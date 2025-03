Responsabilités au comité exécutif au terme de la course à la chefferie de Projet Montréal

MONTRÉAL, le 19 mars 2025 /CNW/ - Au lendemain de l'élection de M. Luc Rabouin à titre de nouveau chef de Projet Montréal, les dossiers et responsabilités des candidates et candidats à la chefferie ont été redistribués. Afin d'assurer l'indépendance des travaux du comité exécutif de la Ville de Montréal durant la course, les dossiers et responsabilités de chacune et chacun avaient été confiés à d'autres élues et élus en fonction des candidatures soumises.

Il est à noter que Mme Émilie Thuillier conserve ses nouvelles fonctions de présidente du comité exécutif, et que la mairesse de Montréal, Valérie Plante, demeura en poste jusqu'aux élections du 2 novembre prochain.

Voici les responsabilités en date d'aujourd'hui :

Membres du comité exécutif Responsabilités Valérie Plante Mairesse, responsable des relations internationales, de la réconciliation avec les peuples autochtones, du centre-ville et du développement économique international Émilie Thuillier Présidente du comité exécutif, responsable des infrastructures, des immeubles et du maintien des actifs Benoit Dorais Vice-président du comité exécutif, responsable des finances et de l'évaluation foncière, de l'habitation, de la stratégie immobilière et des affaires juridiques. Caroline Bourgeois Vice-présidente du comité exécutif, responsable des sports et loisirs, d'Espace pour la vie, du parc Jean-Drapeau, de la langue française et de l'Est de Montréal Ericka Alneus Responsable de la culture, du patrimoine, de la gastronomie et de la vie nocturne Robert Beaudry Responsable de l'urbanisme, de l'OCPM et de l'itinérance Josefina Blanco Responsable de la diversité, de l'inclusion sociale, de l'accessibilité universelle, de la condition féminine, de la jeunesse et des personnes aînées Gracia Kasoki Katahwa Responsable des ressources humaines et de la lutte au racisme et aux discriminations systémiques Laurence Lavigne Lalonde Responsable des grands parcs et du Mont-Royal Marie-Andrée Mauger Responsable de la transition écologique et de l'environnement Sophie Mauzerolle Responsable des transports et de la mobilité Magda Popeanu Responsable de la performance organisationnelle, de la participation citoyenne et de la démocratie Luc Rabouin Responsable du développement économique et de l'enseignement supérieur Alain Vaillancourt Responsable de la sécurité publique Alia Hassan-Cournol Conseillère associée au développement économique, au commerce et au design et déléguée à la réconciliation avec les peuples autochtones Marianne Giguère Conseillère associée à la mobilité et au Plan vélo Alex Norris Conseiller associé aux grands parcs et au Mont-Royal Despina Sourias Conseillère associée à l'habitation, à la salubrité et à la protection du parc de logements locatifs Maja Vodanovic Responsable de la concertation avec les arrondissements, de l'eau, du matériel roulant et des ateliers

SOURCE Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif

Source : Catherine Cadotte, Attachée de presse principale, Cabinet de la mairesse et du comité exécutif, 514 465-2591