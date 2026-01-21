La propriété renferme l'une des plus grandes ressources minérales (Li, Cs, Ta)2 et réserves minérales (Li)3 de pegmatite au monde, est située à environ 13 km au sud de la route régionale Transtaïga et du corridor des infrastructures de lignes électriques et est accessible à longueur d'année par la route. La Société a récemment annoncé une robuste étude de faisabilité axée sur le lithium de la pegmatite CV5, décrivant le projet comme un pôle potentiel des minéraux critiques en Amérique du Nord (voir le communiqué daté du 20 octobre 2025).

La campagne de forage 2025 sur la propriété était de grande envergure et comprenait des vérifications de plusieurs prospects de pegmatites enrichies en Li-Cs-Ta (« LCT ») (CV4, CV8, CV12), du forage d'expansion à CV5 et CV13, du forage intercalaire à CV13, ainsi que du forage de stérilisation (i.e., de condamnation) et géomécanique en appui au développement à CV5 et CV13, respectivement. Au cours de la campagne, qui s'est terminée en octobre, un total de 57 024 m (245 sondages) de forage au diamant a été réalisé; les résultats pour 41 943 m (173 sondages) ont été annoncés dans un communiqué daté du 14 décembre 2025.

Les résultats pour le lithium et le tantale pour les 15 081 m (72 sondages) résiduels sont annoncés dans les présentes (voir les figures 1, 3, 6 et 7, et les tableaux 1 à 4). Les résultats d'analyse pour le césium restent à venir pour les carottes de forage de la pegmatite CV13 où des analyses avec limite de détection plus élevée4 ont été déclenchées pour de multiples sondages, notamment dans la zone Helios nouvellement découverte.

_________________________________ 1 Les résultats d'analyse dépassent la limite de détection supérieure (10 000 ppm Cs) de la méthode analytique de base et nécessitent une analyse ultérieure utilisant une méthode analytique différente avec une limite de détection supérieure plus élevée pour déterminer la teneur en Cs. Les résultats d'analyse avec limite de détection supérieure plus élevée seront communiqués suivant leur réception et leur compilation. 2 L'ERM consolidée (pegmatites CV5 et CV13), laquelle inclut les zones de césium Rigel et Vega, totalise 108,0 Mt à 1,40 % Li 2 O, 0,11 % Cs 2 O, 166 ppm Ta 2 O 5 et 66 ppm Ga de ressources indiquées et 33,4 Mt à 1,33 % Li 2 O, 0,21 % Cs 2 O, 155 ppm Ta 2 O 5 et 65 ppm Ga de ressources présumées, et est présentée à une teneur de coupure de 0,40 % Li 2 O (à ciel ouvert), 0,60 % Li 2 O (sous terre à CV5), et 0,70 % Li 2 O (sous terre à CV13). Une teneur de 0,50 % Cs 2 O a été utilisée comme contrainte pour modéliser les zones de césium Rigel et Vega. La date d'effet est le 20 juin 2025 (jusqu'au sondage CV24-787 inclusivement). Les ressources minérales ne sont pas des réserves minérales puisque leur viabilité économique n'a pas été démontrée. Les ressources minérales incluent les réserves minérales. 3 Réserves minérales probables de 84,3 Mt à 1,26 % Li 2 O à la pegmatite CV5 à une teneur de coupure de 0,40 % Li 2 O (à ciel ouvert) et de 0,70 % Li 2 O (sous terre). Le développement souterrain et le tonnage en marge de la fosse qui présentent des teneurs supérieures à 0,37 % Li 2 O sont aussi inclus dans l'estimation des réserves minérales. La date d'effet est le 11 septembre 2025. Voir le communiqué de presse portant sur l'étude de faisabilité du 20 octobre 2025.

Pegmatite CV13 (zones Vega, Rigel et Helios)

Les travaux de forage réalisés en 2025 à la pegmatite CV13 comprenaient des sondages intercalaires et d'expansion ainsi que du forage géomécanique en appui au développement. Au total, 23 451 m (106 sondages) ont été forés; les résultats pour le lithium des derniers 9 771 m (59 sondages) sont annoncés dans les présentes (voir la figure 3 et les tableaux 1 et 4). Les résultats d'analyse pour le césium restent à venir pour de multiples sondages, incluant un nombre significatif d'analyses avec limite de détection plus élevée ayant été déclenchées, et seront publiés suivant leur réception et leur compilation.

___________________________________ 4 Les résultats d'analyse dépassent la limite de détection supérieure (10 000 ppm Cs) de la méthode analytique de base et nécessitent une analyse ultérieure utilisant une méthode analytique différente avec une limite de détection supérieure plus élevée pour déterminer la teneur en Cs. Les résultats d'analyse avec limite de détection supérieure plus élevée seront communiqués suivant leur réception et leur compilation.

Dans la zone Vega, les meilleurs résultats à ce jour pour le lithium ont été obtenus dans le cadre de la campagne 2025, avec notamment trois (3) échantillons individuels présentant des teneurs de >7 % Li 2 O (7,71 %, 7,32 % et 7,02 %, voir les figures 2 et 4) ainsi qu'un intervalle de 7,0 m à 6,04 % Li 2 O (figure 5). Ces résultats comprennent la teneur la plus élevée en échantillon individuel (7,71 % Li 2 O, figure 2) et le plus grand intervalle à plus de 6 % Li 2 O (7,0 m, voir la figure 5) publiés à ce jour sur la propriété, y compris dans la zone à haute teneur Nova. De plus, au total jusqu'à maintenant, cinq (5) échantillons individuels de carottage ont livré une teneur à l'analyse de plus de 7 % Li 2 O sur la propriété - tous dans la zone Vega.

Par ailleurs, une nouvelle zone peu profonde à haute teneur en lithium a été découverte (« Helios ») à la pegmatite CV13. À l'instar des zones Vega et Rigel, la zone Helios présente aussi des teneurs élevées en tantale coïncidentes (tableau 1, figure 3). De plus, à Helios, de la minéralisation significative en césium a été identifiée puisque des analyses avec limite de détection plus élevée ont été déclenchées dans de multiples sondages. Les résultats d'analyse pour le césium seront communiqués dès que les résultats pour tous les sondages auront été reçus et compilés. Les meilleurs résultats de forage pour le lithium comprennent notamment (figure 3) :

Zone Vega

55,0 m à 2,58 % Li 2 O incluant 29,9 m à 4,11 % Li 2 O (CV25-1006).

incluant (CV25-1006). 24,7 m à 4,00 % Li 2 O incluant 7,0 m à 6,04 % Li 2 O (CV25-1017A).

incluant (CV25-1017A). 31,2 m à 2,07 % Li 2 O incluant 1,1 m à 7,32 % Li 2 O (CV25-1023).

incluant (CV25-1023). 20,6 m à 3,31 % Li 2 O incluant 8,8 m à 5,02 % Li 2 O (CV25-1024).

incluant (CV25-1024). 49,7 m à 2,08 % Li 2 O incluant 4,0 m à 5,16 % Li 2 O (CV25-1016).

incluant (CV25-1016). 40,1 m à 1,97 % Li 2 O incluant 9,3 m à 3,66 % Li 2 O (CV25-948).

incluant (CV25-948). 22,1 m à 2,31 % Li 2 O incluant 9,0 m à 4,18 % Li 2 O (CV25-1010).

Zone Helios ( NOUVELLE DÉCOUVERTE FAITE EN 2025 )

8,8 m à 2,97 % Li 2 O incluant 5,4 m à 4,60 % Li 2 O (CV25-984).

incluant (CV25-984). 6,4 m à 2,61 % Li 2 O incluant 4,1 m à 3,94 % Li 2 O (CV25-977).

incluant (CV25-977). 18,4 m à 1,19 % Li 2 O incluant 6,9 m à 2,49 % Li 2 O (CV25-986).

Zone Rigel

Plusieurs sondages intercalaires ont été forés dans la zone Rigel dans le cadre de la campagne de forage. Le meilleur résultat pour le lithium était un intervalle de 11,5 m à 2,87 % Li 2 O incluant 6,9 m à 4,40 % Li 2 O (CV25-919). Des teneurs élevées en tantale ont aussi été obtenues à Rigel, notamment dans le sondage CV25-913 qui a livré un intervalle de 15,0 m à 1,15 % Li 2 O et 1 105 ppm Ta 2 O 5 incluant 7,9 m à 2,15 % Li 2 O et 1 974 ppm Ta 2 O 5 . Les résultats d'analyse pour le césium seront communiqués dès que les résultats pour tous les sondages auront été reçus et compilés.

Pegmatite CV4

La pegmatite CV4, caractérisée en surface par la présence de multiples affleurements de pegmatite LCT, est située à environ 1,5 km dans la continuité géologique à l'est de la pegmatite CV5. La campagne de 2025 a été la première occasion de vérifier ce secteur par forage, avec un total de 7 358 m (17 sondages) forés; les résultats pour les derniers 4 099 m (8 sondages) sont annoncés dans les présentes (voir la figure 6 et les tableaux 2 et 4).

Les résultats pour le premier lot de sondages à la pegmatite CV4 ont été annoncés le 14 décembre 2025 et comprenaient des intervalles de 27,0 m à 1,14 % Li 2 O (CV25-1013) et de 13,0 m à 1,37 % Li 2 O (CV25-1013). Les résultats pour les sondages résiduels comprennent :

15,0 m à 1,07 % Li 2 O (CV25-985).

(CV25-985). 12,0 m à 1,42 % Li 2 O (CV25-1002B).

(CV25-1002B). 7,0 m à 2,00 % Li 2 O (CV25-961A).

La découverte à CV4 est significative et, combinée avec les découvertes de blocs en aval glaciaire dans le secteur (voir le communiqué de presse du 25 mars 2025) et les observations en carottes de forage, est interprétée comme représentant une extension potentielle de 1,5 km de la pegmatite CV5 vers l'est. De ce fait, la découverte augmente le potentiel pour des ressources souterraines additionnelles dans les extensions latérales des réserves minérales souterraines actuelles à la pegmatite CV5. La minéralisation à CV4 reste ouverte.

