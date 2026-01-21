Larges intersections à teneur élevée en lithium dans la zone Vega et nouvelle découverte à haute teneur à CV13 English

Faits saillants
  • Larges intersections de forage intercalaire à teneur élevée en lithium dans la zone Vega :
    • 55,0 m à 2,58 % Li2O incluant 29,9 m à 4,11 % Li2O (CV25-1006). 
    • 24,7 m à 4,00 % Li2O incluant 7,0 m à 6,04 % Li2O (CV25-1017A). 
    • 31,2 m à 2,07 % Li2O incluant 1,1 m à 7,32 % Li2O (CV25-1023).
    • 20,6 m à 3,31 % Li2O incluant 8,8 m à 5,02 % Li2O (CV25-1024).
    • 49,7 m à 2,08 % Li2O incluant 4,0 m à 5,16 % Li2O (CV25-1016).
    • 40,1 m à 1,97 % Li2O incluant 9,3 m à 3,66 % Li2O (CV25-948).
    • 22,1 m à 2,31 % Li2O incluant 9,0 m à 4,18 % Li2O (CV25-1010).
  • Nouvelle zone à haute teneur en lithium-tantale (« Helios ») découverte près de la surface à la pegmatite CV13 :
    • 8,8 m à 2,97 % Li2O incluant 5,4 m à 4,60 % Li2O (CV25-984). 
    • 6,4 m à 2,61 % Li2O incluant 4,1 m à 3,94 % Li2O (CV25-977). 
    • 18,4 m à 1,19 % Li2O incluant 6,9 m à 2,49 % Li2O (CV25-986). 
  • Intersections de forage intercalaire à haute teneur en lithium dans la zone Rigel :
    • 11,5 m à 2,87 % Li2O incluant 6,9 m à 4,40 % Li2O (CV25-919). 
    • 15,0 m à 1,15 % Li2O incluant 7,9 m à 2,15 % Li2O (CV25-913). 
  • Nouvelles intersections de forage bien minéralisées en lithium à la pegmatite CV4 :
    • 15,0 m à 1,07 % Li2O (CV25-985). 
    • 12,0 m à 1,42 % Li2O (CV25-1002B). 
    • 7,0 m à 2,00 % Li2O (CV25-961A). 
  • En tout, 57 024 m (245 sondages) de forage au diamant ont été complétés en 2025 et les résultats pour le lithium et le tantale pour les derniers 15 081 m (72 sondages) sont annoncés dans les présentes :
    • Les résultats d'analyse pour le césium restent à venir pour les carottes de forage à CV13 où des analyses avec limite de détection plus élevée1 ont été déclenchées dans de multiples sondages, notamment dans la zone Helios nouvellement découverte.

Darren L. Smith, vice-président exécutif à l'exploration, a déclaré : « Ce lot de résultats issus de la campagne de forage 2025 à Shaakichiuwaanaan comprend les meilleures intersections de lithium publiées jusqu'à maintenant pour la zone à haute teneur Vega et pour la propriété dans son ensemble. L'abondante minéralisation de spodumène dans ces sondages à Vega est l'une des plus fortes jamais rapportées au monde. De plus, des découvertes au-delà de Vega continuent de survenir avec l'identification d'une nouvelle zone à haute teneur en lithium (« Helios ») à CV13. »

« Les résultats pour le césium, dont plusieurs sondages où des analyses avec limite de détection plus élevée ont été demandées, restent à venir. Nous attendons ces derniers résultats d'analyse avec impatience et nous annoncerons les résultats dès qu'ils auront tous été reçus et compilés », a ajouté M. Smith.

/CNW/ - Ressources PMET inc. (la « Société » ou « PMET ») (TSX : PMET) (ASX : PMT) (OTCQX : PMETF) (FSE : R9GA) a le plaisir d'annoncer les résultats d'analyse pour le lithium et le tantale pour tous les sondages résiduels de sa vaste campagne de forage 2025 sur la propriété Shaakichiuwaanaan (la « propriété » ou le « projet »), détenue à 100 % par la Société et située dans la région d'Eeyou Istchee Baie-James au Québec.

La propriété renferme l'une des plus grandes ressources minérales (Li, Cs, Ta)2 et réserves minérales (Li)3 de pegmatite au monde, est située à environ 13 km au sud de la route régionale Transtaïga et du corridor des infrastructures de lignes électriques et est accessible à longueur d'année par la route. La Société a récemment annoncé une robuste étude de faisabilité axée sur le lithium de la pegmatite CV5, décrivant le projet comme un pôle potentiel des minéraux critiques en Amérique du Nord (voir le communiqué daté du 20 octobre 2025).

La campagne de forage 2025 sur la propriété était de grande envergure et comprenait des vérifications de plusieurs prospects de pegmatites enrichies en Li-Cs-Ta (« LCT ») (CV4, CV8, CV12), du forage d'expansion à CV5 et CV13, du forage intercalaire à CV13, ainsi que du forage de stérilisation (i.e., de condamnation) et géomécanique en appui au développement à CV5 et CV13, respectivement. Au cours de la campagne, qui s'est terminée en octobre, un total de 57 024 m (245 sondages) de forage au diamant a été réalisé; les résultats pour 41 943 m (173 sondages) ont été annoncés dans un communiqué daté du 14 décembre 2025.

Les résultats pour le lithium et le tantale pour les 15 081 m (72 sondages) résiduels sont annoncés dans les présentes (voir les figures 1, 3, 6 et 7, et les tableaux 1 à 4). Les résultats d'analyse pour le césium restent à venir pour les carottes de forage de la pegmatite CV13 où des analyses avec limite de détection plus élevée4 ont été déclenchées pour de multiples sondages, notamment dans la zone Helios nouvellement découverte.

_________________________________

1

Les résultats d'analyse dépassent la limite de détection supérieure (10 000 ppm Cs) de la méthode analytique de base et nécessitent une analyse ultérieure utilisant une méthode analytique différente avec une limite de détection supérieure plus élevée pour déterminer la teneur en Cs. Les résultats d'analyse avec limite de détection supérieure plus élevée seront communiqués suivant leur réception et leur compilation.

2

L'ERM consolidée (pegmatites CV5 et CV13), laquelle inclut les zones de césium Rigel et Vega, totalise 108,0 Mt à 1,40 % Li2O, 0,11 % Cs2O, 166 ppm Ta2O5 et 66 ppm Ga de ressources indiquées et 33,4 Mt à 1,33 % Li2O, 0,21 % Cs2O, 155 ppm Ta2O5 et 65 ppm Ga de ressources présumées, et est présentée à une teneur de coupure de 0,40 % Li2O (à ciel ouvert), 0,60 % Li2O (sous terre à CV5), et 0,70 % Li2O (sous terre à CV13). Une teneur de 0,50 % Cs2O a été utilisée comme contrainte pour modéliser les zones de césium Rigel et Vega. La date d'effet est le 20 juin 2025 (jusqu'au sondage CV24-787 inclusivement). Les ressources minérales ne sont pas des réserves minérales puisque leur viabilité économique n'a pas été démontrée. Les ressources minérales incluent les réserves minérales.

3

Réserves minérales probables de 84,3 Mt à 1,26 % Li2O à la pegmatite CV5 à une teneur de coupure de 0,40 % Li2O (à ciel ouvert) et de 0,70 % Li2O (sous terre). Le développement souterrain et le tonnage en marge de la fosse qui présentent des teneurs supérieures à 0,37 % Li2O sont aussi inclus dans l'estimation des réserves minérales. La date d'effet est le 11 septembre 2025. Voir le communiqué de presse portant sur l'étude de faisabilité du 20 octobre 2025.
Pegmatite CV13 (zones Vega, Rigel et Helios)

Les travaux de forage réalisés en 2025 à la pegmatite CV13 comprenaient des sondages intercalaires et d'expansion ainsi que du forage géomécanique en appui au développement. Au total, 23 451 m (106 sondages) ont été forés; les résultats pour le lithium des derniers 9 771 m (59 sondages) sont annoncés dans les présentes (voir la figure 3 et les tableaux 1 et 4). Les résultats d'analyse pour le césium restent à venir pour de multiples sondages, incluant un nombre significatif d'analyses avec limite de détection plus élevée ayant été déclenchées, et seront publiés suivant leur réception et leur compilation.

___________________________________

4

Les résultats d'analyse dépassent la limite de détection supérieure (10 000 ppm Cs) de la méthode analytique de base et nécessitent une analyse ultérieure utilisant une méthode analytique différente avec une limite de détection supérieure plus élevée pour déterminer la teneur en Cs. Les résultats d'analyse avec limite de détection supérieure plus élevée seront communiqués suivant leur réception et leur compilation.

Dans la zone Vega, les meilleurs résultats à ce jour pour le lithium ont été obtenus dans le cadre de la campagne 2025, avec notamment trois (3) échantillons individuels présentant des teneurs de >7 % Li2O (7,71 %, 7,32 % et 7,02 %, voir les figures 2 et 4) ainsi qu'un intervalle de 7,0 m à 6,04 % Li2O (figure 5). Ces résultats comprennent la teneur la plus élevée en échantillon individuel (7,71 % Li2O, figure 2) et le plus grand intervalle à plus de 6 % Li2O (7,0 m, voir la figure 5) publiés à ce jour sur la propriété, y compris dans la zone à haute teneur Nova. De plus, au total jusqu'à maintenant, cinq (5) échantillons individuels de carottage ont livré une teneur à l'analyse de plus de 7 % Li2O sur la propriété - tous dans la zone Vega.

