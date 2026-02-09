/NE PAS DIFFUSER AUX FILS DE PRESSE AMÉRICAINS NI DISTRIBUER AUX ÉTATS-UNIS/

Le produit servira à étayer une étude de faisabilité mise à jour visant CV5, à développer des coproduits de minéraux critiques et à profiter de la valeur générée par les succès d'exploration

Le supplément de prospectus, le prospectus préalable de base correspondant et toute modification s'y rapportant en lien avec le placement par voie de prospectus (tel qu'il est défini ci-après) seront accessibles sur SEDAR+ dans les deux jours ouvrables.

MONTRÉAL, le 9 févr. 2026 /CNW/ - Le 9 février 2026 - SYDNEY, Australie

Faits saillants

Financements d'un montant maximal de 130 millions de dollars canadiens visant à renforcer le bilan de PMET et à financer la prochaine phase d'exploration et de mise en valeur du projet Shaakichiuwaanaan à la suite des récents succès d'exploration.

Le produit servira à une étude de faisabilité mise à jour et optimisée visant CV5 qui inclura le tantale comme coproduit, et à faire progresser CV13 vers une évaluation économique préliminaire, qui inclura le lithium, le césium et le tantale.

Les financements réduiront considérablement les risques liés aux exigences de financement de la Société jusqu'à la décision d'investissement finale (« DIF »), tout en préservant la souplesse stratégique.

Les placements consistent en ce qui suit : i) appel public à l'épargne d'actions ordinaires pour lever un montant maximal d'environ 65 millions de dollars canadiens au prix de 5,66 $ CA par action ordinaire, et ii) placement privé simultané d'actions accréditives à un prix de 9,30 $ CA par action ordinaire, ce qui représente une prime de 48 % par rapport au dernier cours de l'action de la Société à la TSX le 6 février 2026.

Demande de la part des investisseurs institutionnels, professionnels et avertis, actuels et nouveaux, en Amérique du Nord et en Australie.

L'actionnaire important, Volkswagen (~9,553 %), a fait part de son intention de participer à un placement privé distinct visant des actions ordinaires supplémentaires, qui devrait s'élever à un maximum d'environ 14 millions de dollars canadiens; le montant définitif et le calendrier de ce placement restent à déterminer.[1]

Ressources PMET inc. (la « Société » ou « PMET ») (TSX : PMET; ASX : PMT; OTCQX : PMETF; FSE : R9GA) se réjouit d'annoncer aujourd'hui qu'elle entend réaliser des financements d'un maximum de 130 millions de dollars canadiens dans le cadre i) d'un placement par voie de prospectus d'actions ordinaires (le « placement par voie de prospectus ») au moyen d'un supplément de prospectus (le « supplément de prospectus ») afférent au prospectus simplifié de base de la Société daté du 22 juillet 2024 (le « prospectus simplifié de base »); et ii) d'un placement privé d'actions accréditives à vocation caritative (le « placement d'actions accréditives » et, collectivement avec le placement au moyen d'un prospectus, les « placements »). La clôture de chaque placement ne dépend pas de la clôture de l'autre placement. La clôture des placements devrait avoir lieu le 19 février 2026 ou vers cette date (heure normale de l'Est) et est assujettie aux conditions de clôture habituelles, y compris la réception par la Société de toutes les approbations réglementaires nécessaires.

Ken Brinsden, président, chef de la direction et directeur général, a déclaré :

« Ces financements représentent une étape cruciale pour PMET dans un contexte où nous continuons à profiter de la valeur de l'un des plus importants nouveaux actifs miniers critiques multisubstances en Amérique du Nord à Shaakichiuwaanaan et à le mener vers le financement et la mise en valeur. La forte demande générée par l'appel public à l'épargne et le placement accréditif témoigne de la hausse de la confiance des institutions dans l'ampleur, la qualité et la valeur stratégique du projet ainsi que dans l'approche rigoureuse que nous appliquons pour le mettre en valeur.