Pegmatite CV8

La pegmatite CV8, caractérisée en surface par la présence de multiples affleurements de pegmatite LCT, est située à environ 0,5 km au sud de la pegmatite CV12, le long d'un corridor subparallèle. En tout, 2 523 m (11 sondages) ont été forés; les résultats pour les derniers 1 211 m (5 sondages) sont annoncés dans les présentes (voir la figure 7 et les tableaux 3 et 4).

Les meilleurs résultats du programme 2025 à la pegmatite CV8 sont : 3,1 m à 1,52 % Li 2 O et 3,5 m à 1,26 % Li 2 O - tous deux recoupés dans le sondage CV25-940A. Ces intervalles présentent aussi des teneurs élevées en tantale, avec 321 ppm Ta 2 O 5 et 295 ppm Ta 2 O 5 , respectivement, ainsi qu'un intervalle de 6,3 m à 701 ppm Ta 2 O 5 dans le sondage CV25-958. De plus, les plus grands intervalles de pegmatite, de 20,4 m et de 14,7 m - avec des teneurs anomales en Li et en Ta - ont été obtenus dans le sondage foré le plus à l'ouest le long de la pegmatite, indiquant un bon potentiel dans cette direction.

La cible reste prometteuse et mérite davantage de forage compte tenu de l'association avec des roches ultramafiques à proximité (souvent fortement associées aux corps de pegmatite à spodumène les plus larges sur la propriété), le nombre élevé d'intersections de pegmatites individuelles en sondage incluant trois (3) de plus de 9 m (indiquant un potentiel en termes de volume) et la présence de spodumène dans le système (confirmant la présence de quantités significatives de lithium dans le système).

Prochaines étapes

Les résultats pour le lithium et le tantale pour tous les sondages forés en 2025 à Shaakichiuwaanaan ont maintenant été communiqués (57 024 m en 245 sondages). Les résultats d'analyse pour le césium restent à venir pour 9 771 m (59 sondages) à la pegmatite CV13, incluant un nombre significatif d'analyses avec limite de détection plus élevée ayant été déclenchées, et seront annoncés suivant leur réception et leur compilation.

L'équipe géologique interprète et travaille actuellement avec les données de forage de 2025 pour faire avancer les modèles géologiques des pegmatites et des roches encaissantes pour le projet. Les travaux sont d'abord axés sur les pegmatites CV5 et CV13, en préparation pour les mises à jour qui serviront à réviser les modèles de blocs, culminant en une étude économique révisée actuellement planifiée pour le deuxième semestre de 2026. Les données serviront également dans le cadre de l'échantillonnage en vrac souterrain de la pegmatite minéralisée à CV5, qui est actuellement à l'étape de l'obtention des permis.

Tableau 1 : Sommaire des résultats d'analyse (lithium et tantale) des carottes de forage pour les sondages ciblant la pegmatite CV13 annoncés dans ce communiqué.

Sondage De

(m) À

(m) Intervalle

(m) Li 2 O

(%) Cs 2 O

(%) Ta 2 O 5

(ppm) Commentaires



CV25-913 87,3 102,3 15,0 1,15 À venir 1 105





Incl. 92,8 100,7 7,9 2,15 À venir 1 974







104,5 106,5 2,0 0,21 À venir 510





CV25-914 73,0 82,6 9,7 1,34 À venir 752





CV25-917 81,9 85,2 3,4 0,07 À venir 364







88,9 96,1 7,2 0,08 À venir 131





CV25-919 74,4 85,9 11,5 2,87 À venir 413





Incl. 76,5 83,4 6,9 4,40 À venir 544





CV25-967 100,0 104,4 4,4 0,14 À venir 348





CV25-969 Aucune intersection de pegmatite de >2 m





CV25-971 Aucune intersection de pegmatite de >2 m





CV25-973 25,0 37,1 12,2 0,38 À venir 90





CV25-975 35,7 38,5 2,8 0,89 À venir 198





CV25-977 29,0 35,4 6,4 2,61 À venir 251





Incl. 31,3 35,4 4,1 3,94 À venir 308





CV25-979 35,3 45,0 9,7 1,23 À venir 443





Incl. 41,8 44,5 2,7 3,99 À venir 1 056





CV25-980 50,5 53,1 2,6 2,54 À venir 70





CV25-984 41,6 50,4 8,8 2,97 À venir 195





Incl. 44,2 49,6 5,4 4,60 À venir 282





CV25-986 55,3 73,8 18,4 1,19 À venir 132





incl. 64,9 71,8 6,9 2,49 À venir 191







83,1 85,3 2,2 0,17 À venir 289





CV25-989 83,1 88,3 5,2 0,17 À venir 522





CV25-992 44,3 56,8 12,4 1,65 À venir 109





CV25-995 Aucune intersection de pegmatite de >2 m





CV25-996 Aucune intersection de pegmatite de >2 m





CV25-998 Aucune intersection de pegmatite de >2 m





CV25-1000 Aucune intersection de pegmatite de >2 m





CV25-1001 Aucune intersection de pegmatite de >2 m





CV25-1004 51,1 60,2 9,1 0,87 À venir 106





CV25-1005 94,1 97,0 2,9 0,16 À venir 445





CV25-1008 46,8 55,9 9,1 1,44 À venir 100





Incl. 50,6 55,4 4,8 2,69 À venir 162





CV25-1009 85,6 87,9 2,2 0,31 À venir 397





CV25-1010 128,7 150,8 22,1 2,31 À venir 127





Incl. 138,9 147,9 9,0 4,18 À venir 129





CV25-1011 244,7 246,9 2,2 0,39 À venir 108





CV25-1012 141,2 175,5 34,3 1,12 À venir 361





Incl. 164,4 175,5 11,0 1,97 À venir 396





CV25-1015 96,2 100,0 3,8 0,08 À venir 2 276







103,5 106,4 2,9 0,14 À venir 338





CV25-1016 119,4 169,1 49,7(3) 2,08 À venir 129





Incl. 135,0 135,7 0,7 7,71 À venir 10





Incl. 154,5 158,6 4,0 5,16 À venir 83





CV25-1017 Aucune intersection de pegmatite de >2 m





CV25-1017A 146,0 170,7 24,7 4,00 À venir 126





Incl. 150,3 157,3 7,0 6,04 À venir 178





Incl. 162,4 162,9 0,6 7,02 À venir 12





CV25-1019 Aucune intersection de pegmatite de >2 m





CV25-1021 122,8 148,3 25,6 1,45 À venir 118





Incl. 129,9 148,3 18,4 1,97 À venir 129







151,4 158,6 7,2(3) 1,52 À venir 132





CV25-1022 Aucune intersection de pegmatite de >2 m





CV25-1023 133,4 164,6 31,2 2,07 À venir 144





Incl. 147,6 155,5 7,9 3,86 À venir 374





Incl. 159,6 160,7 1,1 7,32 À venir 2





ou 159,6 162,3 2,7 5,87 À venir 22





CV25-1024 87,6 102,6 15,0 0,15 À venir 442







106,2 126,8 20,6 3,31 À venir 173





Incl. 116,1 124,8 8,8 5,02 À venir 107





CV25-1025 134,9 162,2 27,3 1,57 À venir 679





Incl. 144,6 147,9 3,3 4,08 À venir 304





Incl. 157,0 162,2 5,2 3,03 À venir 368

























CV25-921 Aucune intersection de pegmatite de >2 m Sondage géomécanique



CV25-924 111,7 119,6 7,9 0,26 À venir 32 Sondage géomécanique



CV25-927 16,9 44,8 27,9 1,87 À venir 298 Sondage géomécanique



Incl. 22,9 34,8 11,9 2,94 À venir 217







46,7 54,2 7,5 0,41 À venir 198







129,6 133,8 4,2 0,02 À venir 101





CV25-930 126,1 128,0 2,0 0,01 À venir 23 Sondage géomécanique



CV25-933 146,5 172,6 26,1(3) 0,56 À venir 59 Sondage géomécanique



Incl. 149,5 156,7 7,2 1,91 À venir 57







177,2 179,8 2,6 0,06 À venir 36







206,5 210,5 3,9 0,03 À venir 120





CV25-937 38,4 41,8 3,4 1,57 À venir 242 Sondage géomécanique



CV25-941 80,0 102,2 22,2 0,49 À venir 91 Sondage géomécanique



Incl. 91,9 94,5 2,6 3,11 À venir 75





CV25-945 120,6 144,2 23,6 2,15 À venir 90 Sondage géomécanique





152,5 155,3 2,8 1,00 À venir 183





CV25-948 113,8 153,9 40,1 1,97 À venir 232 Sondage géomécanique



Incl. 143,9 153,2 9,3 3,66 À venir 272





CV25-953 Aucune intersection de pegmatite de >2 m Sondage géomécanique



CV25-957 162,6 167,9 5,3 1,06 À venir 53 Sondage géomécanique



CV25-962 75,5 92,4 16,9 0,88 À venir 48 Sondage géomécanique



CV25-964 195,0 202,7 7,7 0,62 À venir 47 Sondage géomécanique



CV25-968 43,6 51,1 7,5 1,31 À venir 205 Sondage géomécanique





189,8 205,2 15,4 0,39 À venir 61





CV25-976 Aucune intersection de pegmatite de >2 m Sondage géomécanique



CV25-982 Aucune intersection de pegmatite de >2 m Sondage géomécanique



CV25-988 104,4 109,0 4,6 0,23 À venir 108 Sondage géomécanique





119,9 136,9 16,9 0,08 À venir 120





CV25-994 130,8 139,4 8,6 0,11 À venir 81 Sondage géomécanique



CV25-999 45,3 48,4 3,2 0,57 À venir 60 Sondage géomécanique





157,9 160,9 2,9 0,03 À venir 164





CV25-1003 116,2 122,8 6,6 0,27 À venir 152 Sondage géomécanique



CV25-1006 136,7 138,9 2,2 0,12 À venir 158 Sondage géomécanique





151,0 153,9 2,9 1,38 À venir 911







160,0 215,0 55,0 2,58 À venir 267





Incl. 183,9 213,9 29,9 4,11 À venir 340





(1) Tous les intervalles sont présentés en longueur dans l'axe de forage et comprennent tous les intervalles de pegmatite de >2 m; (2) Implanté dans la pegmatite; (3) Inclut de petits intervalles d'unités non pegmatitiques (typiquement <3 m). Les résultats d'analyse pour le césium n'ont pas encore été annoncés.









