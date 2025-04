Il est temps de déverrouiller l'avenir des Ressources Intermédiaires

MONTRÉAL, le 7 avril 2025 /CNW/ - À l'aube des négociations pour la nouvelle Entente nationale avec le gouvernement du Québec, l'Association des Ressources Intermédiaires d'hébergement du Québec (ARIHQ) sonne l'alarme.

Le 9 avril prochain s'amorcera une négociation qui déterminera l'avenir même de l'hébergement au Québec. L'Entente nationale, qui fixe les conditions d'exercice des Ressources Intermédiaires (RI), est désuète et ne répond plus aux besoins criants des personnes vulnérables. Elle doit donc rapidement être renégociée afin d'éviter une crise d'hébergement majeure. Dans ce contexte, l'ARIHQ estime qu'il est impératif de :

Revoir le modèle de financement;

Créer de nouvelles places;

Établir un véritable partenariat entre le gouvernement et les RI;

Offrir une plus grande flexibilité dans l'embauche du personnel.

La situation est alarmante : la pérennité du réseau est en péril et près de 5 0001 personnes attendent une place en RI. Cette situation est plus que préoccupante pour l'avenir des RI, un modèle d'hébergement unique au Québec pourtant trois fois moins coûteux que les maisons des aînés.

« Il est maintenant temps, plus que jamais, d'investir dans les Ressources Intermédiaires. Le manque de places fragilise tout le système d'hébergement et nous avons la responsabilité collective de continuer à prendre soin de notre monde, et ce, dans la dignité. Créer de nouvelles places en RI permettrait à la fois de désengorger le réseau de la santé et des services sociaux tout en réalisant des économies importantes pour le Québec. Nous demandons au gouvernement de poser des gestes concrets afin de garantir la pérennité des RI et de répondre aux besoins criants du continuum d'hébergement », soulève Manon Charpentier, directrice générale de l'ARIHQ.

Depuis plus de 30 ans, les RI offrent un milieu de vie essentiel aux personnes aînées en perte d'autonomie ainsi qu'aux personnes vivant avec une déficience intellectuelle, des troubles du spectre de l'autisme ou encore des problèmes de santé mentale. Avec le vieillissement de la population qui ne fera que s'accélérer et la complexité clinique qui ne cesse de s'accroître, les RI sont une solution durable et économique pour le Québec.

Lancement d'une campagne de sensibilisation

Considérant la situation inquiétante, l'ARIHQ lance également aujourd'hui une campagne qui a pour objectif de sensibiliser les décideurs et décideuses publics à l'importance des RI dans notre société. Les milieux de vie offrent une solution d'hébergement humaine et adaptée aux besoins des personnes qui y résident. Il est ainsi essentiel d'assurer leur pérennité. Avec sa campagne Déverrouillons l'avenir des Ressources Intermédiaires, l'ARIHQ invite d'ailleurs la population à démontrer son appui en contactant la députation pour lui demander d'agir sur l'avenir des RI. Tous les détails se trouvent sur la page Web de la campagne.

À propos de L'ARIHQ

L'Association des Ressources Intermédiaires d'hébergement du Québec (ARIHQ) rassemble et soutient plus de 1 120 Ressources Intermédiaires qui offrent des services à près de 20 000 personnes vulnérables à travers toutes les régions du Québec. Il s'agit notamment de personnes âgées en perte d'autonomie, de personnes vivant avec une déficience intellectuelle ou physique, une problématique de santé mentale ou de toxicomanie.

Les RI emploient plus de 14 500 employés, dont près de 80 % sont des femmes. L'ARIHQ est reconnue officiellement par le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) à titre d'organisme représentatif de Ressources Intermédiaires destinées aux adultes.

1 Parmi ce nombre, 886 personnes sont en attente d'être déplacées d'une Ressource Intermédiaire à une autre Ressource Intermédiaire mieux adaptée à leurs besoins.