Par ailleurs, une nouvelle zone peu profonde à haute teneur en lithium a été découverte (« Helios ») à la pegmatite CV13. À l'instar des zones Vega et Rigel, la zone Helios présente aussi des teneurs élevées en tantale coïncidentes (tableau 1, figure 3). De plus, à Helios, de la minéralisation significative en césium a été identifiée puisque des analyses avec limite de détection plus élevée ont été déclenchées dans de multiples sondages. Les résultats d'analyse pour le césium seront communiqués dès que les résultats pour tous les sondages auront été reçus et compilés. Les meilleurs résultats de forage pour le lithium comprennent notamment (figure 3) :

Zone Vega
  • 55,0 m à 2,58 % Li2O incluant 29,9 m à 4,11 % Li2O (CV25-1006). 
  • 24,7 m à 4,00 % Li2O incluant 7,0 m à 6,04 % Li2O (CV25-1017A). 
  • 31,2 m à 2,07 % Li2O incluant 1,1 m à 7,32 % Li2O (CV25-1023).
  • 20,6 m à 3,31 % Li2O incluant 8,8 m à 5,02 % Li2O (CV25-1024).
  • 49,7 m à 2,08 % Li2O incluant 4,0 m à 5,16 % Li2O (CV25-1016).
  • 40,1 m à 1,97 % Li2O incluant 9,3 m à 3,66 % Li2O (CV25-948).
  • 22,1 m à 2,31 % Li2O incluant 9,0 m à 4,18 % Li2O (CV25-1010).
Zone Helios ( NOUVELLE DÉCOUVERTE FAITE EN 2025)
  • 8,8 m à 2,97 % Li2O incluant 5,4 m à 4,60 % Li2O (CV25-984). 
  • 6,4 m à 2,61 % Li2O incluant 4,1 m à 3,94 % Li2O (CV25-977). 
  • 18,4 m à 1,19 % Li2O incluant 6,9 m à 2,49 % Li2O (CV25-986). 
Zone Rigel

Plusieurs sondages intercalaires ont été forés dans la zone Rigel dans le cadre de la campagne de forage. Le meilleur résultat pour le lithium était un intervalle de 11,5 m à 2,87 % Li2O incluant 6,9 m à 4,40 % Li2O (CV25-919). Des teneurs élevées en tantale ont aussi été obtenues à Rigel, notamment dans le sondage CV25-913 qui a livré un intervalle de 15,0 m à 1,15 % Li2O et 1 105 ppm Ta2O5 incluant 7,9 m à 2,15 % Li2O et 1 974 ppm Ta2O5. Les résultats d'analyse pour le césium seront communiqués dès que les résultats pour tous les sondages auront été reçus et compilés.

Pegmatite CV4

La pegmatite CV4, caractérisée en surface par la présence de multiples affleurements de pegmatite LCT, est située à environ 1,5 km dans la continuité géologique à l'est de la pegmatite CV5. La campagne de 2025 a été la première occasion de vérifier ce secteur par forage, avec un total de 7 358 m (17 sondages) forés; les résultats pour les derniers 4 099 m (8 sondages) sont annoncés dans les présentes (voir la figure 6 et les tableaux 2 et 4). 

Les résultats pour le premier lot de sondages à la pegmatite CV4 ont été annoncés le 14 décembre 2025 et comprenaient des intervalles de 27,0 m à 1,14 % Li2O (CV25-1013) et de 13,0 m à 1,37 % Li2O (CV25-1013). Les résultats pour les sondages résiduels comprennent :

  • 15,0 m à 1,07 % Li2O (CV25-985). 
  • 12,0 m à 1,42 % Li2O (CV25-1002B). 
  • 7,0 m à 2,00 % Li2O (CV25-961A). 

La découverte à CV4 est significative et, combinée avec les découvertes de blocs en aval glaciaire dans le secteur (voir le communiqué de presse du 25 mars 2025) et les observations en carottes de forage, est interprétée comme représentant une extension potentielle de 1,5 km de la pegmatite CV5 vers l'est. De ce fait, la découverte augmente le potentiel pour des ressources souterraines additionnelles dans les extensions latérales des réserves minérales souterraines actuelles à la pegmatite CV5. La minéralisation à CV4 reste ouverte.

Pegmatite CV8

La pegmatite CV8, caractérisée en surface par la présence de multiples affleurements de pegmatite LCT, est située à environ 0,5 km au sud de la pegmatite CV12, le long d'un corridor subparallèle. En tout, 2 523 m (11 sondages) ont été forés; les résultats pour les derniers 1 211 m (5 sondages) sont annoncés dans les présentes (voir la figure 7 et les tableaux 3 et 4).

Les meilleurs résultats du programme 2025 à la pegmatite CV8 sont : 3,1 m à 1,52 % Li2O et 3,5 m à 1,26 % Li2O - tous deux recoupés dans le sondage CV25-940A. Ces intervalles présentent aussi des teneurs élevées en tantale, avec 321 ppm Ta2O5 et 295 ppm Ta2O5, respectivement, ainsi qu'un intervalle de 6,3 m à 701 ppm Ta2O5 dans le sondage CV25-958. De plus, les plus grands intervalles de pegmatite, de 20,4 m et de 14,7 m - avec des teneurs anomales en Li et en Ta - ont été obtenus dans le sondage foré le plus à l'ouest le long de la pegmatite, indiquant un bon potentiel dans cette direction.

La cible reste prometteuse et mérite davantage de forage compte tenu de l'association avec des roches ultramafiques à proximité (souvent fortement associées aux corps de pegmatite à spodumène les plus larges sur la propriété), le nombre élevé d'intersections de pegmatites individuelles en sondage incluant trois (3) de plus de 9 m (indiquant un potentiel en termes de volume) et la présence de spodumène dans le système (confirmant la présence de quantités significatives de lithium dans le système).

Prochaines étapes

Les résultats pour le lithium et le tantale pour tous les sondages forés en 2025 à Shaakichiuwaanaan ont maintenant été communiqués (57 024 m en 245 sondages). Les résultats d'analyse pour le césium restent à venir pour 9 771 m (59 sondages) à la pegmatite CV13, incluant un nombre significatif d'analyses avec limite de détection plus élevée ayant été déclenchées, et seront annoncés suivant leur réception et leur compilation.

L'équipe géologique interprète et travaille actuellement avec les données de forage de 2025 pour faire avancer les modèles géologiques des pegmatites et des roches encaissantes pour le projet. Les travaux sont d'abord axés sur les pegmatites CV5 et CV13, en préparation pour les mises à jour qui serviront à réviser les modèles de blocs, culminant en une étude économique révisée actuellement planifiée pour le deuxième semestre de 2026. Les données serviront également dans le cadre de l'échantillonnage en vrac souterrain de la pegmatite minéralisée à CV5, qui est actuellement à l'étape de l'obtention des permis.

Tableau 1 : Sommaire des résultats d'analyse (lithium et tantale) des carottes de forage pour les sondages ciblant la pegmatite CV13 annoncés dans ce communiqué.

Sondage

De
(m)

À
(m)

Intervalle
(m)

Li2O
(%)

Cs2O
(%)

Ta2O5
(ppm)

Commentaires

CV25-913

87,3

102,3

15,0

1,15

À venir

1 105


Incl.

92,8

100,7

7,9

2,15

À venir

1 974



104,5

106,5

2,0

0,21

À venir

510


CV25-914

73,0

82,6

9,7

1,34

À venir

752


CV25-917

81,9

85,2

3,4

0,07

À venir

364



88,9

96,1

7,2

0,08

À venir

131


CV25-919

74,4

85,9

11,5

2,87

À venir

413


Incl.

76,5

83,4

6,9

4,40

À venir

544


CV25-967

100,0

104,4

4,4

0,14

À venir

348


CV25-969

Aucune intersection de pegmatite de >2 m


CV25-971

Aucune intersection de pegmatite de >2 m


CV25-973

25,0

37,1

12,2

0,38

À venir

90


CV25-975

35,7

38,5

2,8

0,89

À venir

198


CV25-977

29,0

35,4

6,4

2,61

À venir

251


Incl.

31,3

35,4

4,1

3,94

À venir

308


CV25-979

35,3

45,0

9,7

1,23

À venir

443


Incl.

41,8

44,5

2,7

3,99

À venir

1 056


CV25-980

50,5

53,1

2,6

2,54

À venir

70


CV25-984

41,6

50,4

8,8

2,97

À venir

195


Incl.

44,2

49,6

5,4

4,60

À venir

282


CV25-986

55,3

73,8

18,4

1,19

À venir

132


incl.

64,9

71,8

6,9

2,49

À venir

191



83,1

85,3

2,2

0,17

À venir

289


CV25-989

83,1

88,3

5,2

0,17

À venir

522


CV25-992

44,3

56,8

12,4

1,65

À venir

109


CV25-995

Aucune intersection de pegmatite de >2 m


CV25-996

Aucune intersection de pegmatite de >2 m


CV25-998

Aucune intersection de pegmatite de >2 m


CV25-1000

Aucune intersection de pegmatite de >2 m


CV25-1001

Aucune intersection de pegmatite de >2 m


CV25-1004

51,1

60,2

9,1

0,87

À venir

106


CV25-1005

94,1

97,0

2,9

0,16

À venir

445


CV25-1008

46,8

55,9

9,1

1,44

À venir

100


Incl.

50,6

55,4

4,8

2,69

À venir

162


CV25-1009

85,6

87,9

2,2

0,31

À venir

397


CV25-1010

128,7

150,8

22,1

2,31

À venir

127


Incl.

138,9

147,9

9,0

4,18

À venir

129


CV25-1011

244,7

246,9

2,2

0,39

À venir

108


CV25-1012

141,2

175,5

34,3

1,12

À venir

361


Incl.

164,4

175,5

11,0

1,97

À venir

396


CV25-1015

96,2

100,0

3,8

0,08

À venir

2 276



103,5

106,4

2,9

0,14

À venir

338


CV25-1016

119,4

169,1

49,7(3)

2,08

À venir

129


Incl.

135,0

135,7

0,7

7,71

À venir

10


Incl.

154,5

158,6

4,0

5,16

À venir

83


CV25-1017

Aucune intersection de pegmatite de >2 m


CV25-1017A

146,0

170,7

24,7

4,00

À venir

126


Incl.

150,3

157,3

7,0

6,04

À venir

178


Incl.

162,4

162,9

0,6

7,02

À venir

12


CV25-1019

Aucune intersection de pegmatite de >2 m


CV25-1021

122,8

148,3

25,6

1,45

À venir

118


Incl.

129,9

148,3

18,4

1,97

À venir

129



151,4

158,6

7,2(3)

1,52

À venir

132


CV25-1022

Aucune intersection de pegmatite de >2 m


CV25-1023

133,4

164,6

31,2

2,07

À venir

144


Incl.

147,6

155,5

7,9

3,86

À venir

374


Incl.

159,6

160,7

1,1

7,32

À venir

2


ou

159,6

162,3

2,7

5,87

À venir

22


CV25-1024

87,6

102,6

15,0

0,15

À venir

442



106,2

126,8

20,6

3,31

À venir

173


Incl.

116,1

124,8

8,8

5,02

À venir

107


CV25-1025

134,9

162,2

27,3

1,57

À venir

679


Incl.

144,6

147,9

3,3

4,08

À venir

304


Incl.