Tableau 2 : Sommaire des résultats d'analyse des carottes de forage pour les sondages ciblant la pegmatite CV4 annoncés dans ce communiqué.

Sondage De

(m) À

(m) Intervalle

(m) Li 2 O

(%) Cs 2 O

(%) Ta 2 O 5

(ppm)



CV25-961A 288,2 296,5 8,3 0,22 0,03 90





494,1 496,7 2,6 0,03 0,01 55





569,6 576,6 7,0 2,00 0,02 88



CV25-985 469,2 472,0 2,8 0,03 0,02 58





517,9 520,2 2,3 0,03 0,02 152





548,6 564,0 15,4 1,07 0,03 103



CV25-997 25,2 30,3 5,1 0,01 0,03 244





107,7 115,6 8,0 0,02 0,02 222





200,6 205,1 4,6 0,02 0,01 127





210,5 215,3 4,8 0,01 0,02 37





388,0 394,0 6,0 0,01 0,03 32



CV25-1002B 265,1 277,0 12,0 1,42 0,05 81





307,4 309,5 2,1 0,03 0,02 56





376,7 383,0 6,3 0,63 0,03 100





392,6 395,3 2,7 0,03 0,04 112





397,6 402,2 4,5 0,02 0,02 254



CV25-1007 69,7 74,4 4,7 0,01 0,02 313





190,5 203,4 12,9 0,01 0,02 190





240,1 260,3 20,1(3) 0,07 0,02 87





484,1 488,1 4,0 0,02 0,01 12





502,1 510,7 8,6 0,03 0,01 105





520,3 526,5 6,2 0,02 0,02 43



CV25-1014 208,4 211,9 3,6 0,01 0,01 228





240,6 245,8 5,2 0,57 0,03 211





254,0 268,8 14,8 0,02 0,02 77





285,0 291,0 6,0 0,01 0,01 221





303,2 305,2 2,0 0,01 0,01 104



CV25-1018 41,8 46,4 4,6 0,01 0,01 297





107,6 128,4 20,8(3) 0,03 0,02 221





218,3 223,3 5,0 0,04 0,03 122





243,4 246,4 3,0 0,03 0,01 56





309,2 311,7 2,4 0,01 0,00 130





435,5 440,0 4,5 0,01 0,01 61





441,7 445,0 3,3 0,01 0,00 29



CV25-1020 290,0 293,9 3,9 0,02 0,02 135





367,3 379,2 11,9 0,47 0,03 97





459,1 461,4 2,3 0,03 0,04 325





471,9 474,7 2,8 0,02 0,01 193



(1) Tous les intervalles sont présentés en longueur dans l'axe de forage et comprennent tous les intervalles de pegmatite de >2 m; (2) Implanté dans la pegmatite; (3) Inclut de petits intervalles d'unités non pegmatitiques (typiquement <3 m).













Tableau 3 : Sommaire des résultats d'analyse des carottes de forage pour les sondages ciblant la pegmatite CV8 annoncés dans ce communiqué.

Sondage De

(m) À

(m) Intervalle

(m) Li 2 O

(%) Cs 2 O

(%) Ta 2 O 5

(ppm) CV25-955 10,1 14,6 4,6 0,08 0,05 123 CV25-958 136,1 138,5 2,3 0,33 0,01 168

207,7 214,0 6,3 0,01 0,03 701

232,7 242,2 9,5 0,05 0,04 143 CV25-966 72,0 74,0 2,1 0,26 0,02 142

76,4 79,5 3,1 0,68 0,04 131

217,8 219,8 2,0 0,11 0,07 26

241,0 243,8 2,8 0,02 0,02 117 CV25-972 41,6 45,1 3,5 0,03 0,02 111

88,7 95,8 7,1 0,23 0,04 165 CV25-983 47,0 61,7 14,7(3) 0,16 0,09 121

82,6 88,2 5,6 0,01 0,01 121

137,0 139,7 2,7 0,01 0,01 47

158,1 160,1 2,0 0,21 0,02 132

166,0 186,4 20,4 0,02 0,05 104 (1) Tous les intervalles sont présentés en longueur dans l'axe de forage et comprennent tous les intervalles de pegmatite de >2 m; (2) Implanté dans la pegmatite; (3) Inclut de petits intervalles d'unités non pegmatitiques (typiquement <3 m).

Tableau 4 : Attributs des sondages forés sur la propriété Shaakichiuwaanaan dont les résultats sont présentés dans ce communiqué.