Grâce à ces financements, nous sommes en bonne position pour présenter une étude de faisabilité visant CV5 mise à jour et optimisée, profiter de la valeur générée par notre découverte de césium de calibre mondial faite l'an dernier, intégrer des coproduits de minéraux critiques intéressants comme le césium et le tantale dans notre plan de mise en valeur et continuer à profiter de la valeur générée par l'ensemble du terrain grâce à la poursuite de l'exploration continue.

Plus important encore, ces financements réduisent considérablement les risques liés aux exigences de financement de la Société jusqu'à la prise d'une décision d'investissement finale, tout en préservant un bilan fort et une souplesse stratégique au fil de l'obtention des permis, de la réalisation d'études clés, de l'expansion plus grande de notre bassin de ressources et de la sollicitation de partenaires stratégiques et de partenaires en matière d'approvisionnement potentiels. Nous nous réjouissons également de l'intention de Volkswagen de continuer à nous soutenir, sous réserve d'approbations internes, ce qui renforce l'alignement stratégique à long terme avec la création d'une société de minéraux critiques nord-américaine d'envergure mondiale.

PMET entre dans une période exaltante de transformation, forte de plusieurs flux de travail en cours et de multiples catalyseurs à venir, et ce, dans un contexte de forte reprise des prix du lithium. Grâce à la réalisation de ces financements, nous serons en bonne position pour atteindre notre objectif de devenir l'un des cinq plus grands producteurs de lithium et un important fournisseur à l'échelle mondiale de minéraux critiques stratégiques de grande valeur. »

Placement par voie de prospectus

La Société a conclu un accord avec Raymond James Ltée (« Raymond James »), agissant à titre de coordinateur mondial unique des placements, et BMO Nesbitt Burns Inc. (« BMO », et, collectivement avec Raymond James, les « placeurs pour compte »). Selon cet accord, les placeurs pour compte déploieront des efforts commercialement raisonnables dans le cadre du placement par voie de prospectus proposé visant les actions ordinaires de la Société (les « actions visées par le placement ») faisant l'objet du supplément de prospectus qui sera déposé dans chacune des provinces du Canada conformément au Règlement 44-102 sur le placement de titres au moyen d'un prospectus préalable. Le placement par voie de prospectus est effectué dans chacune des provinces du Canada et, sous réserve des lois applicables, les placeurs pour compte peuvent offrir les actions visées par le placement à l'extérieur du Canada, comme la Société et les placeurs pour compte en ont convenu. La Société prévoit d'offrir 11 482 070 actions visées par le placement à un prix de 5,66 $ CA par action visée par le placement, ce qui représente un produit brut total maximal d'environ 65 millions de dollars canadiens.

La Société a aussi octroyé aux placeurs pour compte une option leur permettant d'acheter, au prix du placement, à tout moment jusqu'à 30 jours après la clôture du placement par voie de prospectus, jusqu'à 15 % supplémentaires du placement au moyen d'un prospectus (jusqu'à 1 722 311 actions ordinaires) afin de couvrir les surallocations, le cas échéant (l'« option de surallocation »).

L'allocation des actions visées par le placement et de toutes les actions ordinaires émises au titre de l'option de surallocation s'inscrira dans la capacité de placement de 15 % de la Société en vertu de la Règle d'inscription 7.1 de l'ASX. Le règlement des actions visées par le placement devrait avoir lieu le 19 février 2026 (heure normale de l'Est) et les actions visées par le placement émises seront classées au même rang que les actions ordinaires existantes en circulation de la Société.

Placement privé d'actions accréditives

En outre, la Société a conclu un accord avec PearTree Securities Inc. (« PearTree ») afin de lever un produit brut total de 65 millions de dollars canadiens au moyen d'une émission de 6 992 255 actions accréditives à vocation caritative (les « actions accréditives ») au prix d'émission de 9,30 $ CA par action accréditive à l'intention d'investisseurs institutionnels, professionnels et avertis. Le prix d'offre représente une prime de 48 % par rapport au dernier cours de clôture des actions de PMET à la TSX le 6 février 2026. Le placement d'actions accréditives sera facilité par PearTree. Euroz Hartleys Limited (« Euroz ») et Canaccord Genuity (Australia) Limited (« Canaccord » et, collectivement avec Euroz, les « principaux placeurs pour compte conjoints australiens ») ont agi à titre de principaux placeurs pour compte conjoints dans le cadre du placement accréditif.