157,0

162,2

5,2

3,03

À venir

368












CV25-921

Aucune intersection de pegmatite de >2 m

Sondage géomécanique

CV25-924

111,7

119,6

7,9

0,26

À venir

32

Sondage géomécanique

CV25-927

16,9

44,8

27,9

1,87

À venir

298

Sondage géomécanique

Incl.

22,9

34,8

11,9

2,94

À venir

217



46,7

54,2

7,5

0,41

À venir

198



129,6

133,8

4,2

0,02

À venir

101


CV25-930

126,1

128,0

2,0

0,01

À venir

23

Sondage géomécanique

CV25-933

146,5

172,6

26,1(3)

0,56

À venir

59

Sondage géomécanique

Incl.

149,5

156,7

7,2

1,91

À venir

57



177,2

179,8

2,6

0,06

À venir

36



206,5

210,5

3,9

0,03

À venir

120


CV25-937

38,4

41,8

3,4

1,57

À venir

242

Sondage géomécanique

CV25-941

80,0

102,2

22,2

0,49

À venir

91

Sondage géomécanique

Incl.

91,9

94,5

2,6

3,11

À venir

75


CV25-945

120,6

144,2

23,6

2,15

À venir

90

Sondage géomécanique


152,5

155,3

2,8

1,00

À venir

183


CV25-948

113,8

153,9

40,1

1,97

À venir

232

Sondage géomécanique

Incl.

143,9

153,2

9,3

3,66

À venir

272


CV25-953

Aucune intersection de pegmatite de >2 m

Sondage géomécanique

CV25-957

162,6

167,9

5,3

1,06

À venir

53

Sondage géomécanique

CV25-962

75,5

92,4

16,9

0,88

À venir

48

Sondage géomécanique

CV25-964

195,0

202,7

7,7

0,62

À venir

47

Sondage géomécanique

CV25-968

43,6

51,1

7,5

1,31

À venir

205

Sondage géomécanique


189,8

205,2

15,4

0,39

À venir

61


CV25-976

Aucune intersection de pegmatite de >2 m

Sondage géomécanique

CV25-982

Aucune intersection de pegmatite de >2 m

Sondage géomécanique

CV25-988

104,4

109,0

4,6

0,23

À venir

108

Sondage géomécanique


119,9

136,9

16,9

0,08

À venir

120


CV25-994

130,8

139,4

8,6

0,11

À venir

81

Sondage géomécanique

CV25-999

45,3

48,4

3,2

0,57

À venir

60

Sondage géomécanique


157,9

160,9

2,9

0,03

À venir

164


CV25-1003

116,2

122,8

6,6

0,27

À venir

152

Sondage géomécanique

CV25-1006

136,7

138,9

2,2

0,12

À venir

158

Sondage géomécanique


151,0

153,9

2,9

1,38

À venir

911



160,0

215,0

55,0

2,58

À venir

267


Incl.

183,9

213,9

29,9

4,11

À venir

340


(1) Tous les intervalles sont présentés en longueur dans l'axe de forage et comprennent tous les intervalles de pegmatite de >2 m; (2) Implanté dans la pegmatite; (3) Inclut de petits intervalles d'unités non pegmatitiques (typiquement <3 m). Les résultats d'analyse pour le césium n'ont pas encore été annoncés.



Tableau 2 : Sommaire des résultats d'analyse des carottes de forage pour les sondages ciblant la pegmatite CV4 annoncés dans ce communiqué.

Sondage

De
(m)

À
(m)

Intervalle
(m)

Li2O
(%)

Cs2O
(%)

Ta2O5
(ppm)

CV25-961A

288,2

296,5

8,3

0,22

0,03

90


494,1

496,7

2,6

0,03

0,01

55


569,6

576,6

7,0

2,00

0,02

88

CV25-985

469,2

472,0

2,8

0,03

0,02

58


517,9

520,2

2,3

0,03

0,02

152


548,6

564,0

15,4

1,07

0,03

103

CV25-997

25,2

30,3

5,1

0,01

0,03

244


107,7

115,6

8,0

0,02

0,02

222


200,6

205,1

4,6

0,02

0,01

127


210,5

215,3

4,8

0,01

0,02

37


388,0

394,0

6,0

0,01

0,03

32

CV25-1002B

265,1

277,0

12,0

1,42

0,05

81


307,4

309,5

2,1

0,03

0,02

56


376,7

383,0

6,3

0,63

0,03

100


392,6

395,3

2,7

0,03

0,04

112


397,6

402,2

4,5

0,02

0,02

254

CV25-1007

69,7

74,4

4,7

0,01

0,02

313


190,5

203,4

12,9

0,01

0,02

190


240,1

260,3

20,1(3)

0,07

0,02

87


484,1

488,1

4,0

0,02

0,01

12


502,1

510,7

8,6

0,03

0,01

105


520,3

526,5

6,2

0,02

0,02

43

CV25-1014

208,4

211,9

3,6

0,01

0,01

228


240,6

245,8

5,2

0,57

0,03

211


254,0

268,8

14,8

0,02

0,02

77


285,0

291,0

6,0

0,01

0,01

221


303,2

305,2

2,0

0,01

0,01

104

CV25-1018

41,8

46,4

4,6

0,01

0,01

297


107,6

128,4

20,8(3)

0,03

0,02

221


218,3

223,3

5,0

0,04

0,03

122


243,4

246,4

3,0

0,03

0,01

56


309,2

311,7

2,4

0,01

0,00

130


435,5

440,0

4,5

0,01

0,01

61


441,7

445,0

3,3

0,01

0,00

29

CV25-1020

290,0

293,9

3,9

0,02

0,02

135


367,3

379,2

11,9

0,47

0,03

97


459,1

461,4

2,3

0,03

0,04

325


471,9

474,7

2,8

0,02

0,01

193

(1) Tous les intervalles sont présentés en longueur dans l'axe de forage et comprennent tous les intervalles de pegmatite de >2 m; (2) Implanté dans la pegmatite; (3) Inclut de petits intervalles d'unités non pegmatitiques (typiquement <3 m).







Tableau 3 : Sommaire des résultats d'analyse des carottes de forage pour les sondages ciblant la pegmatite CV8 annoncés dans ce communiqué.

Sondage

De
(m)

À
(m)

Intervalle
(m)

Li2O
(%)

Cs2O
(%)

Ta2O5
(ppm)

CV25-955

10,1

14,6

4,6

0,08

0,05

123

CV25-958

136,1

138,5

2,3

0,33

0,01

168

207,7

214,0

6,3

0,01

0,03

701

232,7

242,2

9,5

0,05

0,04

143

CV25-966

72,0

74,0

2,1

0,26

0,02

142

76,4

79,5

3,1

0,68

0,04

131

217,8

219,8

2,0

0,11

0,07

26

241,0

243,8

2,8

0,02

0,02

117

CV25-972

41,6

45,1

3,5

0,03

0,02

111

88,7

95,8

7,1

0,23

0,04

165

CV25-983

47,0

61,7

14,7(3)

0,16

0,09

121

82,6

88,2

5,6

0,01

0,01

121

137,0

139,7

2,7

0,01

0,01

47

158,1

160,1

2,0

0,21

0,02

132

166,0

186,4

20,4

0,02

0,05

104

(1) Tous les intervalles sont présentés en longueur dans l'axe de forage et comprennent tous les intervalles de pegmatite de >2 m; (2) Implanté dans la pegmatite; (3) Inclut de petits intervalles d'unités non pegmatitiques (typiquement <3 m).

Tableau 4 : Attributs des sondages forés sur la propriété Shaakichiuwaanaan dont les résultats sont présentés dans ce communiqué.

Sondage

Substrat

Profondeur

totale (m)

Azimut
(°)

Incli-

naison (°)

Estant

Nordant

Élévation
(m)