Sondage Substrat Profondeur totale (m) Azimut

(°) Incli- naison (°) Estant Nordant Élévation

(m) Calibre de carottage Secteur



CV25-913 Sol 119,1 230 -47 565067,4 5927998,6 429,0 HQ CV13



CV25-914 Sol 110,0 205 -60 565068,5 5927998,2 429,0 HQ CV13



CV25-917 Sol 110,0 140 -45 565070,0 5927997,7 428,9 HQ CV13



CV25-919 Sol 100,9 90 -48 565070,6 5928000,5 429,2 HQ CV13



CV25-921 Sol 119,0 300 -65 564969,3 5927995,9 425,5 HQ3 CV13



CV25-924 Sol 143,0 88 -20 564781,0 5927945,9 411,0 HQ3 CV13



CV25-927 Sol 205,9 200 -60 564741,3 5927833,1 394,7 HQ3 CV13



CV25-930 Sol 164,1 145 -50 565514,7 5928132,2 412,6 HQ3 CV13



CV25-933 Sol 254,0 140 -65 565379,2 5928220,5 432,3 HQ3 CV13



CV25-937 Sol 173,1 170 -85 565442,2 5928367,5 405,3 HQ3 CV13



CV25-941 Sol 169,9 140 -75 565709,0 5928599,6 382,3 HQ3 CV13



CV25-945 Sol 215,1 295 -75 565461,9 5928558,3 387,9 HQ3 CV13



CV25-948 Sol 220,9 0 -70 565294,0 5928610,3 390,2 HQ3 CV13



CV25-953 Sol 155,0 345 -70 564235,6 5928355,1 414,4 HQ3 CV13



CV25-955 Sol 151,7 200 -45 562081,3 5928856,0 408,6 NQ CV8



CV25-957 Sol 187,7 200 -65 564176,9 5928325,9 414,4 HQ3 CV13



CV25-958 Sol 369,7 200 -45 562054,0 5928934,5 418,7 NQ CV8



CV25-961A Sol 595,7 158 -56 574081,5 5931856,6 386,2 NQ CV4



CV25-962 Sol 164,0 200 -55 564218,5 5928149,5 403,2 HQ3 CV13



CV25-964 Sol 256,8 50 -70 564552,5 5928183,5 415,7 HQ3 CV13



CV25-966 Sol 256,7 20 -55 561966,7 5928813,0 399,6 NQ CV8



CV25-967 Sol 140,0 220 -70 564859,3 5928147,3 427,5 NQ CV13



CV25-968 Sol 263,2 205 -75 564777,7 5928210,4 425,9 HQ3 CV13



CV25-969 Sol 125,9 180 -45 564859,6 5928146,5 427,5 NQ CV13



CV25-971 Sol 146,1 240 -45 564858,5 5928147,1 427,5 NQ CV13



CV25-972 Sol 179,0 200 -45 562182,8 5928832,2 404,3 NQ CV8



CV25-973 Sol 86,1 200 -65 564744,8 5928140,9 421,1 NQ CV13



CV25-975 Sol 58,9 200 -45 564822,9 5928104,3 423,8 NQ CV13



CV25-976 Sol 146,2 230 -60 564991,6 5928524,0 407,0 HQ3 CV13



CV25-977 Sol 79,8 20 -45 564747,0 5928143,9 421,5 NQ CV13



CV25-979 Sol 80,3 200 -65 564820,9 5928193,9 426,8 NQ CV13



CV25-980 Sol 121,9 0 -75 564777,9 5928210,7 425,8 NQ CV13



CV25-982 Sol 151,8 325 -65 565075,2 5928839,7 396,8 HQ3 CV13



CV25-983 Sol 254,0 200 -45 561796,5 5928968,4 419,3 NQ CV8



CV25-984 Sol 94,9 20 -80 564821,8 5928196,1 427,0 NQ CV13



CV25-985 Sol 596,0 167 -45 574081,3 5931856,5 386,3 NQ CV4



CV25-986 Sol 109,3 20 -55 564821,9 5928196,6 427,0 NQ CV13



CV25-988 Sol 198,2 330 -70 565706,4 5928728,9 384,9 HQ3 CV13



CV25-989 Sol 161,0 280 -50 564777,3 5928209,8 425,9 NQ CV13



CV25-992 Sol 79,8 180 -85 564923,3 5927904,0 409,0 NQ CV13



CV25-994 Sol 173,0 145 -52 565816,3 5928738,5 384,3 HQ3 CV13



CV25-995 Sol 176,0 200 -85 564935,9 5927984,4 421,5 NQ CV13



CV25-996 Sol 160,9 158 -45 566373,5 5928633,7 365,1 NQ CV13



CV25-997 Sol 535,9 158 -45 574333,4 5931695,3 374,4 NQ CV4



CV25-998 Sol 191,0 275 -45 564858,4 5928019,3 417,6 NQ CV13



CV25-999 Sol 179,1 65 -70 565431,0 5928780,9 390,0 HQ3 CV13



CV25-1000 Sol 316,6 158 -45 566411,5 5928545,2 359,0 NQ CV13



CV25-1001 Sol 160,3 20 -70 564724,3 5928234,5 424,3 NQ CV13



CV25-1002B Sol 473,0 160 -48 574177,8 5931809,5 379,2 NQ CV4



CV25-1003 Sol 193,8 180 -52 565230,0 5928538,9 395,6 HQ3 CV13



CV25-1004 Sol 188,0 200 -55 564881,3 5928226,8 431,2 NQ CV13



CV25-1005 Sol 124,9 200 -45 564855,5 5928311,2 427,4 NQ CV13



CV25-1006 Sol 227,6 165 -52 565131,6 5928724,8 395,5 HQ3 CV13



CV25-1007 Sol 557,3 158 -57 574333,2 5931695,8 374,4 NQ CV4



CV25-1008 Sol 185,0 200 -80 564881,6 5928227,2 431,1 NQ CV13



CV25-1009 Sol 151,9 200 -68 564855,7 5928311,7 427,4 NQ CV13



CV25-1010 Sol 211,7 150 -60 565464,9 5928557,7 387,9 HQ CV13



CV25-1011 Sol 299,3 200 -90 564855,4 5928312,1 427,3 NQ CV13



CV25-1012 Sol 230,0 135 -60 565131,6 5928725,0 395,4 HQ CV13



CV25-1014 Sol 341,0 158 -66 574333,1 5931695,9 374,4 NQ CV4



CV25-1015 Sol 149,0 200 -45 564918,4 5928324,9 426,7 NQ CV13



CV25-1016 Sol 235,9 103 -60 565465,2 5928558,0 387,9 HQ CV13



CV25-1017 Sol 26,0 180 -70 565292,0 5928611,5 390,1 HQ CV13



CV25-1017A Sol 223,7 180 -70 565291,7 5928611,4 390,2 HQ CV13



CV25-1018 Sol 476,0 130 -47 574334,2 5931696,3 374,5 NQ CV4



CV25-1019 Sol 166,8 200 -70 564918,5 5928325,3 426,7 NQ CV13



CV25-1020 Sol 524,0 144 -56 574177,8 5931809,9 379,1 NQ CV4



CV25-1021 Sol 206,0 65 -60 565465,0 5928558,4 387,9 HQ CV13



CV25-1022 Sol 133,9 200 -45 564812,1 5928337,3 423,6 NQ CV13



CV25-1023 Sol 191,0 85 -60 565293,2 5928611,7 390,0 HQ CV13



CV25-1024 Sol 149,1 180 -57 565600,4 5928536,8 385,4 HQ CV13



CV25-1025 Sol 208,8 215 -62 565280,4 5928733,5 388,4 HQ CV13



(1) Système de coordonnées NAD83 / UTM zone 18N. (2) Tous les sondages ont été forés par forage au diamant. (3) Les azimuts et les inclinaisons présentés sont ceux « planifiés » et pourraient varier au collet/en fond de trou.









Assurance-qualité / Contrôle de la qualité (AQCQ)

Un protocole d'assurance-qualité et de contrôle de la qualité conforme aux meilleures pratiques de l'industrie a été intégré au programme et comprenait l'insertion systématique de blancs (quartz) et de matériaux de référence certifiés/étalons dans les lots d'échantillons, selon un taux d'environ 5 % chacun. De plus, l'analyse de duplicatas d'échantillons sous forme de fractions de pulpes a été effectuée pour évaluer la précision analytique, et des duplicatas externes (secondaires) sous forme de fractions de pulpes ont été préparés par le laboratoire principal pour analyse de vérification et validation ultérieure.

Tous les échantillons de carottes de forage ont été expédiés aux laboratoires de SGS Canada à Val-d'Or, Québec, pour préparation des échantillons (code PRP90 spécial), incluant un séchage à 105°C, concassage à 90 % passant 2 mm, division dans un diviseur à riffles pour prélever une fraction de 250 g, et pulvérisation à 85 % passant 75 microns. Les pulpes ont été expédiées par voie aérienne aux laboratoires de SGS Canada à Burnaby, Colombie-Britannique, où les échantillons ont été homogénéisés et par la suite analysés pour plusieurs éléments (incluant Li, Ta et Cs) par fusion au peroxyde de sodium avec finition par ICP-AES/MS (codes GE_ICP91A50 et GE_IMS91A50). Les analyses avec limite de détection plus élevée pour le Cs ont été effectuées aux laboratoires de SGS Canada à Lakefield, Ontario, par fusion au borate et fluorescence X (code GC_XRF76V).

Personne qualifiée/compétente

L'information technique et scientifique contenue dans le présent communiqué de presse qui renvoie à l'estimation des ressources minérales et aux résultats d'exploration pour les propriétés de la Société est fondée sur, et reflète fidèlement, l'information compilée par M. Darren L. Smith, M. Sc., géologue professionnel, qui est une personne qualifiée au sens du Règlement 43-101 sur l'information concernant les projets miniers (le « Règlement 43-101 »), membre en règle de l'Ordre des géologues du Québec (numéro de permis de géologue 01968) et de l'Association of Professional Engineers and Geoscientists of Alberta (numéro de membre 87868). M. Smith a examiné et approuvé l'information technique relative aux éléments précités contenue dans le présent communiqué.

M. Smith est membre de la direction et vice-président à l'exploration de Ressources PMET inc. et détient des actions ordinaires, des unités d'actions incessibles (UAI), des unités d'actions liées au rendement (UAR) et des options de la Société.

L'information contenue dans le présent communiqué de presse qui renvoie à l'estimation des réserves minérales et à l'étude de faisabilité est fondée sur, et reflète fidèlement, l'information compilée par M. Frédéric Mercier-Langevin, ingénieur, M. Sc., qui est une personne qualifiée au sens du Règlement 43-101 et membre en règle de l'Ordre des ingénieurs du Québec. M. Mercier-Langevin a examiné et approuvé l'information technique relative aux éléments précités contenue dans le présent communiqué.

M. Mercier-Langevin est chef de l'exploitation et du développement de Ressources PMET inc. et détient des actions ordinaires, des UAI, des UAR et des options de la Société.

À propos de Ressources PMET inc.

Ressources PMET inc. est une société d'exploration minière et de développement de minéraux critiques pegmatitiques qui se concentre sur l'avancement de sa propriété Shaakichiuwaanaan de l'échelle d'un district, détenue à 100 % par la Société et située dans la région d'Eeyou Istchee Baie-James au Québec (Canada), laquelle est accessible à longueur d'année par une route praticable en toutes saisons et située à proximité d'infrastructures hydroélectriques régionales.

Vers la fin-2025, la Société a annoncé une étude de faisabilité positive axée sur le lithium de la pegmatite CV5 sur la propriété Shaakichiuwaanaan, ainsi qu'une première estimation de réserves minérales probables de 84,3 Mt à 1,26 % Li 2 O5. L'étude souligne le potentiel d'un projet à haute teneur en lithium concurrentiel et d'importance mondiale, visant à produire jusqu'à ~800 ktpa de concentré de spodumène à l'aide d'un schéma de traitement simple par séparation en milieu dense (« SMD ») seulement. De plus, les résultats mettent en évidence le potentiel que Shaakichiuwaanaan devienne un pôle des minéraux critiques en Amérique du Nord, avec des opportunités significatives liées au tantale et au césium en plus du lithium.

Le projet englobe une ressource minérale consolidée6 totalisant 108,0 Mt à 1,40 % Li 2 O et 166 ppm Ta 2 O 5 (indiquée) et 33,4 Mt à 1,33 % Li 2 O et 155 ppm Ta 2 O 5 (présumée), et se classe comme la plus grande7 ressource de pegmatite lithinifère des Amériques et parmi les 10 plus grandes au monde. Par ailleurs, le projet englobe la plus grande ressource minérale de pegmatite riche en césium sous forme de pollucite au monde dans les zones Rigel et Vega, avec 0,69 Mt à 4,40 % Cs 2 O de ressources indiquées et 1,70 Mt à 2,40 % Cs 2 O de ressources présumées.

Mise en garde concernant l'information prospective

Le présent communiqué de presse contient des « énoncés prospectifs » et de l'« information prospective » au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables.

Tous les énoncés, autres que les énoncés de faits actuels ou historiques, sont des énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs impliquent des risques connus et inconnus, des incertitudes et des hypothèses; par conséquent, les résultats réels pourraient être sensiblement différents de ceux exprimés ou suggérés dans de tels énoncés. Vous êtes donc avisé de ne pas accorder d'importance indue aux énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs se reconnaissent souvent par l'emploi de mots comme « plan », « développement », « croissance », « poursuivre », « intentions », « attentes », « émergent », « évoluer », « stratégie », « opportunités », « anticiper », « tendances », « potentiel », « perspectives », « capacité », « additionnel », « en voie de », « viabilité », « estimation », « atteindre », « améliorer », « renforcer », « cible », « est d'avis », « prochaines étapes », ou des variations de ces mots et des phrases ou des énoncés à l'effet que certaines actions et certains événements ou résultats « pourraient » ou « devraient » se produire ou « seront » entrepris ou atteints.