Lors de l'achèvement du placement d'actions accréditives, les actions accréditives seront converties en environ 69 922 550 titres de dépôt dans CHESS (« CDI »), à raison de 10 CDI par action accréditive. Aux termes d'une convention de vente en bloc entre PearTree et les principaux placeurs pour compte conjoints australiens, ces derniers faciliteront la vente sur le marché secondaire des CDI à des investisseurs institutionnels sélectionnés au moyen d'une opération en bloc au prix de 0,59 $ AU par CDI (la « vente en bloc australienne »).

L'allocation des actions accréditives s'inscrira dans la capacité de placement de 15 % de la Société, conformément à la Règle d'inscription 7.1 de l'ASX. Un prospectus sera émis conformément à l'article 713 de la Corporations Act 2001 de l'Australie en lien avec l'opération, de façon à faciliter la négociation sur le marché secondaire des CDI émis au titre des actions accréditives. Le règlement du placement d'actions accréditives devrait avoir lieu le 19 février 2026 (heure normale de l'Est) et les actions accréditives émises seront classées au même rang que les actions ordinaires existantes de la Société en circulation.

Les participants à l'opération en bloc australienne ne peuvent convertir leurs CDI en actions ordinaires de la Société aux fins de négociation de ces actions au Canada avant que quatre (4) mois se soient écoulés depuis la date de règlement. Les actions accréditives seront émises avec une prime, à titre d'actions accréditives à vocation caritative canadiennes, et seront assorties d'incitatifs fiscaux pour les investisseurs à l'égard des dépenses considérées comme des dépenses admissibles (telles que celles-ci sont définies ci-après). Le régime fiscal particulier applicable aux actions accréditives ne s'applique pas aux CDI émis ultérieurement en contrepartie de celles-ci.

Le terme « action accréditive » est un terme défini dans la Loi de l'impôt sur le revenu du Canada (la « Loi »). Les actions accréditives ne constituent pas un type d'action distinct en droit des sociétés. Aux fins des présentes, les actions accréditives sont les actions ordinaires qui seront émises par la Société à l'intention des investisseurs aux termes d'un accord écrit avec ces derniers, par lequel la Société s'engage à faire certaines dépenses admissibles et à renoncer à se prévaloir de ces dépenses à des fins fiscales, en faveur des investisseurs. Si la Société et les investisseurs respectent les dispositions de la Loi, les investisseurs auront le droit de déduire, dans le calcul de leur revenu aux fins de l'impôt sur le revenu canadien et, le cas échéant, de l'impôt sur le revenu du Québec, leur quote-part du montant auquel la Société a renoncé à titre de déductions fiscales. C'est pourquoi les actions accréditives sont émises à un prix plus élevé. Les avantages fiscaux associés aux actions accréditives sont offerts uniquement aux souscripteurs initiaux (qui sont des résidents canadiens) et non à quiconque acquiert ces actions dans le cadre d'une revente ou d'un transfert.

PearTree est un courtier sur le marché dispensé canadien et il ne recevra aucuns frais ni aucune commission de la part de la Société au titre de son rôle dans le placement d'actions accréditives.

Emploi du produit

La Société a l'intention d'utiliser le produit net tiré des placements principalement :

- pour faire progresser l'exploration et la mise en valeur de son projet Shaakichiuwaanaan (y compris l'achèvement de travaux d'ingénierie détaillée afin d'étayer une décision finale d'investissement qui sera prise d'ici le 31 décembre 2027);

- pour la mise à jour et l'optimisation d'une étude de faisabilité sur la pegmatite CV5, incluant une évaluation des coproduits de tantale;

- pour réaliser une évaluation économique préliminaire sur la pegmatite CV13 pour le lithium, le césium et le tantale afin de mieux appuyer le profil économique du projet;

- pour financer les besoins généraux de la Société.

