précisions sur l'appel de propositions et pour répondre aux questions des personnes intéressées à soumettre une demande. Les liens pour s'inscrire aux séances se trouvent sur l a page Web de l'appel de propositions .

Pour de plus amples renseignements, prière de s'adresser à [email protected] .

Citations

« Les répercussions des changements climatiques se font sentir dans toutes les régions du Canada, qu'il s'agisse de feux de forêt plus intenses, d'inondations dévastatrices ou encore, de tempêtes plus puissantes. C'est pourquoi le Canada est déterminé à mettre en œuvre un plan exhaustif d'adaptation aux effets des changements climatiques et d'atténuation de ces effets. La Stratégie nationale d'adaptation propose d'importants investissements, notamment dans la cartographie des inondations, qui protégeront la vie et les moyens de subsistance des Canadiennes et des Canadiens et qui assureront des communautés plus résilientes et plus prospères. L'appel de propositions lancé aujourd'hui soutient ce travail vital. »

L'honorable Jonathan Wilkinson

Ministre des Ressources naturelles

Quelques faits

Depuis 2015, le gouvernement du Canada a investi plus de 6,5 milliards de dollars dans l'adaptation. Il a notamment pris des engagements de deux milliards de dollars depuis l'automne 2022, afin de mettre en œuvre la Stratégie nationale d'adaptation et de soutenir d'autres activités liées à l'adaptation. Si l'on ajoute les sommes investies dans le soutien en cas de catastrophe, les investissements fédéraux dépassent les 10 milliards de dollars.

Chaque dollar dépensé dans des mesures d'adaptation permet d'économiser jusqu'à 15 dollars , y compris les avantages directs et indirects pour l'ensemble de l'économie. Chaque dollar investi dans l'adaptation produit des bénéfices importants. Voici quelques exemples de ce retour sur investissement :

, y compris les avantages directs et indirects pour l'ensemble de l'économie. Chaque dollar investi dans l'adaptation produit des bénéfices importants. Voici quelques exemples de ce retour sur investissement : La mise en œuvre de nouvelles lignes directrices et normes en matière d'inondations et de feux de forêt pour les nouvelles constructions pourrait faire économiser au Canada une somme estimée à 4,7 milliards de dollars par année, soit une économie de près de 12 dollars par dollar investi.

par dollar investi.

Les codes du bâtiment adaptés aux changements climatiques qui ont été mis en œuvre au Canada présentent un rapport avantages-coûts estimé à 12 pour 1, ce qui équivaut à un retour sur investissement de 1 100 %.



Les forêts urbaines dans la ville de Toronto ont généré 3,20 $ pour chaque dollar investi, en diminuant les frais de climatisation, en améliorant la qualité de l'air et en réduisant la pression sur l'infrastructure de gestion des eaux pluviales.

Selon l'Institut climatique du Canada, d'ici 2025, les effets des changements climatiques ralentiront la croissance économique du Canada de 25 milliards de dollars par année, ce qui correspond à la moitié de la croissance prévue du produit intérieur brut.

Dans le cadre de la Stratégie nationale d'adaptation, le gouvernement du Canada aide les propriétaires d'infrastructures et les investisseurs à concevoir des projets qui contribuent à la trajectoire du Canada vers la carboneutralité. Avec un lancement prévu au printemps 2024, une nouvelle plateforme offrant des trousses d'outils sur les changements climatiques aidera les propriétaires et les investisseurs à identifier les risques et à mieux déterminer les solutions appropriées au niveau local qui rendent les collectivités plus résilientes aux changements climatiques.

Au cours des prochains mois, le gouvernement fédéral travaillera avec les provinces et les territoires à l'établissement de plans d'action bilatéraux, une étape essentielle à la mise en œuvre la Stratégie. De même, le gouvernement travaillera avec les Premières Nations, les Inuits et les Métis, sur une base locale et en fonction des distinctions, dans le cadre du programme de leadership autochtone en matière de climat, qui favorise la prise de mesures autochtones autodéterminées dans le domaine du climat.

Liens connexes

Suivez-nous sur Twitter : @RNCan ( http://twitter.com/rncan )

SOURCE Ressources naturelles Canada

Renseignements: Ressources naturelles Canada, Relations avec les médias, 343-292-6100, [email protected]; Keean Nembhard, Attaché de presse, Cabinet du ministre des Ressources naturelles, 613-323-7892, [email protected]