______________________________ 5 Voir le communiqué portant sur l'étude de faisabilité du 20 octobre 2025. La teneur de coupure des réserves minérales probables est de 0,40 % Li 2 O (à ciel ouvert) et de 0,70 % Li 2 O (sous terre). Le développement souterrain et le tonnage en marge de la fosse qui présentent des teneurs supérieures à 0,37 % Li 2 O sont aussi inclus dans l'estimation des réserves minérales. La date d'effet est le 11 septembre 2025. 6 L'ERM consolidée (pegmatites CV5 et CV13), laquelle inclut les zones de césium Rigel et Vega, totalise 108,0 Mt à 1,40 % Li 2 O, 0,11 % Cs 2 O, 166 ppm Ta 2 O 5 et 66 ppm Ga de ressources indiquées et 33,4 Mt à 1,33 % Li 2 O, 0,21 % Cs 2 O, 155 ppm Ta 2 O 5 et 65 ppm Ga de ressources présumées, et est présentée à une teneur de coupure de 0,40 % Li 2 O (à ciel ouvert), 0,60 % Li 2 O (sous terre à CV5), et 0,70 % Li 2 O (sous terre à CV13). Une teneur de 0,50 % Cs 2 O a été utilisée comme contrainte pour modéliser les zones de césium Rigel et Vega. La date d'effet est le 20 juin 2025 (jusqu'au sondage CV24-787 inclusivement). Les ressources minérales ne sont pas des réserves minérales puisque leur viabilité économique n'a pas été démontrée. Les ressources minérales incluent les réserves minérales. 7 Détermination basée sur les données sur les ressources minérales colligées jusqu'au 11 juillet 2025 à partir des informations publiées par les sociétés.

Les énoncés prospectifs comprennent, sans s'y limiter, des énoncés concernant l'interprétation des résultats d'exploration, le potentiel d'exploration et de développement des différentes zones incluant CV4, CV5, CV12 et CV13, les résultats résiduels de la campagne de forage 2025 et les futurs travaux d'exploration incluant les résultats anticipés de ces derniers.

Les énoncés prospectifs sont fondés sur certaines hypothèses et d'autres facteurs importants qui, s'ils étaient erronés, pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent considérablement des résultats futurs exprimés ou suggérés dans ces énoncés. Rien ne garantit que les énoncés prospectifs se révéleront exacts. Les principales hypothèses sur lesquelles l'information prospective de la Société est fondée comprennent notamment, sans s'y limiter, la capacité de faire des découvertes au-delà de Vega et d'identifier une nouvelle zone à haute teneur, que les travaux d'exploration proposés sur la propriété se poursuivront comme prévu, l'exactitude des estimations de réserves et de ressources, la classification des ressources dans la catégorie des ressources présumées et les hypothèses qui sous-tendent les estimations de réserves et de ressources, la demande à long terme pour l'offre de lithium (spodumène), de tantale (tantalite) et de césium (pollucite), et que les résultats d'exploration et de mise en valeur continuent de soutenir les plans actuels de la direction en ce qui concerne le développement de la propriété.

Les énoncés prospectifs sont également sujets à des risques et à des incertitudes auxquels sont confrontées les activités de la Société, qui pourraient avoir une incidence défavorable importante sur les activités, la situation financière, les résultats d'exploitation et les perspectives de croissance de la Société. Les lecteurs sont priés d'examiner attentivement l'analyse détaillée des risques présentée dans la plus récente notice annuelle de la Société déposée sur SEDAR+, pour mieux comprendre les risques et les incertitudes qui touchent les activités et l'exploitation de la Société.

Bien que la Société soit d'avis que ses attentes sont fondées sur des hypothèses raisonnables et qu'elle ait tenté de cerner les facteurs importants qui pourraient faire en sorte que les actions, les événements ou les résultats réels diffèrent considérablement de ceux qui sont décrits dans les énoncés prospectifs, d'autres facteurs pourraient faire en sorte que les actions, les événements ou les résultats diffèrent de ceux qui sont prévus, estimés ou voulus. Rien ne garantit que cette information prospective se révélera exacte. Si l'une des incertitudes ou l'un des risques mentionnés ci-dessus, lesquels ne sont pas exhaustifs, se concrétisait, les résultats réels pourraient être très différents de ce que les énoncés prospectifs laissent entendre.

Les énoncés prospectifs contenus dans le présent document sont faits seulement à la date des présentes. La Société n'a pas l'intention ou n'est assujettie à aucune obligation de mettre à jour ou de réviser l'un des énoncés prospectifs à la suite de nouvelle information ou d'événements futurs, ou pour toute autre raison, sauf dans la mesure exigée par les lois applicables. La Société présente tous ses énoncés prospectifs sous réserve des présentes mises en garde.

Déclaration de la personne compétente (Règles d'inscription de l'ASX)

L'information contenue dans le présent communiqué de presse qui renvoie à l'étude de faisabilité (« EF ») pour le projet Shaakichiuwaanaan, laquelle a initialement été annoncée par la Société dans un communiqué intitulé « Ressources PMET publie une étude de faisabilité positive axée sur le lithium à CV5 pour son projet d'envergure à Shaakichiuwaanaan » daté du 20 octobre 2025 (heure de Montréal), est disponible sur le site Web de la Société à l'adresse www.pmet.ca, sur SEDAR+ à l'adresse www.sedarplus.ca et sur le site Web de l'ASX à l'adresse www.asx.com.au. La production ciblée tirée de l'étude de faisabilité dont il est question dans le présent communiqué de presse a été annoncée par la Société conformément à la Règle d'inscription 5.16 de l'ASX à la date de l'annonce initiale. La Société confirme qu'en date du présent communiqué, toutes les hypothèses et tous les paramètres techniques importants qui sous-tendent la production ciblée dans l'annonce initiale continuent de s'appliquer et n'ont pas changé de manière importante.

Les estimations de ressources minérales et de réserves minérales dont il est question dans le présent communiqué ont initialement été annoncées par la Société conformément à la Règle d'inscription 5.8 de l'ASX dans des communiqués de presse intitulés « La plus grande ressource minérale de pegmatite riche en césium sous forme de pollucite au monde définie à Shaakichiuwaanaan » daté du 20 juillet 2025 (heure de Montréal) et « Ressources PMET publie une étude de faisabilité positive axée sur le lithium à CV5 pour son projet d'envergure à Shaakichiuwaanaan » daté du 20 octobre 2025 (heure de Montréal) et sont disponibles sur le site Web de la Société à l'adresse www.pmet.ca, sur SEDAR+ à l'adresse www.sedarplus.ca et sur le site Web de l'ASX à l'adresse www.asx.com.au. La Société confirme qu'en date du présent communiqué, elle n'a connaissance d'aucune nouvelle information ou donnée vérifiée par la personne compétente ayant une incidence importante sur l'information incluse dans l'annonce et que toutes les hypothèses et tous les paramètres techniques importants qui sous-tendent les estimations dans l'annonce continuent de s'appliquer et n'ont pas changé de manière importante. La Société confirme qu'en date du présent communiqué, la forme et le contexte selon lesquels les conclusions de la personne compétente sont présentées n'ont pas été modifiés de manière importante par rapport à l'annonce initialement faite aux marchés.

Annexe 1 - Tableau 1 du Code du JORC 2012 (Règle d'inscription 5.8.2 de l'ASX)

Section 1 - Techniques et données d'échantillonnage

Critère Explication du Code du JORC Commentaires Techniques d'échantillonnage Nature et qualité de l'échantillonnage (p. ex. : rainures coupées, éclats rocheux prélevés au hasard, ou outils de mesure spécialisés spécifiques conformes aux normes de l'industrie et appropriés pour les minéraux à l'étude, tels que les sondes gamma en fond de trou ou les appareils XRF portables, etc.). Ces exemples ne doivent pas être considérés comme étant limitatifs du sens général de l'échantillonnage.

Inclure une référence aux mesures prises pour assurer la représentativité des échantillons et à l'étalonnage approprié de tout outil ou système de mesure utilisé.

Aspects de la détermination de la minéralisation qui sont importants dans le cadre du rapport public.

Dans les cas où des travaux « conformes aux normes de l'industrie » ont été effectués, cela serait relativement simple (p. ex. : « du forage à circulation inverse a été utilisé pour obtenir des échantillons de 1 m à partir desquels 3 kg ont été pulvérisés pour produire une charge de 30 g pour pyroanalyse »). Dans d'autres cas, des explications plus détaillées peuvent s'avérer nécessaires, par exemple en présence d'or grossier qui cause des problèmes d'échantillonnage inhérents. Dans le cas de substances ou de types de minéralisation inhabituels (p. ex. : nodules sous-marins), la divulgation d'informations détaillées peut être justifiée. Les protocoles d'échantillonnage des carottes de forage sont conformes aux pratiques courantes de l'industrie.

L'échantillonnage des carottes de forage a été guidé par les lithologies déterminées lors de la diagraphie géologique (c.-à-d., par un géologue). Tous les intervalles de pegmatite ont été échantillonnés dans leur intégralité (demi-carottes), peu importe si de la minéralisation en spodumène avait été notée ou non (afin d'assurer une approche d'échantillonnage non biaisée), en plus de ~1 à 3 m d'échantillonnage dans l'encaissant adjacent (selon la longueur de l'intervalle de pegmatite) afin de bien délimiter les extrémités de la pegmatite échantillonnée.

La longueur minimum des échantillons individuels est typiquement de 0,5 m et la longueur maximum est typiquement de 2,0 m. La longueur ciblée pour les échantillons individuels de pegmatite est de 1,0 à 1,5 m.

Toutes les carottes de forage sont orientées selon la foliation maximum avant d'être diagraphiées et échantillonnées et sont sciées en demi-carottes; une moitié du carottage est prélevée pour analyse et l'autre demi-carotte est laissée dans la boîte comme témoin.

Les échantillons de carottes de forage prélevés des sondages ont été expédiés aux laboratoires de SGS Canada à Val-d'Or, Québec, pour préparation des échantillons (code PRP90 spécial), incluant un séchage à 105°C, concassage à 90 % passant 2 mm, division dans un diviseur à riffles pour prélever une fraction de 250 g, et pulvérisation à 85 % passant 75 microns.