De plus, la Société entend utiliser le produit brut de la vente des actions accréditives pour couvrir des dépenses d'exploration qui constituent des « frais d'exploration au Canada » admissibles entrant dans la catégorie de « dépenses minières de minéral critique déterminées », tels que ces termes sont définis dans la Loi. Ces dépenses donneront droit à un crédit d'impôt à l'investissement fédéral de 30 % à tout investisseur admissible qui est un particulier (les « dépenses admissibles »).

Volkswagen

Outre les actions ordinaires à émettre dans le cadre des placements, l'actionnaire important actuel de la Société, Volkswagen Finance Luxemburg S.A. (« VW ») a confirmé que, sous réserve d'approbations internes, elle entend participer à un placement privé distinct, lequel devrait porter sur un montant maximal d'environ 14 millions de dollars canadiens (à pas moins de 5,66 $ CA par action, soit le même prix que les actions visées par le placement), sous réserve de l'approbation de la TSX. En supposant l'obtention de toutes les approbations requises, la clôture de ce placement privé devrait avoir lieu après la clôture des placements. VW détient actuellement une participation approximative de 9,553 % dans la Société, La Société fera une mise à jour sur la participation proposée de VW conformément à ses obligations d'information continue. Toutes les actions émises à VW devraient respecter les limites de la capacité de placement existante de 15 % de la Société en vertu de la Règle d'inscription 7.1 de l'ASX.

Le présent communiqué de presse ne constitue ni une offre de vente ni une sollicitation d'offre d'achat de quelque titre que ce soit, et aucune vente de ces titres ne pourra avoir lieu dans un territoire où une telle offre, sollicitation ou vente serait contraire aux lois avant l'inscription ou la qualification des titres en question conformément aux lois sur les valeurs mobilières de ce territoire.

Le présent communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ou une sollicitation d'une offre d'achat de titres aux États-Unis. Les titres n'ont pas été et ne seront pas inscrits conformément à la loi américaine intitulée Securities Act of 1933, dans sa version modifiée (la « Loi de 1933 ») ni à toute autre loi d'État sur les valeurs mobilières, et ne peuvent être offerts ou vendus aux États-Unis que s'ils sont inscrits en vertu de la Loi de 1933 et des lois d'État sur les valeurs mobilières applicables, ou dans le cadre d'une opération dispensée des exigences d'inscription prévues par la Loi de 1933 ou les lois d'État sur les valeurs mobilières applicables, ou qui n'y est pas assujettie.

L'accès au supplément de prospectus et au prospectus préalable de base, ainsi qu'à toute modification s'y rapportant en lien avec le placement par voie de prospectus est fourni conformément à la législation en valeurs mobilières concernant les procédures d'accès à un supplément de prospectus, à un prospectus préalable de base et à toute modification s'y rapportant. Le supplément de prospectus, le prospectus préalable de base et toute modification s'y rapportant en lien avec le présent placement seront accessibles dans un délai de deux jours ouvrables à l'adresse www.sedarplus.ca.

Une copie électronique ou papier du supplément de prospectus, du prospectus préalable de base et de toute modification s'y rapportant peut être obtenue auprès de l'un des placeurs pour compte, sans frais. Pour obtenir une telle copie, il convient de communiquer avec Raymond James par courriel à [email protected] ou BMO par courriel à [email protected], et de fournir à la personne-ressource une adresse courriel ou postale, selon le cas.

À propos de Ressources PMET inc.

Ressources PMET inc. est une société d'exploration minière et de développement de minéraux critiques pegmatitiques qui se concentre sur l'avancement de son terrain Shaakichiuwaanaan de l'échelle d'un district, détenue à 100 % par la Société et située dans la région d'Eeyou Istchee Baie-James au Québec (Canada), laquelle est accessible à longueur d'année par une route praticable en toutes saisons et située à proximité d'infrastructures hydroélectriques régionales.

