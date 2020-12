Resserrement des mesures de magasinage : le CCCD est satisfait des orientations gouvernementales

MONTRÉAL, le 2 déc. 2020 /CNW Telbec/ - Le Conseil canadien du commerce de détail (CCCD) salue les mesures annoncées aujourd'hui par la ministre de la Sécurité publique, Geneviève Guilbault, pour assurer un magasinage du temps des Fêtes sécuritaire pour tous. Le CCCD souligne que ces mesures rejoignent grandement les recommandations faites à ses détaillants depuis le début de la pandémie et que l'autorégulation a permis jusqu'à présent le maintien de mesures sanitaires efficaces.

« Nous comprenons que le gouvernement doit se donner les outils pour intervenir auprès de certains détaillants moins collaboratifs. Par ailleurs, nous sommes rassurés par les orientations gouvernementales qui viennent confirmer que nos recommandations de mesures sanitaires sont à la hauteur du défi pandémique auquel nous faisons face. La santé et la sécurité des employés ainsi que des consommateurs demeurent la priorité de nos détaillants », a déclaré le président du CCCCD-Québec Marc Fortin.

Le CCCD souhaite remercier les représentants du gouvernement du Québec pour leur approche collaborative avec les différents intervenants du commerce de détail. Cette collaboration et cette compréhension mutuelle des enjeux ont permis, jusqu'à présent, le maintien de l'activité économique dans le secteur du commerce de détail.

En terminant, le CCCD souligne que les prochains jours permettront de vérifier l'efficacité de ces règles. La situation doit être surveillée et le gouvernement doit être prêt à ajuster les mesures au besoin.

À propos du Conseil canadien du commerce de détail

Le Conseil canadien du commerce de détail (CCCD) est la voix des détaillants au Canada et au Québec. Il représente plus de 45 000 commerces de tous types, notamment des grands magasins, des magasins spécialisés, des magasins à rabais, des magasins indépendants et des détaillants en ligne. Les membres du CCCD ont une offre diversifiée de produits, allant des articles d'usage courant aux produits d'épicerie et de pharmacie. Ses membres sont responsables de plus de 75 % des ventes au détail réalisées au Canada. Le CCCD est le seul représentant de la distribution alimentaire au Canada et au Québec. Il est un ardent défenseur du commerce de détail au Canada et collabore avec l'ensemble des paliers du gouvernement et d'autres parties prenantes dans le but de favoriser la croissance de l'emploi et les possibilités de carrière dans le commerce de détail, de promouvoir et de soutenir les investissements du secteur du détail dans les communautés canadiennes ainsi que d'améliorer l'offre de produits proposée aux consommateurs et la compétitivité de l'industrie. Le commerce de détail au Québec spécifiquement, c'est plus de 33 000 magasins, plus de 500 000 travailleurs et plus de 80 milliards de $ de ventes au détail annuellement. commercedetail.org

