Respect des mesures sanitaires : les PME ne veulent pas de deuxième vague

MONTRÉAL, le 10 sept. 2020 /CNW Telbec/ - La Fédération canadienne de l'entreprise indépendante (FCEI) est heureuse de constater que le gouvernement du Québec va assurer le partage de la responsabilité du port obligatoire du couvre-visage entre les propriétaires d'entreprise et leurs clients. Pour le commerçant, c'est un soulagement, car la santé publique est avant tout l'affaire de tous. Pour rappel, la mise en place d'amendes proportionnées visant directement les consommateurs contrevenants avait été formulée par la FCEI et plusieurs autres organisations, considérant que la directive gouvernementale ne visait jusqu'ici que les commerçants.

« Alors que des signes d'une possible deuxième vague se profilent à l'horizon, un statu quo aurait pu conduire des régions du Québec à de nouvelles restrictions économiques, mettant en péril la survie de plusieurs PME. Déjà, les deux tiers des PME au Québec n'ont pas retrouvé leurs revenus normaux. Elles ont besoin de faire plus de ventes, et non de jouer seules à la police. Avec l'annonce d'aujourd'hui, les propriétaires d'entreprise et leurs clients seront sur un même pied d'égalité et veilleront ensemble à limiter la propagation de la COVID-19, » commente François Vincent, vice-président Québec à la FCEI.

Une étude de la FCEI a démontré l'urgence d'agir

Une étude sur le port obligatoire du couvre-visage dans les commerces menée par la FCEI fin juillet et transmise aux autorités gouvernementales a révélé l'importance d'agir promptement. Les données recueillies montrent que :

15 % des commerçants avaient refus é un client parce qu'ils refusaient de porter un couvre-visage.

parce qu'ils refusaient de porter un couvre-visage. 20 % des commerçants avaient offert gratuitement un masque à leurs clients qui n'en avaient pas.

à leurs clients qui n'en avaient pas. 24 % des commerçants avaient constaté́ une baisse de l'achalandage depuis l'entrée en vigueur de la mesure, le 18 juillet dernier.

« Pour l'amour de nos petits commerces, je demande à tous d'adopter deux nouveaux réflexes au quotidien : premièrement, appliquer rigoureusement les directives de la Santé publique, ce qui implique aussi de mettre son nez dans le couvre-visage; deuxièmement, privilégier les commerces locaux dans nos choix de consommation. Ce sont ces petits gestes qui feront une grande différence pour la santé publique et pour la santé économique de nos régions, » conclut M. Vincent.

Méthodologie

Les données présentées ici sont les résultats préliminaires d'un nouveau sondage en ligne de la FCEI, La COVID-19 et votre entreprise (18e édition), auquel 770 membres FCEI ont répondu depuis le 31 juillet 2020. À titre de comparaison, pour un échantillon probabiliste ayant un nombre égal de répondants, la marge d'erreur serait de plus ou moins 3,5 %, 19 fois sur 20. Lorsqu'on étudie les données sectorielles, il faut garder à l'esprit le fait que la marge d'erreur peut varier en raison du nombre de réponses plus faible. Néanmoins, nous considérons que les données offrent une perspective suffisamment intéressante pour les inclure ici.