Vers la fin-2025, la Société a annoncé la réalisation d'une étude de faisabilité positive axée sur le lithium de la pegmatite CV5 sur le terrain Shaakichiuwaanaan (l'« étude de faisabilité »), ainsi qu'une première estimation de réserves minérales probables de 84,3 Mt à 1,26 % Li 2 O[2]. L'étude souligne le potentiel d'un projet à haute teneur en lithium concurrentiel et d'importance mondiale, visant à produire jusqu'à environ 800 ktpa de concentré de spodumène à l'aide d'un schéma de traitement simple par séparation en milieu dense (« SMD ») seulement. De plus, les résultats mettent en évidence le potentiel de Shaakichiuwaanaan, qui pourrait devenir un pôle des minéraux critiques en Amérique du Nord et offre des occasions significatives liées au tantale et au césium en plus du lithium.

Le projet englobe une ressource minérale consolidée[3] totalisant 108,0 Mt à 1,40 % Li 2 O et 166 ppm Ta 2 O 5 (indiquée) et 33,4 Mt à 1,33 % Li 2 O et 155 ppm Ta 2 O 5 (présumée), et se classe comme la plus grande[4] ressource de pegmatite lithinifère des Amériques et parmi les dix plus grandes au monde. Par ailleurs, le projet englobe la plus grande ressource minérale connue de pegmatite riche en césium sous forme de pollucite au monde dans les zones Rigel et Vega, avec 0,69 Mt à 4,40 % Cs 2 O de ressources indiquées et 1,70 Mt à 2,40 % Cs 2 O de ressources présumées.

Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec nous à l'adresse [email protected], nous téléphoner au numéro +1 604 279-8709, ou visiter notre site Web au www.pmet.ca. Veuillez également consulter les documents d'information continue de la Société qui ont été déposés et qui sont disponibles sous son profil aux adresses www.sedarplus.ca et www.asx.com.au, pour obtenir les données d'exploration disponibles.

Le présent communiqué a été approuvé par

« KEN BRINSDEN »

Kenneth Brinsden, président, chef de la direction et directeur général

Personne qualifiée/compétente

L'information technique et scientifique contenue dans le présent communiqué de presse qui renvoie à l'estimation des ressources minérales pour les terrains de la Société est fondée sur, et reflète fidèlement, l'information compilée par M. Darren L. Smith, M. Sc., géologue professionnel, qui est une personne qualifiée au sens du Règlement 43-101 sur l'information concernant les projets miniers (le « Règlement 43-101 »), membre en règle de l'Ordre des géologues du Québec (numéro de permis de géologue 01968) et de l'Association of Professional Engineers and Geoscientists of Alberta (numéro de membre 87868). M. Smith a examiné et approuvé l'information technique relative aux éléments précités contenue dans le présent communiqué.

M. Smith est membre de la direction et vice-président à l'exploration de Ressources PMET inc. et détient des actions ordinaires, des unités d'actions incessibles (UAI), des unités d'actions liées au rendement (UAR) et des options de la Société.

L'information contenue dans le présent communiqué de presse qui renvoie à l'estimation des réserves minérales et à l'étude de faisabilité est fondée sur, et reflète fidèlement, l'information compilée par M. Frédéric Mercier-Langevin, ingénieur, M. Sc., qui est une personne qualifiée au sens du Règlement 43-101 et membre en règle de l'Ordre des ingénieurs du Québec. M. Mercier-Langevin a examiné et approuvé l'information technique relative aux éléments précités contenue dans le présent communiqué.

M. Mercier-Langevin est chef de l'exploitation et du développement de Ressources PMET inc. et détient des actions ordinaires, des UAI, des UAR et des options de la Société.

MISE EN GARDE CONCERNANT L'INFORMATION PROSPECTIVE

Le présent communiqué de presse contient des « énoncés prospectifs » et de l'« information prospective » au sens du droit sur les valeurs mobilières applicable.