Calibre

de 

carottage

Secteur

CV25-913

Sol

119,1

230

-47

565067,4

5927998,6

429,0

HQ

CV13

CV25-914

Sol

110,0

205

-60

565068,5

5927998,2

429,0

HQ

CV13

CV25-917

Sol

110,0

140

-45

565070,0

5927997,7

428,9

HQ

CV13

CV25-919

Sol

100,9

90

-48

565070,6

5928000,5

429,2

HQ

CV13

CV25-921

Sol

119,0

300

-65

564969,3

5927995,9

425,5

HQ3

CV13

CV25-924

Sol

143,0

88

-20

564781,0

5927945,9

411,0

HQ3

CV13

CV25-927

Sol

205,9

200

-60

564741,3

5927833,1

394,7

HQ3

CV13

CV25-930

Sol

164,1

145

-50

565514,7

5928132,2

412,6

HQ3

CV13

CV25-933

Sol

254,0

140

-65

565379,2

5928220,5

432,3

HQ3

CV13

CV25-937

Sol

173,1

170

-85

565442,2

5928367,5

405,3

HQ3

CV13

CV25-941

Sol

169,9

140

-75

565709,0

5928599,6

382,3

HQ3

CV13

CV25-945

Sol

215,1

295

-75

565461,9

5928558,3

387,9

HQ3

CV13

CV25-948

Sol

220,9

0

-70

565294,0

5928610,3

390,2

HQ3

CV13

CV25-953

Sol

155,0

345

-70

564235,6

5928355,1

414,4

HQ3

CV13

CV25-955

Sol

151,7

200

-45

562081,3

5928856,0

408,6

NQ

CV8

CV25-957

Sol

187,7

200

-65

564176,9

5928325,9

414,4

HQ3

CV13

CV25-958

Sol

369,7

200

-45

562054,0

5928934,5

418,7

NQ

CV8

CV25-961A

Sol

595,7

158

-56

574081,5

5931856,6

386,2

NQ

CV4

CV25-962

Sol

164,0

200

-55

564218,5

5928149,5

403,2

HQ3

CV13

CV25-964

Sol

256,8

50

-70

564552,5

5928183,5

415,7

HQ3

CV13

CV25-966

Sol

256,7

20

-55

561966,7

5928813,0

399,6

NQ

CV8

CV25-967

Sol

140,0

220

-70

564859,3

5928147,3

427,5

NQ

CV13

CV25-968

Sol

263,2

205

-75

564777,7

5928210,4

425,9

HQ3

CV13

CV25-969

Sol

125,9

180

-45

564859,6

5928146,5

427,5

NQ

CV13

CV25-971

Sol

146,1

240

-45

564858,5

5928147,1

427,5

NQ

CV13

CV25-972

Sol

179,0

200

-45

562182,8

5928832,2

404,3

NQ

CV8

CV25-973

Sol

86,1

200

-65

564744,8

5928140,9

421,1

NQ

CV13

CV25-975

Sol

58,9

200

-45

564822,9

5928104,3

423,8

NQ

CV13

CV25-976

Sol

146,2

230

-60

564991,6

5928524,0

407,0

HQ3

CV13

CV25-977

Sol

79,8

20

-45

564747,0

5928143,9

421,5

NQ

CV13

CV25-979

Sol

80,3

200

-65

564820,9

5928193,9

426,8

NQ

CV13

CV25-980

Sol

121,9

0

-75

564777,9

5928210,7

425,8

NQ

CV13

CV25-982

Sol

151,8

325

-65

565075,2

5928839,7

396,8

HQ3

CV13

CV25-983

Sol

254,0

200

-45

561796,5

5928968,4

419,3

NQ

CV8

CV25-984

Sol

94,9

20

-80

564821,8

5928196,1

427,0

NQ

CV13

CV25-985

Sol

596,0

167

-45

574081,3

5931856,5

386,3

NQ

CV4

CV25-986

Sol

109,3

20

-55

564821,9

5928196,6

427,0

NQ

CV13

CV25-988

Sol

198,2

330

-70

565706,4

5928728,9

384,9

HQ3

CV13

CV25-989

Sol

161,0

280

-50

564777,3

5928209,8

425,9

NQ

CV13

CV25-992

Sol

79,8

180

-85

564923,3

5927904,0

409,0

NQ

CV13

CV25-994

Sol

173,0

145

-52

565816,3

5928738,5

384,3

HQ3

CV13

CV25-995

Sol

176,0

200

-85

564935,9

5927984,4

421,5

NQ

CV13

CV25-996

Sol

160,9

158

-45

566373,5

5928633,7

365,1

NQ

CV13

CV25-997

Sol

535,9

158

-45

574333,4

5931695,3

374,4

NQ

CV4

CV25-998

Sol

191,0

275

-45

564858,4

5928019,3

417,6

NQ

CV13

CV25-999

Sol

179,1

65

-70

565431,0

5928780,9

390,0

HQ3

CV13

CV25-1000

Sol

316,6

158

-45

566411,5

5928545,2

359,0

NQ

CV13

CV25-1001

Sol

160,3

20

-70

564724,3

5928234,5

424,3

NQ

CV13

CV25-1002B

Sol

473,0

160

-48

574177,8

5931809,5

379,2

NQ

CV4

CV25-1003

Sol

193,8

180

-52

565230,0

5928538,9

395,6

HQ3

CV13

CV25-1004

Sol

188,0

200

-55

564881,3

5928226,8

431,2

NQ

CV13

CV25-1005

Sol

124,9

200

-45

564855,5

5928311,2

427,4

NQ

CV13

CV25-1006

Sol

227,6

165

-52

565131,6

5928724,8

395,5

HQ3

CV13

CV25-1007

Sol

557,3

158

-57

574333,2

5931695,8

374,4

NQ

CV4

CV25-1008

Sol

185,0

200

-80

564881,6

5928227,2

431,1

NQ

CV13

CV25-1009

Sol

151,9

200

-68

564855,7

5928311,7

427,4

NQ

CV13

CV25-1010

Sol

211,7

150

-60

565464,9

5928557,7

387,9

HQ

CV13

CV25-1011

Sol

299,3

200

-90

564855,4

5928312,1

427,3

NQ

CV13

CV25-1012

Sol

230,0

135

-60

565131,6

5928725,0

395,4

HQ

CV13

CV25-1014

Sol

341,0

158

-66

574333,1

5931695,9

374,4

NQ

CV4

CV25-1015

Sol

149,0

200

-45

564918,4

5928324,9

426,7

NQ

CV13

CV25-1016

Sol

235,9

103

-60

565465,2

5928558,0

387,9

HQ

CV13

CV25-1017

Sol

26,0

180

-70

565292,0

5928611,5

390,1

HQ

CV13

CV25-1017A

Sol

223,7

180

-70

565291,7

5928611,4

390,2

HQ

CV13

CV25-1018

Sol

476,0

130

-47

574334,2

5931696,3

374,5

NQ

CV4

CV25-1019

Sol

166,8

200

-70

564918,5

5928325,3

426,7

NQ

CV13

CV25-1020

Sol

524,0

144

-56

574177,8

5931809,9

379,1

NQ

CV4

CV25-1021

Sol

206,0

65

-60

565465,0

5928558,4

387,9

HQ

CV13

CV25-1022

Sol

133,9

200

-45

564812,1

5928337,3

423,6

NQ

CV13

CV25-1023

Sol

191,0

85

-60

565293,2

5928611,7

390,0

HQ

CV13

CV25-1024

Sol

149,1

180

-57

565600,4

5928536,8

385,4

HQ

CV13

CV25-1025

Sol

208,8

215

-62

565280,4

5928733,5

388,4

HQ

CV13

(1) Système de coordonnées NAD83 / UTM zone 18N. (2) Tous les sondages ont été forés par forage au diamant. (3) Les azimuts et les inclinaisons présentés sont ceux « planifiés » et pourraient varier au collet/en fond de trou.



Assurance-qualité / Contrôle de la qualité (AQCQ)

Un protocole d'assurance-qualité et de contrôle de la qualité conforme aux meilleures pratiques de l'industrie a été intégré au programme et comprenait l'insertion systématique de blancs (quartz) et de matériaux de référence certifiés/étalons dans les lots d'échantillons, selon un taux d'environ 5 % chacun. De plus, l'analyse de duplicatas d'échantillons sous forme de fractions de pulpes a été effectuée pour évaluer la précision analytique, et des duplicatas externes (secondaires) sous forme de fractions de pulpes ont été préparés par le laboratoire principal pour analyse de vérification et validation ultérieure.

Tous les échantillons de carottes de forage ont été expédiés aux laboratoires de SGS Canada à Val-d'Or, Québec, pour préparation des échantillons (code PRP90 spécial), incluant un séchage à 105°C, concassage à 90 % passant 2 mm, division dans un diviseur à riffles pour prélever une fraction de 250 g, et pulvérisation à 85 % passant 75 microns. Les pulpes ont été expédiées par voie aérienne aux laboratoires de SGS Canada à Burnaby, Colombie-Britannique, où les échantillons ont été homogénéisés et par la suite analysés pour plusieurs éléments (incluant Li, Ta et Cs) par fusion au peroxyde de sodium avec finition par ICP-AES/MS (codes GE_ICP91A50 et GE_IMS91A50). Les analyses avec limite de détection plus élevée pour le Cs ont été effectuées aux laboratoires de SGS Canada à Lakefield, Ontario, par fusion au borate et fluorescence X (code GC_XRF76V).

Personne qualifiée/compétente

L'information technique et scientifique contenue dans le présent communiqué de presse qui renvoie à l'estimation des ressources minérales et aux résultats d'exploration pour les propriétés de la Société est fondée sur, et reflète fidèlement, l'information compilée par M. Darren L. Smith, M. Sc., géologue professionnel, qui est une personne qualifiée au sens du Règlement 43-101 sur l'information concernant les projets miniers (le « Règlement 43-101 »), membre en règle de l'Ordre des géologues du Québec (numéro de permis de géologue 01968) et de l'Association of Professional Engineers and Geoscientists of Alberta (numéro de membre 87868). M. Smith a examiné et approuvé l'information technique relative aux éléments précités contenue dans le présent communiqué.

M. Smith est membre de la direction et vice-président à l'exploration de Ressources PMET inc. et détient des actions ordinaires, des unités d'actions incessibles (UAI), des unités d'actions liées au rendement (UAR) et des options de la Société.

L'information contenue dans le présent communiqué de presse qui renvoie à l'estimation des réserves minérales et à l'étude de faisabilité est fondée sur, et reflète fidèlement, l'information compilée par M. Frédéric Mercier-Langevin, ingénieur, M. Sc., qui est une personne qualifiée au sens du Règlement 43-101 et membre en règle de l'Ordre des ingénieurs du Québec. M. Mercier-Langevin a examiné et approuvé l'information technique relative aux éléments précités contenue dans le présent communiqué.

M. Mercier-Langevin est chef de l'exploitation et du développement de Ressources PMET inc. et détient des actions ordinaires, des UAI, des UAR et des options de la Société.

À propos de Ressources PMET inc.

Ressources PMET inc. est une société d'exploration minière et de développement de minéraux critiques pegmatitiques qui se concentre sur l'avancement de sa propriété Shaakichiuwaanaan de l'échelle d'un district, détenue à 100 % par la Société et située dans la région d'Eeyou Istchee Baie-James au Québec (Canada), laquelle est accessible à longueur d'année par une route praticable en toutes saisons et située à proximité d'infrastructures hydroélectriques régionales.

Vers la fin-2025, la Société a annoncé une étude de faisabilité positive axée sur le lithium de la pegmatite CV5 sur la propriété Shaakichiuwaanaan, ainsi qu'une première estimation de réserves minérales probables de 84,3 Mt à 1,26 % Li2O5. L'étude souligne le potentiel d'un projet à haute teneur en lithium concurrentiel et d'importance mondiale, visant à produire jusqu'à ~800 ktpa de concentré de spodumène à l'aide d'un schéma de traitement simple par séparation en milieu dense (« SMD ») seulement. De plus, les résultats mettent en évidence le potentiel que Shaakichiuwaanaan devienne un pôle des minéraux critiques en Amérique du Nord, avec des opportunités significatives liées au tantale et au césium en plus du lithium.

Le projet englobe une ressource minérale consolidée6 totalisant 108,0 Mt à 1,40 % Li2O et 166 ppm Ta2O5 (indiquée) et 33,4 Mt à 1,33 % Li2O et 155 ppm Ta2O5 (présumée), et se classe comme la plus grande7 ressource de pegmatite lithinifère des Amériques et parmi les 10 plus grandes au monde. Par ailleurs, le projet englobe la plus grande ressource minérale de pegmatite riche en césium sous forme de pollucite au monde dans les zones Rigel et Vega, avec 0,69 Mt à 4,40 % Cs2O de ressources indiquées et 1,70 Mt à 2,40 % Cs2O de ressources présumées.

Le présent communiqué de presse a été approuvé par

« KEN BRINSDEN »                                                     

Kenneth Brinsden, président, chef de la direction et directeur général

Olivier Caza-Lapointe
Responsable, Relations avec les investisseurs
Tél. : +1 (514) 913-5264
Courriel : [email protected]

Mise en garde concernant l'information prospective

Le présent communiqué de presse contient des « énoncés prospectifs » et de l'« information prospective » au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables.

