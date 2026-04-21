7-8 mai 2026 | Conférence virtuelle

SAINT-SAUVEUR, QC, le 21 avril 2026 /CNW/ - RESILIENCE 2026, une conférence internationale organisée par l'Association pour la santé environnementale du Canada (EHAC-ASEC) sur la sensibilité chimique multiple (SCM), réunira des chercheurs, cliniciens, décideurs et organisations de la société civile du Canada et de l'international afin d'aborder l'un des enjeux les plus pressants et sous-reconnus en matière de santé publique et d'accessibilité.

Se déroulant en ligne les 7 et 8 mai 2026, cette conférence entièrement accessible explorera l'ensemble croissant de données scientifiques sur la SCM et ses implications pour les systèmes de santé, les environnements intérieurs et les politiques inclusives.

La première journée établira une base de données probantes complète, incluant des perspectives fédérales sur l'évaluation des risques chimiques dans le cadre de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (LCPE), ainsi que des présentations sur les mécanismes biologiques, la susceptibilité génétique et les réalités cliniques. Des données nationales démontrant l'augmentation de la prévalence de la SCM au Canada mettront en évidence l'ampleur et l'urgence de cet enjeu.

La deuxième journée sera consacrée à l'action, en explorant la manière dont les données scientifiques se traduisent en politiques publiques, en cadres juridiques, en pratiques cliniques et en solutions communautaires. Les sessions aborderont notamment les obstacles à l'accès à la justice, les stratégies de réduction des expositions chimiques dans les environnements intérieurs et les approches visant à améliorer la qualité de vie des personnes atteintes de SCM.

Une table ronde multisectorielle réunira des leaders des secteurs du handicap, de la santé et de la défense des droits afin de faire progresser les discussions sur l'inclusion, les droits et les réformes systémiques. La conférence mettra également en lumière des initiatives nationales visant à transformer la recherche en outils accessibles en langage clair, destinés aux personnes concernées, aux professionnels et aux décideurs.

« RESILIENCE 2026 marque un tournant important », déclare Rohini Peris, présidente et cheffe de la direction de l'Association pour la santé environnementale du Canada. « Nous disposons désormais des données scientifiques, des preuves et de la responsabilité d'agir. Cette conférence vise à transformer les connaissances en changements concrets. »

Avec la participation d'experts internationaux et d'institutions canadiennes, RESILIENCE 2026 positionne la SCM non pas comme une condition marginale, mais comme un enjeu déterminant pour la santé publique, l'accessibilité et les droits de la personne au XXIe siècle.

L'inscription est gratuite et ouverte au public.

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Contact :

Michel Gaudet

Directeur exécutif

[email protected]

514 332 4320

SOURCE Association pour la santé environnementale du Canada