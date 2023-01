Ressources intermédiaires et de type familial - La CSN et la CSD unissent leurs forces

MONTRÉAL, le 19 janv. 2023 /CNW Telbec/ - La Confédération des syndicats nationaux (CSN) et la Centrale des syndicats démocratiques (CSD) annoncent qu'elles se sont entendues pour travailler de concert à l'occasion de la prochaine ronde de négociation des ressources intermédiaires et de type familial (RI-RTF), à l'enfance et à l'adulte. Les RI-RTF sont des familles qui accueillent et hébergent une clientèle vulnérable, dont des enfants, suivant des ententes conclues avec les CISSS et les CIUSSS. Ensemble, la CSN et la CSD regroupent plus de 63 % des RI-RTF du Québec, accueillant plus de 11 250 usagères et usagers.

La CSN compte huit syndicats représentant environ 1500 ressources, à l'enfance et à l'adulte. Ces syndicats sont affiliés à la Fédération de la santé et des services sociaux (FSSS-CSN) au sein de laquelle ils forment un secteur autonome. « Les services que les RI-RTF offrent sont absolument indispensables, explique la présidente de la CSN, Caroline Senneville. La prochaine négociation doit donner des résultats concrets, car présentement ces ressources sont sous pression constante. Elles pourront compter sur l'appui inébranlable de nos deux centrales syndicales et de leur fédération vers l'atteinte de leurs objectifs. »

De son côté, la CSD représente une dizaine d'associations à l'enfance et à l'adulte comptant plus de 4000 ressources, réunies au sein de l'ADRAQ (CSD) et l'ADREQ (CSD), formant un secteur autonome. Le vice-président de la CSD, Kaven Bissonnette, salue cette alliance, une première historique dans le secteur. « Nous nous coordonnerons étroitement lors de la prochaine ronde de négociation, que ce soit en matière de partage d'informations ou encore de stratégie. Nos deux organisations portent des valeurs similaires. Nous sommes certains qu'en travaillant ensemble nous serons mieux outillés pour réaliser des avancées afin d'améliorer les conditions de travail des ressources au quotidien. »

Les ententes liant le gouvernement et les RI-RTF viendront à échéance le 31 mars 2023.

SOURCE CSN

Renseignements: Pour information : Jean-Pierre Larche, Conseiller aux communications CSN, 514 605-0757 ou [email protected]; Simon Lajoie, Conseiller aux communications CSD, 514 662-5495 ou [email protected]