Tous les énoncés, autres que les énoncés de faits actuels ou historiques, sont des énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs impliquent des risques connus et inconnus, des incertitudes et des hypothèses; par conséquent, les résultats réels pourraient être sensiblement différents de ceux exprimés ou suggérés dans de tels énoncés. Vous êtes donc avisé de ne pas accorder d'importance indue aux énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs se reconnaissent souvent par l'emploi de mots comme « plan », « développement », « croissance », « poursuivre », « intentions », « attentes », « émergent », « évoluer », « stratégie », « opportunités », « anticiper », « tendances », « potentiel », « perspectives », « capacité », « additionnel », « en voie de », « viabilité », « estimation », « atteindre », « améliorer », « renforcer », « cible », « est d'avis », « prochaines étapes », ou des variations de ces mots et des phrases ou des énoncés à l'effet que certaines actions et certains événements ou résultats « pourraient » ou « devraient » se produire ou « seront » entrepris ou atteints. 

______________________________

5

Voir le communiqué portant sur l'étude de faisabilité du 20 octobre 2025. La teneur de coupure des réserves minérales probables est de 0,40 % Li2O (à ciel ouvert) et de 0,70 % Li2O (sous terre). Le développement souterrain et le tonnage en marge de la fosse qui présentent des teneurs supérieures à 0,37 % Li2O sont aussi inclus dans l'estimation des réserves minérales. La date d'effet est le 11 septembre 2025.

6

L'ERM consolidée (pegmatites CV5 et CV13), laquelle inclut les zones de césium Rigel et Vega, totalise 108,0 Mt à 1,40 % Li2O, 0,11 % Cs2O, 166 ppm Ta2O5 et 66 ppm Ga de ressources indiquées et 33,4 Mt à 1,33 % Li2O, 0,21 % Cs2O, 155 ppm Ta2O5 et 65 ppm Ga de ressources présumées, et est présentée à une teneur de coupure de 0,40 % Li2O (à ciel ouvert), 0,60 % Li2O (sous terre à CV5), et 0,70 % Li2O (sous terre à CV13). Une teneur de 0,50 % Cs2O a été utilisée comme contrainte pour modéliser les zones de césium Rigel et Vega. La date d'effet est le 20 juin 2025 (jusqu'au sondage CV24-787 inclusivement). Les ressources minérales ne sont pas des réserves minérales puisque leur viabilité économique n'a pas été démontrée. Les ressources minérales incluent les réserves minérales.

7

Détermination basée sur les données sur les ressources minérales colligées jusqu'au 11 juillet 2025 à partir des informations publiées par les sociétés.

Les énoncés prospectifs comprennent, sans s'y limiter, des énoncés concernant l'interprétation des résultats d'exploration, le potentiel d'exploration et de développement des différentes zones incluant CV4, CV5, CV12 et CV13, les résultats résiduels de la campagne de forage 2025 et les futurs travaux d'exploration incluant les résultats anticipés de ces derniers.

Les énoncés prospectifs sont fondés sur certaines hypothèses et d'autres facteurs importants qui, s'ils étaient erronés, pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent considérablement des résultats futurs exprimés ou suggérés dans ces énoncés. Rien ne garantit que les énoncés prospectifs se révéleront exacts. Les principales hypothèses sur lesquelles l'information prospective de la Société est fondée comprennent notamment, sans s'y limiter, la capacité de faire des découvertes au-delà de Vega et d'identifier une nouvelle zone à haute teneur, que les travaux d'exploration proposés sur la propriété se poursuivront comme prévu, l'exactitude des estimations de réserves et de ressources, la classification des ressources dans la catégorie des ressources présumées et les hypothèses qui sous-tendent les estimations de réserves et de ressources, la demande à long terme pour l'offre de lithium (spodumène), de tantale (tantalite) et de césium (pollucite), et que les résultats d'exploration et de mise en valeur continuent de soutenir les plans actuels de la direction en ce qui concerne le développement de la propriété.

Les énoncés prospectifs sont également sujets à des risques et à des incertitudes auxquels sont confrontées les activités de la Société, qui pourraient avoir une incidence défavorable importante sur les activités, la situation financière, les résultats d'exploitation et les perspectives de croissance de la Société. Les lecteurs sont priés d'examiner attentivement l'analyse détaillée des risques présentée dans la plus récente notice annuelle de la Société déposée sur SEDAR+, pour mieux comprendre les risques et les incertitudes qui touchent les activités et l'exploitation de la Société.

Bien que la Société soit d'avis que ses attentes sont fondées sur des hypothèses raisonnables et qu'elle ait tenté de cerner les facteurs importants qui pourraient faire en sorte que les actions, les événements ou les résultats réels diffèrent considérablement de ceux qui sont décrits dans les énoncés prospectifs, d'autres facteurs pourraient faire en sorte que les actions, les événements ou les résultats diffèrent de ceux qui sont prévus, estimés ou voulus. Rien ne garantit que cette information prospective se révélera exacte. Si l'une des incertitudes ou l'un des risques mentionnés ci-dessus, lesquels ne sont pas exhaustifs, se concrétisait, les résultats réels pourraient être très différents de ce que les énoncés prospectifs laissent entendre.

Les énoncés prospectifs contenus dans le présent document sont faits seulement à la date des présentes. La Société n'a pas l'intention ou n'est assujettie à aucune obligation de mettre à jour ou de réviser l'un des énoncés prospectifs à la suite de nouvelle information ou d'événements futurs, ou pour toute autre raison, sauf dans la mesure exigée par les lois applicables. La Société présente tous ses énoncés prospectifs sous réserve des présentes mises en garde.

Déclaration de la personne compétente (Règles d'inscription de l'ASX)

L'information contenue dans le présent communiqué de presse qui renvoie à l'étude de faisabilité (« EF ») pour le projet Shaakichiuwaanaan, laquelle a initialement été annoncée par la Société dans un communiqué intitulé « Ressources PMET publie une étude de faisabilité positive axée sur le lithium à CV5 pour son projet d'envergure à Shaakichiuwaanaan » daté du 20 octobre 2025 (heure de Montréal), est disponible sur le site Web de la Société à l'adresse www.pmet.ca, sur SEDAR+ à l'adresse www.sedarplus.ca et sur le site Web de l'ASX à l'adresse www.asx.com.au. La production ciblée tirée de l'étude de faisabilité dont il est question dans le présent communiqué de presse a été annoncée par la Société conformément à la Règle d'inscription 5.16 de l'ASX à la date de l'annonce initiale. La Société confirme qu'en date du présent communiqué, toutes les hypothèses et tous les paramètres techniques importants qui sous-tendent la production ciblée dans l'annonce initiale continuent de s'appliquer et n'ont pas changé de manière importante.

Les estimations de ressources minérales et de réserves minérales dont il est question dans le présent communiqué ont initialement été annoncées par la Société conformément à la Règle d'inscription 5.8 de l'ASX dans des communiqués de presse intitulés « La plus grande ressource minérale de pegmatite riche en césium sous forme de pollucite au monde définie à Shaakichiuwaanaan » daté du 20 juillet 2025 (heure de Montréal) et « Ressources PMET publie une étude de faisabilité positive axée sur le lithium à CV5 pour son projet d'envergure à Shaakichiuwaanaan » daté du 20 octobre 2025 (heure de Montréal) et sont disponibles sur le site Web de la Société à l'adresse www.pmet.ca, sur SEDAR+ à l'adresse www.sedarplus.ca et sur le site Web de l'ASX à l'adresse www.asx.com.au. La Société confirme qu'en date du présent communiqué, elle n'a connaissance d'aucune nouvelle information ou donnée vérifiée par la personne compétente ayant une incidence importante sur l'information incluse dans l'annonce et que toutes les hypothèses et tous les paramètres techniques importants qui sous-tendent les estimations dans l'annonce continuent de s'appliquer et n'ont pas changé de manière importante. La Société confirme qu'en date du présent communiqué, la forme et le contexte selon lesquels les conclusions de la personne compétente sont présentées n'ont pas été modifiés de manière importante par rapport à l'annonce initialement faite aux marchés.

Annexe 1 - Tableau 1 du Code du JORC 2012 (Règle d'inscription 5.8.2 de l'ASX)
Section 1 - Techniques et données d'échantillonnage

Critère

Explication du Code du JORC

Commentaires

Techniques d'échantillonnage

  • Nature et qualité de l'échantillonnage (p. ex. : rainures coupées, éclats rocheux prélevés au hasard, ou outils de mesure spécialisés spécifiques conformes aux normes de l'industrie et appropriés pour les minéraux à l'étude, tels que les sondes gamma en fond de trou ou les appareils XRF portables, etc.). Ces exemples ne doivent pas être considérés comme étant limitatifs du sens général de l'échantillonnage.
  • Inclure une référence aux mesures prises pour assurer la représentativité des échantillons et à l'étalonnage approprié de tout outil ou système de mesure utilisé.
  • Aspects de la détermination de la minéralisation qui sont importants dans le cadre du rapport public.
  • Dans les cas où des travaux « conformes aux normes de l'industrie » ont été effectués, cela serait relativement simple (p. ex. : « du forage à circulation inverse a été utilisé pour obtenir des échantillons de 1 m à partir desquels 3 kg ont été pulvérisés pour produire une charge de 30 g pour pyroanalyse »). Dans d'autres cas, des explications plus détaillées peuvent s'avérer nécessaires, par exemple en présence d'or grossier qui cause des problèmes d'échantillonnage inhérents. Dans le cas de substances ou de types de minéralisation inhabituels (p. ex. : nodules sous-marins), la divulgation d'informations détaillées peut être justifiée.