Toutes les pulpes d'échantillons de carottes de forage ont été expédiées par voie aérienne aux laboratoires de SGS Canada à Burnaby, Colombie-Britannique, où les échantillons ont été homogénéisés et par la suite analysés pour plusieurs éléments (incluant Li, Ta et Cs) par fusion au peroxyde de sodium avec finition par ICP-AES/MS (codes GE_ICP91A50 et GE_IMS91A50). Les analyses avec limite de détection plus élevée pour le Cs ont été effectuées aux laboratoires de SGS Canada à Lakefield, Ontario, par fusion au borate et fluorescence X (code GC_XRF76V). Techniques de forage Type de forage (p. ex. : carottage, circulation inverse, marteau hors trou, rotatif à air comprimé, mototarière, Bangka, sonique, etc.) et détails (p. ex. : diamètre du carottage, tubage triple ou standard, profondeur de la transition au forage au diamant, trépan d'échantillonnage en fond de trou ou autre type, si le carottage est orienté et dans un tel cas, par quelle méthode, etc.). Tous les sondages ont été forés par forage au diamant carotté de calibre NQ, HQ ou HQ3 . Le carottage n'était pas orienté . Récupération des échantillons de forage Méthode d'enregistrement et d'évaluation de la récupération des échantillons de carottage et d'éclats rocheux et des résultats évalués.

Mesures prises pour maximiser la récupération des échantillons et assurer la nature représentative des échantillons.

S'il existe un lien entre la récupération et la teneur des échantillons et si un biais d'échantillonnage peut s'être produit en raison de la perte ou du gain préférentiel de matériaux fins ou grossiers. Toutes les carottes de forage ont fait l'objet d'une diagraphie géotechnique conforme aux pratiques courantes de l'industrie, incluant TCR, RQD, ISRM et Q-Method (depuis le milieu de l'hiver 2023). La récupération du carottage dépasse typiquement 90 %. Diagraphie Si les échantillons de carottage et d'éclats rocheux ont été géologiquement et géotechniquement diagraphiés à un niveau de détail suffisant pour étayer une estimation de ressources minérales, des études minières et des études métallurgiques appropriées.

Si la diagraphie est de nature qualitative ou quantitative. Photographies du carottage (ou des tranchées, des rainures, etc.).

La longueur totale et le pourcentage des intervalles pertinents diagraphiés. Sur réception à la carothèque, toutes les carottes de forage sont replacées dans l'ordre, orientées selon la foliation maximum, marquées au mètre, et font l'objet d'une diagraphie géotechnique (incluant la structure), des patrons d'altération, de la géologie et de chaque échantillon sur une base individuelle. Des photos des boîtes de carottes sont aussi prises pour toutes les carottes de forage récupérées, peu importe la présence perçue ou non de minéralisation. Des mesures de la densité relative de la pegmatite ont aussi été prises à intervalles systématiques pour toutes les carottes de forage de pegmatite en utilisant la méthode d'immersion dans l'eau, ainsi que pour une sélection de carottes de forage des roches encaissantes.

La diagraphie est de nature qualitative et inclut des estimations de la granulométrie du spodumène, des inclusions et de la minéralogie.

Ces pratiques de diagraphie sont conformes ou supérieures aux pratiques courantes actuelles de l'industrie. Techniques de sous-échantillonnage et préparation des échantillons S'il s'agit de carottes de forage, si elles ont été fendues ou sciées et si des quarts, des moitiés ou des carottes entières ont été prélevés.

S'il ne s'agit pas de carottes de forage, si le matériel a été divisé à l'aide d'un diviseur à riffles, d'un tube d'échantillonnage ou d'un diviseur rotatif, etc., et s'il a été échantillonné humide ou sec.

Pour tous les types d'échantillons, la nature, la qualité et la pertinence de la technique de préparation des échantillons.

Procédures de contrôle de la qualité adoptées pour toutes les étapes de sous-échantillonnage afin de maximiser la représentativité des échantillons.

Mesures prises pour s'assurer que l'échantillonnage est représentatif du matériel prélevé in situ , incluant par exemple les résultats de duplicatas de terrain ou de la deuxième demi-carotte.

Si la taille des échantillons est appropriée en fonction de la granulométrie du matériel échantillonné. L'échantillonnage des carottes de forage est conforme aux meilleures pratiques de l'industrie. Les carottes de forage ont été sciées en deux; une moitié du carottage était expédiée pour analyse géochimique et l'autre demi-carotte laissée dans la boîte comme témoin. Le même côté de la carotte était échantillonné afin de maintenir la représentativité.

La longueur minimum des échantillons individuels est typiquement de 0,5 m et la longueur maximum est typiquement de 2,0 m. La longueur ciblée pour les échantillons individuels de pegmatite est de 1,0 à 1,5 m.

La taille des différents échantillons est considérée appropriée pour le type de matériel analysé.

Un protocole d'assurance-qualité et de contrôle de la qualité conforme aux meilleures pratiques de l'industrie a été intégré au programme et comprenait l'insertion systématique de blancs (quartz) et de matériaux de référence certifiés/étalons dans les lots d'échantillons, selon un taux d'environ 5 % chacun. De plus, l'analyse de duplicatas d'échantillons sous forme de fractions de pulpes a été effectuée pour évaluer la précision analytique, et des duplicatas externes (secondaires) sous forme de fractions de pulpes ont été préparés par le laboratoire principal pour analyse de vérification et validation.

Tous les protocoles employés sont considérés appropriés pour le type d'échantillons et la nature de la minéralisation et sont considérés comme étant l'approche optimale pour maintenir la représentativité lors de l'échantillonnage. Qualité des données d'analyse et des tests en laboratoire La nature, la qualité et la pertinence des procédures d'analyse et de laboratoire utilisées et si la technique est considérée comme partielle ou totale.

Pour les outils géophysiques, les spectromètres, les appareils XRF portables, etc., les paramètres utilisés pour déterminer l'analyse, incluant la marque et le modèle de l'instrument, les temps de lecture, les facteurs d'étalonnage appliqués et leur dérive, etc.

Nature des procédures de contrôle de la qualité adoptées (p. ex. : étalons, blancs, duplicatas, vérifications de laboratoires externes) et si des niveaux d'exactitude (c.-à-d., absence de biais) et de précision acceptables ont été établis. Les échantillons de carottes de forage prélevés des sondages ont été expédiés aux laboratoires de SGS Canada à Val-d'Or, Québec, pour préparation des échantillons (code PRP90 spécial), incluant un séchage à 105°C, concassage à 90 % passant 2 mm, division dans un diviseur à riffles pour prélever une fraction de 250 g, et pulvérisation à 85 % passant 75 microns.

Toutes les pulpes d'échantillons de carottes de forage ont été expédiées par voie aérienne aux laboratoires de SGS Canada à Burnaby, Colombie-Britannique, où les échantillons ont été homogénéisés et par la suite analysés pour plusieurs éléments (incluant Li, Ta et Cs) par fusion au peroxyde de sodium avec finition par ICP-AES/MS (codes GE_ICP91A50 et GE_IMS91A50). Les analyses avec limite de détection plus élevée pour le Cs ont été effectuées aux laboratoires de SGS Canada à Lakefield, Ontario, par fusion au borate et fluorescence X (code GC_XRF76V).

La Société se fie sur ses propres protocoles d'AQCQ internes (utilisation systématique de blancs, de matériaux de référence certifiés/étalons et de vérifications externes) ainsi qu'aux protocoles d'AQCQ internes du laboratoire.

Tous les protocoles employés sont considérés appropriés pour le type d'échantillons et la nature de la minéralisation et sont considérés comme étant l'approche optimale pour maintenir la représentativité lors de l'échantillonnage. Vérification de l'échantillonnage et de l'analyse Vérification des intersections importantes par du personnel indépendant ou par d'autres employés de l'entreprise.

Utilisation de sondages jumelés.

Documentation des données primaires, des procédures de saisie des données, et des protocoles de vérification et d'entreposage des données (physique et électronique).

Discussion de tout ajustement apporté aux données d'analyse. Les intervalles sont examinés et compilés par le vice-président exécutif à l'exploration et le directeur de projet avant la divulgation, incluant un examen des données analytiques des échantillons d'AQCQ internes de la Société.

Aucun sondage jumelé n'a été foré, bien que quelques-uns aient été réimplantés à proximité immédiate lorsqu'initialement perdus.

La saisie de données se fait à l'aide du logiciel MX Deposit, où les données de la diagraphie des carottes de forage sont entrées directement dans le logiciel pour stockage, incluant l'importation directe des certificats d'analyse du laboratoire sur réception. La Société a mis en place différents protocoles d'AQCQ sur place et par la suite pour assurer l'intégrité et l'exactitude des données.

Les ajustements apportés aux données comprennent la présentation du lithium et du tantale sous forme d'oxydes alors qu'ils sont présentés sous forme d'éléments dans les certificats d'analyse. Les formules utilisées sont : Li 2 O = Li × 2,153, Ta 2 O 5 = Ta × 1,221, et Cs 2 O = Cs × 1,0602. Localisation des points de données Exactitude et qualité des levés utilisés pour localiser les sondages (levés des collets et en fond de trou), les tranchées, les excavations minières et autres emplacements utilisés dans l'estimation de ressources minérales.

Spécification du système de grille utilisé.

Qualité et adéquation du contrôle topographique. Chaque collet de forage a été arpenté à l'aide d'un appareil RTK Trimble Zephyr 3, à l'exception d'un petit nombre de sondages (p. ex., les sondages perdus qui ont été réimplantés).

Le système de coordonnées utilisé est UTM NAD83 Zone 18.

La Société a réalisé un levé LiDAR et orthophotographique à l'échelle de la propriété en août 2022, qui procure un contrôle topographique de grande qualité.

La qualité et l'exactitude des contrôles topographiques sont considérées adéquates pour le stade d'exploration avancée et de développement, incluant pour une estimation de ressources minérales. Espacement et répartition des données Espacement des données aux fins de la présentation des résultats d'exploration.

Si l'espacement et la répartition des données sont suffisants pour établir le degré de continuité géologique et des teneurs approprié pour la procédure d'estimation des ressources minérales et des réserves de minerai et pour les classifications appliquées.