Tous les énoncés, autres que les énoncés de faits actuels ou historiques, sont des énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs comportent des risques connus et inconnus, des incertitudes ainsi que des hypothèses et, en conséquence, les résultats réels pourraient différer de façon significative par rapport à ceux présentés explicitement ou implicitement dans de tels énoncés. Les lecteurs sont mis en garde de ne pas se fier indûment aux énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs se reconnaissent souvent par l'emploi de mots comme « plan », « mise en valeur », « croissance », « poursuivre », « intentions », « attentes », « émergent », « évoluer », « stratégie », « occasions », « anticiper », « tendances », « potentiel », « perspectives », « capacité », « additionnel », « en voie de », « viabilité », « estimation », « atteindre », « améliorer », « renforcer », « cible », « est d'avis », « prochaines étapes », ou des variations de ces mots et des phrases ou des énoncés à l'effet que certaines actions et certains événements ou résultats « pourraient » ou « devraient » se produire ou « seront » entrepris ou atteints.

Les énoncés prospectifs comprennent, sans s'y limiter, des énoncés concernant les placements, y compris le produit brut total attendu, l'approbation de la TSX, la clôture des placements, l'exercice de l'option de surallocation, l'attente de la Société selon laquelle les actions accréditives seront admissibles comme telles au titre de la Loi, la conversion des actions accréditives en CDI, la vente en Australie par le biais des ventes en bloc australiennes, la participation de VW, l'utilisation prévue du produit ainsi que la mise en valeur et le positionnement de la Société.

Les énoncés prospectifs sont fondés sur certaines hypothèses et d'autres facteurs importants qui, s'ils étaient erronés, pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent considérablement des résultats futurs exprimés ou suggérés dans ces énoncés. Rien ne garantit que les énoncés prospectifs se révéleront exacts. Les principales hypothèses sur lesquelles les énoncés prospectifs de la Société reposent comprennent, sans s'y limiter, la capacité de la Société à remplir toutes les conditions de clôture des placements et de la participation de VW, l'absence de conditions de marché qui pourraient avoir des répercussions défavorables sur les placements et la participation de VW, et l'absence de changements défavorables importants dans l'industrie de la Société ou dans l'économie mondiale, y compris les taux d'intérêt, les pressions inflationnistes, les perturbations de la chaîne d'approvisionnement et la volatilité des marchés des matières premières.

Les énoncés prospectifs sont également assujettis à des risques et à des incertitudes se rapportant aux activités de la Société, lesquels pourraient avoir une incidence défavorable importante sur les activités, la situation financière, les résultats d'exploitation et les perspectives de croissance de la Société. Les lecteurs sont priés d'examiner attentivement l'analyse détaillée des risques présentée dans la plus récente notice annuelle de la Société déposée sur SEDAR+, pour mieux comprendre les risques et les incertitudes qui touchent les activités et l'exploitation de la Société.

Bien que la Société soit d'avis que ses attentes sont fondées sur des hypothèses raisonnables et qu'elle ait tenté de cerner les facteurs importants qui pourraient faire en sorte que les actions, les événements ou les résultats réels diffèrent considérablement de ceux qui sont décrits dans les énoncés prospectifs, d'autres facteurs pourraient faire en sorte que les actions, les événements ou les résultats diffèrent de ceux qui sont prévus, estimés ou voulus. Rien ne garantit que cette information prospective se révélera exacte. Si l'une des incertitudes ou l'un des risques mentionnés ci-dessus, lesquels ne sont pas exhaustifs, se concrétisait, les résultats réels pourraient être très différents de ce que les énoncés prospectifs laissent entendre.

Les énoncés prospectifs qui sont contenus dans le présent document sont formulés uniquement en date des présentes. La Société décline toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser ces énoncés prospectifs, que ce soit à la suite de nouveaux renseignements, d'événements à venir ou autre, à moins que les lois applicables ne l'exigent. La Société présente tous ses énoncés prospectifs sous réserve des présentes mises en garde.