 

  • Les protocoles d'échantillonnage des carottes de forage sont conformes aux pratiques courantes de l'industrie.
  • L'échantillonnage des carottes de forage a été guidé par les lithologies déterminées lors de la diagraphie géologique (c.-à-d., par un géologue). Tous les intervalles de pegmatite ont été échantillonnés dans leur intégralité (demi-carottes), peu importe si de la minéralisation en spodumène avait été notée ou non (afin d'assurer une approche d'échantillonnage non biaisée), en plus de ~1 à 3 m d'échantillonnage dans l'encaissant adjacent (selon la longueur de l'intervalle de pegmatite) afin de bien délimiter les extrémités de la pegmatite échantillonnée.
  • La longueur minimum des échantillons individuels est typiquement de 0,5 m et la longueur maximum est typiquement de 2,0 m. La longueur ciblée pour les échantillons individuels de pegmatite est de 1,0 à 1,5 m.
  • Toutes les carottes de forage sont orientées selon la foliation maximum avant d'être diagraphiées et échantillonnées et sont sciées en demi-carottes; une moitié du carottage est prélevée pour analyse et l'autre demi-carotte est laissée dans la boîte comme témoin.
  • Les échantillons de carottes de forage prélevés des sondages ont été expédiés aux laboratoires de SGS Canada à Val-d'Or, Québec, pour préparation des échantillons (code PRP90 spécial), incluant un séchage à 105°C, concassage à 90 % passant 2 mm, division dans un diviseur à riffles pour prélever une fraction de 250 g, et pulvérisation à 85 % passant 75 microns.
  • Toutes les pulpes d'échantillons de carottes de forage ont été expédiées par voie aérienne aux laboratoires de SGS Canada à Burnaby, Colombie-Britannique, où les échantillons ont été homogénéisés et par la suite analysés pour plusieurs éléments (incluant Li, Ta et Cs) par fusion au peroxyde de sodium avec finition par ICP-AES/MS (codes GE_ICP91A50 et GE_IMS91A50). Les analyses avec limite de détection plus élevée pour le Cs ont été effectuées aux laboratoires de SGS Canada à Lakefield, Ontario, par fusion au borate et fluorescence X (code GC_XRF76V).

 

Techniques de forage

  • Type de forage (p. ex. : carottage, circulation inverse, marteau hors trou, rotatif à air comprimé, mototarière, Bangka, sonique, etc.) et détails (p. ex. : diamètre du carottage, tubage triple ou standard, profondeur de la transition au forage au diamant, trépan d'échantillonnage en fond de trou ou autre type, si le carottage est orienté et dans un tel cas, par quelle méthode, etc.).

 

  • Tous les sondages ont été forés par forage au diamant carotté de calibre NQ, HQ ou HQ3. Le carottage n'était pas orienté.

 

Récupération des échantillons de forage

  • Méthode d'enregistrement et d'évaluation de la récupération des échantillons de carottage et d'éclats rocheux et des résultats évalués.
  • Mesures prises pour maximiser la récupération des échantillons et assurer la nature représentative des échantillons.
  • S'il existe un lien entre la récupération et la teneur des échantillons et si un biais d'échantillonnage peut s'être produit en raison de la perte ou du gain préférentiel de matériaux fins ou grossiers.

 

  • Toutes les carottes de forage ont fait l'objet d'une diagraphie géotechnique conforme aux pratiques courantes de l'industrie, incluant TCR, RQD, ISRM et Q-Method (depuis le milieu de l'hiver 2023). La récupération du carottage dépasse typiquement 90 %.

 

Diagraphie

  • Si les échantillons de carottage et d'éclats rocheux ont été géologiquement et géotechniquement diagraphiés à un niveau de détail suffisant pour étayer une estimation de ressources minérales, des études minières et des études métallurgiques appropriées.
  • Si la diagraphie est de nature qualitative ou quantitative. Photographies du carottage (ou des tranchées, des rainures, etc.).
  • La longueur totale et le pourcentage des intervalles pertinents diagraphiés.

 

  • Sur réception à la carothèque, toutes les carottes de forage sont replacées dans l'ordre, orientées selon la foliation maximum, marquées au mètre, et font l'objet d'une diagraphie géotechnique (incluant la structure), des patrons d'altération, de la géologie et de chaque échantillon sur une base individuelle. Des photos des boîtes de carottes sont aussi prises pour toutes les carottes de forage récupérées, peu importe la présence perçue ou non de minéralisation. Des mesures de la densité relative de la pegmatite ont aussi été prises à intervalles systématiques pour toutes les carottes de forage de pegmatite en utilisant la méthode d'immersion dans l'eau, ainsi que pour une sélection de carottes de forage des roches encaissantes.
  • La diagraphie est de nature qualitative et inclut des estimations de la granulométrie du spodumène, des inclusions et de la minéralogie.
  • Ces pratiques de diagraphie sont conformes ou supérieures aux pratiques courantes actuelles de l'industrie.

 

Techniques de sous-échantillonnage et préparation des échantillons

  • S'il s'agit de carottes de forage, si elles ont été fendues ou sciées et si des quarts, des moitiés ou des carottes entières ont été prélevés.
  • S'il ne s'agit pas de carottes de forage, si le matériel a été divisé à l'aide d'un diviseur à riffles, d'un tube d'échantillonnage ou d'un diviseur rotatif, etc., et s'il a été échantillonné humide ou sec.
  • Pour tous les types d'échantillons, la nature, la qualité et la pertinence de la technique de préparation des échantillons.
  • Procédures de contrôle de la qualité adoptées pour toutes les étapes de sous-échantillonnage afin de maximiser la représentativité des échantillons.
  • Mesures prises pour s'assurer que l'échantillonnage est représentatif du matériel prélevé in situ, incluant par exemple les résultats de duplicatas de terrain ou de la deuxième demi-carotte.
  • Si la taille des échantillons est appropriée en fonction de la granulométrie du matériel échantillonné.

 

  • L'échantillonnage des carottes de forage est conforme aux meilleures pratiques de l'industrie. Les carottes de forage ont été sciées en deux; une moitié du carottage était expédiée pour analyse géochimique et l'autre demi-carotte laissée dans la boîte comme témoin. Le même côté de la carotte était échantillonné afin de maintenir la représentativité.
  • La longueur minimum des échantillons individuels est typiquement de 0,5 m et la longueur maximum est typiquement de 2,0 m. La longueur ciblée pour les échantillons individuels de pegmatite est de 1,0 à 1,5 m.
  • La taille des différents échantillons est considérée appropriée pour le type de matériel analysé.
  • Un protocole d'assurance-qualité et de contrôle de la qualité conforme aux meilleures pratiques de l'industrie a été intégré au programme et comprenait l'insertion systématique de blancs (quartz) et de matériaux de référence certifiés/étalons dans les lots d'échantillons, selon un taux d'environ 5 % chacun. De plus, l'analyse de duplicatas d'échantillons sous forme de fractions de pulpes a été effectuée pour évaluer la précision analytique, et des duplicatas externes (secondaires) sous forme de fractions de pulpes ont été préparés par le laboratoire principal pour analyse de vérification et validation.
  • Tous les protocoles employés sont considérés appropriés pour le type d'échantillons et la nature de la minéralisation et sont considérés comme étant l'approche optimale pour maintenir la représentativité lors de l'échantillonnage.

 

Qualité des données d'analyse et des tests en laboratoire

  • La nature, la qualité et la pertinence des procédures d'analyse et de laboratoire utilisées et si la technique est considérée comme partielle ou totale.
  • Pour les outils géophysiques, les spectromètres, les appareils XRF portables, etc., les paramètres utilisés pour déterminer l'analyse, incluant la marque et le modèle de l'instrument, les temps de lecture, les facteurs d'étalonnage appliqués et leur dérive, etc.
  • Nature des procédures de contrôle de la qualité adoptées (p. ex. : étalons, blancs, duplicatas, vérifications de laboratoires externes) et si des niveaux d'exactitude (c.-à-d., absence de biais) et de précision acceptables ont été établis.

 

  • Les échantillons de carottes de forage prélevés des sondages ont été expédiés aux laboratoires de SGS Canada à Val-d'Or, Québec, pour préparation des échantillons (code PRP90 spécial), incluant un séchage à 105°C, concassage à 90 % passant 2 mm, division dans un diviseur à riffles pour prélever une fraction de 250 g, et pulvérisation à 85 % passant 75 microns.
  • Toutes les pulpes d'échantillons de carottes de forage ont été expédiées par voie aérienne aux laboratoires de SGS Canada à Burnaby, Colombie-Britannique, où les échantillons ont été homogénéisés et par la suite analysés pour plusieurs éléments (incluant Li, Ta et Cs) par fusion au peroxyde de sodium avec finition par ICP-AES/MS (codes GE_ICP91A50 et GE_IMS91A50). Les analyses avec limite de détection plus élevée pour le Cs ont été effectuées aux laboratoires de SGS Canada à Lakefield, Ontario, par fusion au borate et fluorescence X (code GC_XRF76V).
  • La Société se fie sur ses propres protocoles d'AQCQ internes (utilisation systématique de blancs, de matériaux de référence certifiés/étalons et de vérifications externes) ainsi qu'aux protocoles d'AQCQ internes du laboratoire.
  • Tous les protocoles employés sont considérés appropriés pour le type d'échantillons et la nature de la minéralisation et sont considérés comme étant l'approche optimale pour maintenir la représentativité lors de l'échantillonnage.

 

Vérification de l'échantillonnage et de l'analyse

  • Vérification des intersections importantes par du personnel indépendant ou par d'autres employés de l'entreprise.
  • Utilisation de sondages jumelés.
  • Documentation des données primaires, des procédures de saisie des données, et des protocoles de vérification et d'entreposage des données (physique et électronique).
  • Discussion de tout ajustement apporté aux données d'analyse.

 

  • Les intervalles sont examinés et compilés par le vice-président exécutif à l'exploration et le directeur de projet avant la divulgation, incluant un examen des données analytiques des échantillons d'AQCQ internes de la Société.
  • Aucun sondage jumelé n'a été foré, bien que quelques-uns aient été réimplantés à proximité immédiate lorsqu'initialement perdus.
  • La saisie de données se fait à l'aide du logiciel MX Deposit, où les données de la diagraphie des carottes de forage sont entrées directement dans le logiciel pour stockage, incluant l'importation directe des certificats d'analyse du laboratoire sur réception. La Société a mis en place différents protocoles d'AQCQ sur place et par la suite pour assurer l'intégrité et l'exactitude des données.
  • Les ajustements apportés aux données comprennent la présentation du lithium et du tantale sous forme d'oxydes alors qu'ils sont présentés sous forme d'éléments dans les certificats d'analyse. Les formules utilisées sont : Li2O = Li × 2,153, Ta2O5 = Ta × 1,221, et Cs2O = Cs × 1,0602.

 

Localisation des points de données

  • Exactitude et qualité des levés utilisés pour localiser les sondages (levés des collets et en fond de trou), les tranchées, les excavations minières et autres emplacements utilisés dans l'estimation de ressources minérales.
  • Spécification du système de grille utilisé.
  • Qualité et adéquation du contrôle topographique.