Si les échantillons ont été regroupés en composites. À CV5, l'espacement entre les collets des sondages est principalement établi en fonction d'une grille. Plusieurs collets sont typiquement implantés au même site de forage à des orientations différentes, de manière à obtenir des points de percée dans la pegmatite espacés de ~50 m (catégorie indiquée) à 100 m (catégorie présumée).

À CV13, l'espacement entre les sondages est en partie établi en fonction d'une grille (avec un espacement de ~100 m) et en partie établi en éventail, où de multiples sondages sont implantés à partir d'un même site de forage. Par conséquent, la localisation des collets et l'orientation des sondages peuvent être très variables, reflétant l'orientation variable du corps de pegmatite latéralement. Un espacement entre les points de percée dans la pegmatite de ~50 m (catégorie indiquée) à 100 m (catégorie présumée) est ciblé.

À CV12 et à CV8, l'espacement entre les collets des sondages est principalement établi en fonction d'une grille. Plusieurs collets sont typiquement implantés au même site de forage à des orientations différentes, de manière à obtenir des points de percée dans la pegmatite espacés de ~50 m à 100 m.

À CV4, l'espacement entre les sondages est établi en éventail, où de multiples sondages sont implantés à partir d'un même site de forage.

Compte tenu de la nature de la minéralisation et de la continuité de la modélisation géologique, l'espacement entre les sondages est considéré suffisant pour étayer une ERM.

La longueur des échantillons de carottes de forage varie typiquement entre 0,5 et 2,0 m et est de ~1,0 à 1,5 m en moyenne. L'échantillonnage est continu sur toute la pegmatite recoupée en sondage.

Les échantillons de carottes de forage ne sont pas regroupés en composites lors du prélèvement ni lors de l'analyse. Orientation des données par rapport aux structures géologiques Si l'orientation de l'échantillonnage permet d'obtenir un échantillonnage non biaisé des structures possibles et la mesure dans laquelle cela est connu, compte tenu du type de gîte.

Si la relation entre l'orientation de forage et l'orientation des principales structures minéralisées est considérée comme ayant introduit un biais d'échantillonnage, cela doit être évalué et signalé selon son importance. Aucun biais d'échantillonnage n'est anticipé en fonction de la structure au sein du corps minéralisé.

Les principaux corps minéralisés sont relativement non déformés et très compétents, mais sont sous l'effet d'un contrôle structural important.

À CV5, le corps minéralisé principal et les lentilles adjacentes sont fortement inclinés, ce qui génère des angles d'intersection obliques par rapport aux épaisseurs réelles qui varient en fonction de l'angle d'inclinaison du sondage et de l'orientation de la pegmatite au point d'intersection, c'est-à-dire que le pendage du corps minéralisé pegmatitique présente des variations latérales et verticales de telle sorte que l'épaisseur réelle n'est pas toujours apparente jusqu'à ce que plusieurs sondages aient été forés (selon un espacement approprié) le long d'une section en particulier.

À CV13, le corps de pegmatite principal montre une orientation variable faiblement inclinée vers le nord. Les zones Rigel et Vega sont entièrement encaissées au sein de la pegmatite CV13 sous forme de lentilles concordantes à l'orientation locale de la pegmatite.

À CV12 et à CV8, l'interprétation actuelle indique la présence d'une série de feuillets peu profonds, inclinés vers le nord.

À CV4, l'interprétation actuelle indique la présence d'une série de feuillets fortement inclinés vers le nord. Sécurité des échantillons Mesures prises pour assurer la sécurité des échantillons. Les échantillons ont été prélevés par le personnel de la Société ou ses consultants en respectant les protocoles de prélèvement et de manipulation des échantillons spécifiques au projet. Les échantillons de carottes de forage ont été ensachés, placés dans des supersacs de plus grande capacité pour plus de sécurité, accumulés sur des palettes et expédiés directement à Val-d'Or, Québec, faisant l'objet d'un suivi durant l'expédition ainsi qu'une documentation de la chaîne de possession. À leur arrivée au laboratoire, les échantillons ont été comparés au manifeste d'expédition pour confirmer la présence de tous les échantillons. Au laboratoire, les sacs d'échantillons ont été examinés pour éliminer la possibilité qu'ils aient été trafiqués. Audits ou examens Les résultats de tout audit ou examen des techniques et des données d'échantillonnage. Un examen des procédures d'échantillonnage dans le cadre des programmes de forage de la Société a été complété par plusieurs personnes qualifiées/compétentes dans le cadre de multiples rapports techniques conformes au Règlement 43-101 préparés pour la Société et ces procédures ont été jugées adéquates et acceptables à titre de meilleures pratiques de l'industrie. Le plus récent rapport technique inclut un examen des techniques et des données d'échantillonnage jusqu'en 2024 (sondage CV24-787) dans un rapport technique intitulé « CV5 Pegmatite Lithium-Only Feasibility Study NI 43-101 Technical Report, Shaakichiuwaanaan Project » publié le 14 novembre 2025 avec une date d'effet au 20 octobre 2025.

De plus, la Société examine et évalue continuellement ses procédures afin de les optimiser et d'assurer la conformité à toutes les étapes du prélèvement et de la manipulation des données d'échantillonnage.

Section 2 - Présentation des résultats d'exploration

Critère Explication du Code du JORC Commentaires Statut des titres miniers et des titres de propriété Type, nom/numéro de référence, emplacement et droit de propriété incluant les ententes ou les enjeux importants avec des tierces parties comme des coentreprises, des partenariats, des redevances dérogatoires, des droits autochtones, des sites historiques, des contextes en milieu sauvage ou dans un parc national et le contexte environnemental.

La sécurité du titre détenu au moment de la publication, ainsi que tout obstacle connu à l'obtention d'un permis d'exploitation dans le secteur. La propriété Shaakichiuwaanaan (auparavant connue sous le nom de « Corvette ») est constituée de 463 claims désignés sur carte situés dans la région de la Baie-James au Québec, enregistrés au nom de Lithium Innova inc., une filiale à part entière de Ressources PMET inc. La limite nord du bloc de claims principal qui forme la propriété se trouve à environ 6 km au sud de la route Transtaïga et du corridor d'infrastructures des lignes électriques. La pegmatite à spodumène CV5 est accessible à longueur d'année via une route praticable en toutes saisons et est située à environ 13,5 km au sud de la route régionale Transtaïga praticable à l'année et du corridor des infrastructures de lignes électriques. Les pegmatites à spodumène CV13 et CV9 sont situées à environ 3 km à l'ouest-sud-ouest et à 14 km à l'ouest de CV5, respectivement.

La Société détient une participation de 100 % dans la propriété, sous réserve de différentes obligations de redevances découlant des ententes d'acquisition d'origine. DG Resources Management est titulaire d'une redevance de 2 % NSR (aucun rachat) sur 76 claims, D.B.A. Canadian Mining House est titulaire d'une redevance de 2 % NSR sur 50 claims (rachat d'une moitié pour 2 M$), Redevances OR est titulaire d'une redevance variable de 1,5 % à 3,5 % NSR sur les métaux précieux et de 2 % NSR sur tous les autres produits, sur 111 claims, et Exploration Azimut est titulaire d'une redevance de 2 % NSR sur 39 claims.

La propriété ne couvre aucune aire environnementale particulièrement sensible ni aucun parc ou site historique à la connaissance de la Société. Il n'y a aucun empêchement connu aux activités sur la propriété, mis à part la saison de la chasse aux oies (typiquement de la mi-avril à la mi-mai), pendant laquelle les communautés ont demandé à ce qu'il n'y ait pas d'hélicoptère survolant le secteur, et la possibilité de feux de forêt selon la saison, l'envergure des feux et leur emplacement.

Les dates d'échéance des claims s'échelonnent entre juillet 2026 et juillet 2028. Exploration effectuée par d'autres parties Reconnaissance et évaluation de l'exploration effectuée par d'autres parties. Aucune exploration antérieure ciblant des pegmatites LCT n'a été effectuée par d'autres parties sur le projet.

Pour un résumé des travaux d'exploration antérieurs entrepris par d'autres parties sur le projet, veuillez consulter le plus récent rapport technique conforme au Règlement 43-101. Géologie Type de gîte, contexte géologique et style de minéralisation. La propriété couvre une grande portion de la ceinture de roches vertes du Lac Guyer, considérée comme faisant partie de la plus grande ceinture de roches vertes de La Grande, et est dominée par des roches volcaniques métamorphisées au faciès des amphibolites. Le bloc de claims couvre principalement des roches du Groupe de Guyer (amphibolites, formations de fer, volcanites intermédiaires à mafiques, péridotites, pyroxénites, komatiites et volcanites felsiques). Les roches amphibolitisées orientées est-ouest (et généralement fortement inclinées vers le sud) dans cette région sont bordées au nord par la Formation de Magin (conglomérats et wackes) et au sud par un assemblage de tonalites, granodiorites et diorites, ainsi que des roches métasédimentaires du Groupe de Marbot (conglomérats et wackes). Plusieurs dykes gabbroïques d'âge protérozoïque et d'envergure régionale traversent aussi certaines parties de la propriété (dykes du Lac Esprit, dykes de Senneterre).

Le contexte géologique est favorable pour de multiples substances, selon plusieurs différents styles de minéralisation incluant les gîtes d'or orogénique (Au), les sulfures massifs volcanogènes (Cu, Au, Ag), les gîtes encaissés dans des komatiites-roches ultramafiques (Au, Ag, EGP, Ni, Cu, Co) et les pegmatites LCT (Li, Cs, Ta, Ga, Rb).

L'exploration de la propriété a révélé la présence de trois principaux corridors d'exploration minérale, traversant de vastes portions de la propriété selon un axe à peu près est-ouest - le corridor Golden (or), le corridor Maven (cuivre, or, argent) et le corridor CV (lithium, césium, tantale). Les pegmatites CV4, CV5, CV8, CV12 et CV13 sont situées au sein du corridor CV.