Déclaration de la personne compétente (Règles d'inscription de l'ASX)

L'information contenue dans le présent communiqué de presse qui renvoie à l'étude de faisabilité pour le projet Shaakichiuwaanaan, laquelle a initialement été annoncée par la Société dans un communiqué intitulé « Ressources PMET publie une étude de faisabilité positive axée sur le lithium à CV5 pour son projet d'envergure à Shaakichiuwaanaan » daté du 20 octobre 2025 (heure de Montréal), est disponible sur le site Web de la Société à l'adresse www.pmet.ca, sur SEDAR+ à l'adresse www.sedarplus.ca et sur le site Web de l'ASX à l'adresse www.asx.com.au. La production ciblée tirée de l'étude de faisabilité dont il est question dans le présent communiqué de presse a initialement été annoncée par la Société conformément à la Règle d'inscription 5.16 de l'ASX à la date de l'annonce initiale. La Société confirme qu'en date du présent communiqué, toutes les hypothèses et tous les paramètres techniques importants qui sous-tendent la production ciblée dans le communiqué initial continuent de s'appliquer et n'ont pas connu un changement important.

Les estimations de ressources minérales et de réserves minérales dont il est question dans le présent communiqué de presse ont initialement été annoncées par la Société conformément aux Règles d'inscription 5.8 et 5.9 de l'ASX dans des communiqués de presse intitulés « La plus grande ressource minérale de pegmatite riche en césium sous forme de pollucite au monde définie à Shaakichiuwaanaan » daté du 20 juillet 2025 (heure de Montréal) et « Ressources PMET publie une étude de faisabilité positive axée sur le lithium à CV5 pour son projet d'envergure à Shaakichiuwaanaan » daté du 20 octobre 2025 (heure de Montréal) et sont disponibles sur le site Web de la Société à l'adresse www.pmet.ca, sur SEDAR+ à l'adresse www.sedarplus.ca et sur le site Web de l'ASX à l'adresse www.asx.com.au. La Société confirme qu'en date du présent communiqué, elle n'a connaissance d'aucune nouvelle information ou donnée vérifiée par la personne compétente ayant une incidence importante sur l'information incluse dans le communiqué en question et que toutes les hypothèses et tous les paramètres techniques importants qui sous-tendent les estimations dans le communiqué en question continuent de s'appliquer et n'ont pas connu un changement important. La Société confirme qu'en date de cette annonce, la forme et le contexte selon lesquels les conclusions de la personne compétente sont présentées n'ont pas changé de manière importante par rapport à l'annonce initialement faite aux marchés.

[1] Toute décision définitive et le montant de la participation de VW seront assujettis à des approbations internes. Rien ne garantit que VW y participera.

[2] Voir le communiqué de presse portant sur l'étude de faisabilité du 20 octobre 2025. La teneur de coupure des réserves minérales probables est de 0,40 % Li 2 O (à ciel ouvert) et de 0,70 % Li 2 O (sous terre). La mise en valeur souterraine et le tonnage en marge de la fosse qui présentent des teneurs supérieures à 0,37 % Li 2 O sont aussi inclus dans l'estimation des réserves minérales. La date d'effet est le 11 septembre 2025.

[3] L'ERM consolidée (pegmatites CV5 et CV13), laquelle inclut les zones de césium Rigel et Vega, totalise 108,0 Mt à 1,40 % Li 2 O, 0,11 % Cs 2 O, 166 ppm Ta 2 O 5 et 66 ppm Ga de ressources indiquées et 33,4 Mt à 1,33 % Li 2 O, 0,21 % Cs 2 O, 155 ppm Ta 2 O 5 et 65 ppm Ga de ressources présumées, et est présentée à une teneur de coupure de 0,40 % Li 2 O (à ciel ouvert), 0,60 % Li 2 O (sous terre à CV5), et 0,70 % Li 2 O (sous terre à CV13). Une teneur de 0,50 % Cs 2 O a été utilisée comme contrainte pour modéliser les zones de césium Rigel et Vega. La date d'effet est le 20 juin 2025 (jusqu'au sondage CV24-787 inclusivement). Les ressources minérales ne sont pas des réserves minérales puisque leur viabilité économique n'a pas été démontrée. Les ressources minérales incluent les réserves minérales.

[4] Détermination basée sur les données sur les ressources minérales colligées jusqu'au 11 juillet 2025 à partir de l'information communiquée par les entreprises.

SOURCE PMET Resources Inc.

Olivier Caza-Lapointe Responsable, Relations avec les investisseurs, Tél. : +1 (514) 913-5264, Courriel : [email protected]