 

  • Chaque collet de forage a été arpenté à l'aide d'un appareil RTK Trimble Zephyr 3, à l'exception d'un petit nombre de sondages (p. ex., les sondages perdus qui ont été réimplantés). 
  • Le système de coordonnées utilisé est UTM NAD83 Zone 18.
  • La Société a réalisé un levé LiDAR et orthophotographique à l'échelle de la propriété en août 2022, qui procure un contrôle topographique de grande qualité.
  • La qualité et l'exactitude des contrôles topographiques sont considérées adéquates pour le stade d'exploration avancée et de développement, incluant pour une estimation de ressources minérales.

 

Espacement et répartition des données

  • Espacement des données aux fins de la présentation des résultats d'exploration.
  • Si l'espacement et la répartition des données sont suffisants pour établir le degré de continuité géologique et des teneurs approprié pour la procédure d'estimation des ressources minérales et des réserves de minerai et pour les classifications appliquées.
  • Si les échantillons ont été regroupés en composites.

 

  • À CV5, l'espacement entre les collets des sondages est principalement établi en fonction d'une grille. Plusieurs collets sont typiquement implantés au même site de forage à des orientations différentes, de manière à obtenir des points de percée dans la pegmatite espacés de ~50 m (catégorie indiquée) à 100 m (catégorie présumée).
  • À CV13, l'espacement entre les sondages est en partie établi en fonction d'une grille (avec un espacement de ~100 m) et en partie établi en éventail, où de multiples sondages sont implantés à partir d'un même site de forage. Par conséquent, la localisation des collets et l'orientation des sondages peuvent être très variables, reflétant l'orientation variable du corps de pegmatite latéralement. Un espacement entre les points de percée dans la pegmatite de ~50 m (catégorie indiquée) à 100 m (catégorie présumée) est ciblé.
  • À CV12 et à CV8, l'espacement entre les collets des sondages est principalement établi en fonction d'une grille. Plusieurs collets sont typiquement implantés au même site de forage à des orientations différentes, de manière à obtenir des points de percée dans la pegmatite espacés de ~50 m à 100 m.
  • À CV4, l'espacement entre les sondages est établi en éventail, où de multiples sondages sont implantés à partir d'un même site de forage.
  • Compte tenu de la nature de la minéralisation et de la continuité de la modélisation géologique, l'espacement entre les sondages est considéré suffisant pour étayer une ERM.
  • La longueur des échantillons de carottes de forage varie typiquement entre 0,5 et 2,0 m et est de ~1,0 à 1,5 m en moyenne. L'échantillonnage est continu sur toute la pegmatite recoupée en sondage.
  • Les échantillons de carottes de forage ne sont pas regroupés en composites lors du prélèvement ni lors de l'analyse.

 

Orientation des données par rapport aux structures géologiques

  • Si l'orientation de l'échantillonnage permet d'obtenir un échantillonnage non biaisé des structures possibles et la mesure dans laquelle cela est connu, compte tenu du type de gîte.
  • Si la relation entre l'orientation de forage et l'orientation des principales structures minéralisées est considérée comme ayant introduit un biais d'échantillonnage, cela doit être évalué et signalé selon son importance.

 

  • Aucun biais d'échantillonnage n'est anticipé en fonction de la structure au sein du corps minéralisé.
  • Les principaux corps minéralisés sont relativement non déformés et très compétents, mais sont sous l'effet d'un contrôle structural important.
  • À CV5, le corps minéralisé principal et les lentilles adjacentes sont fortement inclinés, ce qui génère des angles d'intersection obliques par rapport aux épaisseurs réelles qui varient en fonction de l'angle d'inclinaison du sondage et de l'orientation de la pegmatite au point d'intersection, c'est-à-dire que le pendage du corps minéralisé pegmatitique présente des variations latérales et verticales de telle sorte que l'épaisseur réelle n'est pas toujours apparente jusqu'à ce que plusieurs sondages aient été forés (selon un espacement approprié) le long d'une section en particulier.
  • À CV13, le corps de pegmatite principal montre une orientation variable faiblement inclinée vers le nord. Les zones Rigel et Vega sont entièrement encaissées au sein de la pegmatite CV13 sous forme de lentilles concordantes à l'orientation locale de la pegmatite.
  • À CV12 et à CV8, l'interprétation actuelle indique la présence d'une série de feuillets peu profonds, inclinés vers le nord.
  • À CV4, l'interprétation actuelle indique la présence d'une série de feuillets fortement inclinés vers le nord.

 

Sécurité des échantillons

  • Mesures prises pour assurer la sécurité des échantillons.

 

  • Les échantillons ont été prélevés par le personnel de la Société ou ses consultants en respectant les protocoles de prélèvement et de manipulation des échantillons spécifiques au projet. Les échantillons de carottes de forage ont été ensachés, placés dans des supersacs de plus grande capacité pour plus de sécurité, accumulés sur des palettes et expédiés directement à Val-d'Or, Québec, faisant l'objet d'un suivi durant l'expédition ainsi qu'une documentation de la chaîne de possession. À leur arrivée au laboratoire, les échantillons ont été comparés au manifeste d'expédition pour confirmer la présence de tous les échantillons. Au laboratoire, les sacs d'échantillons ont été examinés pour éliminer la possibilité qu'ils aient été trafiqués.

 

Audits ou examens

  • Les résultats de tout audit ou examen des techniques et des données d'échantillonnage.

 

  • Un examen des procédures d'échantillonnage dans le cadre des programmes de forage de la Société a été complété par plusieurs personnes qualifiées/compétentes dans le cadre de multiples rapports techniques conformes au Règlement 43-101 préparés pour la Société et ces procédures ont été jugées adéquates et acceptables à titre de meilleures pratiques de l'industrie. Le plus récent rapport technique inclut un examen des techniques et des données d'échantillonnage jusqu'en 2024 (sondage CV24-787) dans un rapport technique intitulé « CV5 Pegmatite Lithium-Only Feasibility Study NI 43-101 Technical Report, Shaakichiuwaanaan Project » publié le 14 novembre 2025 avec une date d'effet au 20 octobre 2025.
  • De plus, la Société examine et évalue continuellement ses procédures afin de les optimiser et d'assurer la conformité à toutes les étapes du prélèvement et de la manipulation des données d'échantillonnage.

 
Section 2 - Présentation des résultats d'exploration

Critère

Explication du Code du JORC

Commentaires

Statut des titres miniers et des titres de propriété

  • Type, nom/numéro de référence, emplacement et droit de propriété incluant les ententes ou les enjeux importants avec des tierces parties comme des coentreprises, des partenariats, des redevances dérogatoires, des droits autochtones, des sites historiques, des contextes en milieu sauvage ou dans un parc national et le contexte environnemental.
  • La sécurité du titre détenu au moment de la publication, ainsi que tout obstacle connu à l'obtention d'un permis d'exploitation dans le secteur.

 

  • La propriété Shaakichiuwaanaan (auparavant connue sous le nom de « Corvette ») est constituée de 463 claims désignés sur carte situés dans la région de la Baie-James au Québec, enregistrés au nom de Lithium Innova inc., une filiale à part entière de Ressources PMET inc. La limite nord du bloc de claims principal qui forme la propriété se trouve à environ 6 km au sud de la route Transtaïga et du corridor d'infrastructures des lignes électriques. La pegmatite à spodumène CV5 est accessible à longueur d'année via une route praticable en toutes saisons et est située à environ 13,5 km au sud de la route régionale Transtaïga praticable à l'année et du corridor des infrastructures de lignes électriques. Les pegmatites à spodumène CV13 et CV9 sont situées à environ 3 km à l'ouest-sud-ouest et à 14 km à l'ouest de CV5, respectivement.
  • La Société détient une participation de 100 % dans la propriété, sous réserve de différentes obligations de redevances découlant des ententes d'acquisition d'origine. DG Resources Management est titulaire d'une redevance de 2 % NSR (aucun rachat) sur 76 claims, D.B.A. Canadian Mining House est titulaire d'une redevance de 2 % NSR sur 50 claims (rachat d'une moitié pour 2 M$), Redevances OR est titulaire d'une redevance variable de 1,5 % à 3,5 % NSR sur les métaux précieux et de 2 % NSR sur tous les autres produits, sur 111 claims, et Exploration Azimut est titulaire d'une redevance de 2 % NSR sur 39 claims.
  • La propriété ne couvre aucune aire environnementale particulièrement sensible ni aucun parc ou site historique à la connaissance de la Société. Il n'y a aucun empêchement connu aux activités sur la propriété, mis à part la saison de la chasse aux oies (typiquement de la mi-avril à la mi-mai), pendant laquelle les communautés ont demandé à ce qu'il n'y ait pas d'hélicoptère survolant le secteur, et la possibilité de feux de forêt selon la saison, l'envergure des feux et leur emplacement.
  • Les dates d'échéance des claims s'échelonnent entre juillet 2026 et juillet 2028. 

 

Exploration effectuée par d'autres parties

  • Reconnaissance et évaluation de l'exploration effectuée par d'autres parties.

 

  • Aucune exploration antérieure ciblant des pegmatites LCT n'a été effectuée par d'autres parties sur le projet.
  • Pour un résumé des travaux d'exploration antérieurs entrepris par d'autres parties sur le projet, veuillez consulter le plus récent rapport technique conforme au Règlement 43-101.

 

Géologie

  • Type de gîte, contexte géologique et style de minéralisation.