Les pegmatites à Shaakichiuwaanaan sont classées comme des pegmatites enrichies en Li-Cs-Ta (« LCT ») . La minéralisation LCT sur la propriété est observée au sein de pegmatites quartzofeldspathiques . La pegmatite est souvent très grossièrement grenue et plutôt blanchâtre en apparence, avec certaines sections plus foncées généralement composées de mica et de quartz fumé et occasionnellement de tourmaline.

Les résultats d'analyse de carottes de forage et les études minéralogiques en cours, combinés à l'analyse et l'identification des minéraux sur le terrain, confirment que le spodumène est le principal minéral de lithium sur la propriété, sans présence notable de pétalite, lépidolite, phosphates de lithium ou apatite. La taille des cristaux de spodumène dans les pegmatites est typiquement décimétrique, donc très grande. Les pegmatites présentent aussi des quantités importantes de tantale (tantalite) et de césium (pollucite). Le gallium est présent dans le spodumène et le feldspath, en substitution de l'Al. Information sur les sondages Résumé de tous les renseignements importants pour comprendre les résultats d'exploration, incluant un tableau des informations suivantes pour tous les sondages importants : Estant et nordant du collet du sondage Élévation (au-dessus du niveau de la mer ou d'un autre point de repère en mètres) de chaque collet de sondage Pendage et azimut du sondage Longueur dans l'axe de forage et profondeur de l'intersection Longueur du sondage.

Si l'exclusion de ces renseignements est justifiée par le fait qu'ils ne sont pas importants et que cette exclusion ne nuit pas à la compréhension du rapport, la personne compétente doit expliquer clairement pourquoi c'est le cas. L'information sur les attributs des sondages est présentée dans un tableau dans les présentes.

Les intersections de pegmatite de <2 m ne sont typiquement pas présentées puisqu'elles ne sont pas considérées significatives. Méthodes d'agrégation de données Lors de la présentation de résultats d'exploration, les techniques de calcul de valeurs moyennes pondérées, le tronquement de teneurs maximum et/ou minimum (p. ex. : l'écrêtage des teneurs élevées) et les teneurs de coupure sont généralement importants et doivent être indiqués.

Lorsque des intersections regroupées comprennent de courts intervalles à haute teneur et de plus longs intervalles à basse teneur, la procédure utilisée pour les regrouper doit être indiquée et quelques exemples typiques de tels regroupements doivent être présentés en détail.

Les hypothèses utilisées pour toute présentation de valeurs en équivalent métal doivent être clairement indiquées. Des moyennes pondérées sur la longueur ont été utilisées pour calculer la teneur sur l'épaisseur .

Aucune teneur de coupure spécifique n'a été utilisée lors du calcul des valeurs teneur-épaisseur. La teneur moyenne en lithium, tantale et césium (le cas échéant), pondérée sur la longueur de l'intervalle de pegmatite entier, est calculée pour tous les intervalles de pegmatite de plus de 2 m de longueur dans l'axe de forage, ainsi que dans les zones à plus haute teneur à la discrétion du géologue . Tous les échantillons à >1 % Cs 2 O sont aussi présentés, le cas échéant.

Les pegmatites présentent une minéralisation irrégulière de par leur nature, ce qui fait que certains intervalles comportent un petit nombre d'échantillons faiblement minéralisés inclus dans le calcul. La dilution interne non pegmatitique est typiquement limitée à <3 m lorsque c'est pertinent, et les intervalles sont indiqués lorsque les résultats d'analyse sont divulgués .

Aucune valeur en équivalent métal n'a été présentée . Relation entre la largeur de la minéralisation et la longueur des intervalles Ces relations sont particulièrement importantes lors de la présentation de résultats d'exploration.

Si la géométrie de la minéralisation par rapport à l'angle d'un sondage est connue, sa nature doit être indiquée.

Si elle n'est pas connue et que seules les longueurs dans l'axe de forage sont présentées, il doit y avoir une déclaration claire à cet effet (p. ex. : « longueur dans l'axe de forage, l'épaisseur réelle n'est pas connue »). À CV5, l'interprétation actuelle indique un grand corps principal de pegmatite orienté presque verticalement ou fortement incliné, flanqué de plusieurs lentilles pegmatitiques subordonnées.

À CV13, l'interprétation actuelle indique une série de filons-couches subparallèles, subhorizontaux à faiblement inclinés vers le nord. Au sein du corps de pegmatite à CV13, les zones Rigel et Vega suivent l'orientation locale du corps de pegmatite plus large.

À CV12 et à CV8, l'interprétation actuelle indique la présence d'une série de feuillets peu profonds inclinés vers le nord.

À CV4, l'interprétation actuelle indique la présence d'une série de feuillets fortement inclinés vers le nord.

Toutes les largeurs sont présentées en longueur dans l'axe de forage. Diagrammes Des cartes et sections appropriées (avec échelle) et des tableaux d'intersections doivent être inclus pour toute découverte importante qui est annoncée. Ceci doit inclure, sans s'y limiter, une vue en plan de l'emplacement des collets des sondages et des sections appropriées. Veuillez consulter les figures incluses dans les présentes ainsi que celles affichées sur le site Web de la Société . Rapports équilibrés Lorsqu'il n'est pas possible de rendre compte de tous les résultats d'exploration, une présentation représentative des basses et des hautes teneurs et/ou des épaisseurs doit être faite pour éviter une présentation trompeuse des résultats d'exploration. Les résultats sont présentés de façon équilibrée.

Veuillez consulter le (ou les) tableau(x) inclus dans les présentes.

Les résultats pour les intervalles de pegmatite de <2 m ne sont typiquement pas présentés. Autres données d'exploration importantes D'autres données d'exploration, si elles sont pertinentes et importantes, doivent être présentées, incluant (sans s'y limiter) : les observations géologiques; les résultats de levés géophysiques; les résultats de levés géochimiques; la taille et la méthode de traitement des échantillons en vrac; les résultats d'essais métallurgiques; la densité apparente, les eaux souterraines, les caractéristiques géotechniques et du massif rocheux; les substances potentiellement délétères ou les contaminants. La Société s'affaire actuellement à réaliser des études environnementales sur place, dans les secteurs des pegmatites CV5 et CV13. Aucune espèce de flore ou de faune en péril n'a été documentée sur la propriété jusqu'à maintenant, et plusieurs sites ont été identifiés comme étant potentiellement adéquats pour des infrastructures minières.

La Société a réalisé un levé bathymétrique du lac glaciaire peu profond qui recouvre une partie de la pegmatite à spodumène CV5. La profondeur du lac varie de <2 m à environ 18 m, bien que la majeure partie de la pegmatite à spodumène CV5 délimitée jusqu'à maintenant soit typiquement recouverte de <2 à 10 m d'eau.

La Société a réalisé d'importants essais métallurgiques comportant des essais SLL et de séparation magnétique, qui ont produit des concentrés de spodumène à 6+ % Li 2 O avec une récupération de >70 % sur du matériel provenant des pegmatites CV5 et CV13. Des programmes ultérieurs et plus expansifs de SMD à l'échelle pilote ont été complétés sur du matériel provenant de la pegmatite CV5, y compris avec du matériel de dilution non pegmatitique, produisant des résultats conformes à ceux des essais antérieurs et confirmant qu'un schéma de traitement par SMD seulement serait applicable. La Société a également produit un concentré d'hydroxyde de lithium commercialisable à partir du concentré de spodumène de CV5.

La Société a produit des concentrés de tantalite commercialisables à l'échelle du banc d'essai à partir des fractions de rejets de la SMD de spodumène de la pegmatite CV5. Les essais ont utilisé des méthodes par gravité ou gravité + flottation pour produire des concentrés de tantalite à des teneurs de 8,7 % Ta 2 O 5 à 45 % de récupération globale (MC001) et de 6,6 % Ta 2 O 5 à 49 % de récupération globale (MC002).

La Société a produit des concentrés de pollucite commercialisables à l'échelle du banc d'essai à partir de la zone de césium Vega de la pegmatite CV13. Les essais ont utilisé des méthodes de tri de minerai par XRT pour produire des concentrés à des teneurs de 11,5 % Cs 2 O et 20,0 % Cs 2 O à 88 % de récupération globale.

Différents mandats requis pour faire progresser le projet ont été réalisés ou sont en cours de réalisation, incluant, sans s'y limiter, une étude environnementale du milieu d'accueil, des études métallurgiques, géomécaniques, hydrogéologiques et hydrologiques, des consultations avec les parties prenantes, une caractérisation géochimique, ainsi que des études sur le transport et la logistique. Une étude de faisabilité axée sur le lithium de la pegmatite CV5 a été annoncée le 20 octobre 2025. Travaux ultérieurs La nature et l'ampleur des travaux ultérieurs planifiés (p. ex. : vérifications des extensions latérales ou en profondeur, ou forage d'expansion à grande échelle).

Diagrammes indiquant clairement les secteurs d'extensions possibles, incluant les principales interprétations géologiques et les secteurs où de futurs travaux de forage sont prévus, pourvu que cette information ne soit pas commercialement sensible. La Société a l'intention de poursuivre les travaux de forage sur les pegmatites de la propriété Shaakichiuwaanaan, en ciblant principalement le lithium, le césium et le tantale comme principales substances d'intérêt.

Des programmes d'essais métallurgiques évaluant la récupération du lithium, du césium et du tantale sont en cours.

SOURCE PMET Resources Inc.

Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec nous à l'adresse [email protected], nous téléphoner au numéro +1 (604) 279-8709, ou visiter notre site Web au www.pmet.ca. Veuillez également consulter les documents d'information continue de la Société qui ont été déposés et qui sont disponibles sous son profil aux adresses www.sedarplus.ca et www.asx.com.au, pour obtenir les données d'exploration disponibles.