 

  • La propriété couvre une grande portion de la ceinture de roches vertes du Lac Guyer, considérée comme faisant partie de la plus grande ceinture de roches vertes de La Grande, et est dominée par des roches volcaniques métamorphisées au faciès des amphibolites. Le bloc de claims couvre principalement des roches du Groupe de Guyer (amphibolites, formations de fer, volcanites intermédiaires à mafiques, péridotites, pyroxénites, komatiites et volcanites felsiques). Les roches amphibolitisées orientées est-ouest (et généralement fortement inclinées vers le sud) dans cette région sont bordées au nord par la Formation de Magin (conglomérats et wackes) et au sud par un assemblage de tonalites, granodiorites et diorites, ainsi que des roches métasédimentaires du Groupe de Marbot (conglomérats et wackes). Plusieurs dykes gabbroïques d'âge protérozoïque et d'envergure régionale traversent aussi certaines parties de la propriété (dykes du Lac Esprit, dykes de Senneterre).
  • Le contexte géologique est favorable pour de multiples substances, selon plusieurs différents styles de minéralisation incluant les gîtes d'or orogénique (Au), les sulfures massifs volcanogènes (Cu, Au, Ag), les gîtes encaissés dans des komatiites-roches ultramafiques (Au, Ag, EGP, Ni, Cu, Co) et les pegmatites LCT (Li, Cs, Ta, Ga, Rb).
  • L'exploration de la propriété a révélé la présence de trois principaux corridors d'exploration minérale, traversant de vastes portions de la propriété selon un axe à peu près est-ouest - le corridor Golden (or), le corridor Maven (cuivre, or, argent) et le corridor CV (lithium, césium, tantale). Les pegmatites CV4, CV5, CV8, CV12 et CV13 sont situées au sein du corridor CV.
  • Les pegmatites à Shaakichiuwaanaan sont classées comme des pegmatites enrichies en Li-Cs-Ta (« LCT »). La minéralisation LCT sur la propriété est observée au sein de pegmatites quartzofeldspathiques. La pegmatite est souvent très grossièrement grenue et plutôt blanchâtre en apparence, avec certaines sections plus foncées généralement composées de mica et de quartz fumé et occasionnellement de tourmaline.
  • Les résultats d'analyse de carottes de forage et les études minéralogiques en cours, combinés à l'analyse et l'identification des minéraux sur le terrain, confirment que le spodumène est le principal minéral de lithium sur la propriété, sans présence notable de pétalite, lépidolite, phosphates de lithium ou apatite. La taille des cristaux de spodumène dans les pegmatites est typiquement décimétrique, donc très grande. Les pegmatites présentent aussi des quantités importantes de tantale (tantalite) et de césium (pollucite). Le gallium est présent dans le spodumène et le feldspath, en substitution de l'Al.

 

Information sur les sondages

  • Résumé de tous les renseignements importants pour comprendre les résultats d'exploration, incluant un tableau des informations suivantes pour tous les sondages importants :
    • Estant et nordant du collet du sondage
    • Élévation (au-dessus du niveau de la mer ou d'un autre point de repère en mètres) de chaque collet de sondage
    • Pendage et azimut du sondage
    • Longueur dans l'axe de forage et profondeur de l'intersection
    • Longueur du sondage.
  • Si l'exclusion de ces renseignements est justifiée par le fait qu'ils ne sont pas importants et que cette exclusion ne nuit pas à la compréhension du rapport, la personne compétente doit expliquer clairement pourquoi c'est le cas.

 

  • L'information sur les attributs des sondages est présentée dans un tableau dans les présentes.
  • Les intersections de pegmatite de <2 m ne sont typiquement pas présentées puisqu'elles ne sont pas considérées significatives. 

 

Méthodes d'agrégation de données

  • Lors de la présentation de résultats d'exploration, les techniques de calcul de valeurs moyennes pondérées, le tronquement de teneurs maximum et/ou minimum (p. ex. : l'écrêtage des teneurs élevées) et les teneurs de coupure sont généralement importants et doivent être indiqués.
  • Lorsque des intersections regroupées comprennent de courts intervalles à haute teneur et de plus longs intervalles à basse teneur, la procédure utilisée pour les regrouper doit être indiquée et quelques exemples typiques de tels regroupements doivent être présentés en détail.
  • Les hypothèses utilisées pour toute présentation de valeurs en équivalent métal doivent être clairement indiquées.

 

  • Des moyennes pondérées sur la longueur ont été utilisées pour calculer la teneur sur l'épaisseur.
  • Aucune teneur de coupure spécifique n'a été utilisée lors du calcul des valeurs teneur-épaisseur. La teneur moyenne en lithium, tantale et césium (le cas échéant), pondérée sur la longueur de l'intervalle de pegmatite entier, est calculée pour tous les intervalles de pegmatite de plus de 2 m de longueur dans l'axe de forage, ainsi que dans les zones à plus haute teneur à la discrétion du géologue. Tous les échantillons à >1 % Cs2O sont aussi présentés, le cas échéant.
  • Les pegmatites présentent une minéralisation irrégulière de par leur nature, ce qui fait que certains intervalles comportent un petit nombre d'échantillons faiblement minéralisés inclus dans le calcul. La dilution interne non pegmatitique est typiquement limitée à <3 m lorsque c'est pertinent, et les intervalles sont indiqués lorsque les résultats d'analyse sont divulgués.
  • Aucune valeur en équivalent métal n'a été présentée.

 

Relation entre la largeur de la minéralisation et la longueur des intervalles

  • Ces relations sont particulièrement importantes lors de la présentation de résultats d'exploration.
  • Si la géométrie de la minéralisation par rapport à l'angle d'un sondage est connue, sa nature doit être indiquée.
  • Si elle n'est pas connue et que seules les longueurs dans l'axe de forage sont présentées, il doit y avoir une déclaration claire à cet effet (p. ex. : « longueur dans l'axe de forage, l'épaisseur réelle n'est pas connue »).

 

  • À CV5, l'interprétation actuelle indique un grand corps principal de pegmatite orienté presque verticalement ou fortement incliné, flanqué de plusieurs lentilles pegmatitiques subordonnées.
  • À CV13, l'interprétation actuelle indique une série de filons-couches subparallèles, subhorizontaux à faiblement inclinés vers le nord. Au sein du corps de pegmatite à CV13, les zones Rigel et Vega suivent l'orientation locale du corps de pegmatite plus large.
  • À CV12 et à CV8, l'interprétation actuelle indique la présence d'une série de feuillets peu profonds inclinés vers le nord.
  • À CV4, l'interprétation actuelle indique la présence d'une série de feuillets fortement inclinés vers le nord.
  • Toutes les largeurs sont présentées en longueur dans l'axe de forage.

 

Diagrammes

  • Des cartes et sections appropriées (avec échelle) et des tableaux d'intersections doivent être inclus pour toute découverte importante qui est annoncée. Ceci doit inclure, sans s'y limiter, une vue en plan de l'emplacement des collets des sondages et des sections appropriées.

 

  • Veuillez consulter les figures incluses dans les présentes ainsi que celles affichées sur le site Web de la Société.

 

Rapports équilibrés

  • Lorsqu'il n'est pas possible de rendre compte de tous les résultats d'exploration, une présentation représentative des basses et des hautes teneurs et/ou des épaisseurs doit être faite pour éviter une présentation trompeuse des résultats d'exploration.

 

  • Les résultats sont présentés de façon équilibrée. 
  • Veuillez consulter le (ou les) tableau(x) inclus dans les présentes.
  • Les résultats pour les intervalles de pegmatite de <2 m ne sont typiquement pas présentés.

 

Autres données d'exploration importantes

  • D'autres données d'exploration, si elles sont pertinentes et importantes, doivent être présentées, incluant (sans s'y limiter) : les observations géologiques; les résultats de levés géophysiques; les résultats de levés géochimiques; la taille et la méthode de traitement des échantillons en vrac; les résultats d'essais métallurgiques; la densité apparente, les eaux souterraines, les caractéristiques géotechniques et du massif rocheux; les substances potentiellement délétères ou les contaminants.

 

  • La Société s'affaire actuellement à réaliser des études environnementales sur place, dans les secteurs des pegmatites CV5 et CV13. Aucune espèce de flore ou de faune en péril n'a été documentée sur la propriété jusqu'à maintenant, et plusieurs sites ont été identifiés comme étant potentiellement adéquats pour des infrastructures minières.
  • La Société a réalisé un levé bathymétrique du lac glaciaire peu profond qui recouvre une partie de la pegmatite à spodumène CV5. La profondeur du lac varie de <2 m à environ 18 m, bien que la majeure partie de la pegmatite à spodumène CV5 délimitée jusqu'à maintenant soit typiquement recouverte de <2 à 10 m d'eau.
  • La Société a réalisé d'importants essais métallurgiques comportant des essais SLL et de séparation magnétique, qui ont produit des concentrés de spodumène à 6+ % Li2O avec une récupération de >70 % sur du matériel provenant des pegmatites CV5 et CV13. Des programmes ultérieurs et plus expansifs de SMD à l'échelle pilote ont été complétés sur du matériel provenant de la pegmatite CV5, y compris avec du matériel de dilution non pegmatitique, produisant des résultats conformes à ceux des essais antérieurs et confirmant qu'un schéma de traitement par SMD seulement serait applicable. La Société a également produit un concentré d'hydroxyde de lithium commercialisable à partir du concentré de spodumène de CV5.
  • La Société a produit des concentrés de tantalite commercialisables à l'échelle du banc d'essai à partir des fractions de rejets de la SMD de spodumène de la pegmatite CV5. Les essais ont utilisé des méthodes par gravité ou gravité + flottation pour produire des concentrés de tantalite à des teneurs de 8,7 % Ta2O5 à 45 % de récupération globale (MC001) et de 6,6 % Ta2O5 à 49 % de récupération globale (MC002).
  • La Société a produit des concentrés de pollucite commercialisables à l'échelle du banc d'essai à partir de la zone de césium Vega de la pegmatite CV13. Les essais ont utilisé des méthodes de tri de minerai par XRT pour produire des concentrés à des teneurs de 11,5 % Cs2O et 20,0 % Cs2O à 88 % de récupération globale.
  • Différents mandats requis pour faire progresser le projet ont été réalisés ou sont en cours de réalisation, incluant, sans s'y limiter, une étude environnementale du milieu d'accueil, des études métallurgiques, géomécaniques, hydrogéologiques et hydrologiques, des consultations avec les parties prenantes, une caractérisation géochimique, ainsi que des études sur le transport et la logistique. Une étude de faisabilité axée sur le lithium de la pegmatite CV5 a été annoncée le 20 octobre 2025.

 

Travaux ultérieurs

  • La nature et l'ampleur des travaux ultérieurs planifiés (p. ex. : vérifications des extensions latérales ou en profondeur, ou forage d'expansion à grande échelle).
  • Diagrammes indiquant clairement les secteurs d'extensions possibles, incluant les principales interprétations géologiques et les secteurs où de futurs travaux de forage sont prévus, pourvu que cette information ne soit pas commercialement sensible.

 

  • La Société a l'intention de poursuivre les travaux de forage sur les pegmatites de la propriété Shaakichiuwaanaan, en ciblant principalement le lithium, le césium et le tantale comme principales substances d'intérêt.
  • Des programmes d'essais métallurgiques évaluant la récupération du lithium, du césium et du tantale sont en cours.

 

