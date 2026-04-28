Invitation aux médias : RESILIENCE 2026 - Conférence internationale sur la sensibilité chimique multiple (SCM)

Nouvelles fournies parAssociation pour la santé environnementale du Canada
28 avr, 2026, 08:03 ET
Organisé par: L'Association pour la santé environnementale du Canada / L'Association pour la santé environnementale du Québec
SAINT-SAUVEUR, QC, le 28 avril 2026 /CNW/ -
Le point de presse virtuel exclusif
Date : 6 mai 2026
Heure : 9 h 00 - 10 h 00 (HNE)
Lieu : Virtuel
La salle virtuelle ouvrira à 8 h 45 pour permettre l'accès anticipé et les vérifications techniques.
Les représentants des médias sont invités à participer à une conférence de presse virtuelle en amont de RESILIENCE 2026, une conférence internationale consacrée à la sensibilité chimique multiple (SCM) en tant que problème émergent en matière de santé publique, d'accessibilité et de droits de la personne.
Cette session de 60 minutes permettra aux journalistes d'obtenir :
- Un aperçu concis des principales conclusions et des thèmes abordés lors de la conférence
- Des informations sur la prévalence croissante et l'impact de la SCM au Canada
- Des perspectives sur l'accès aux soins de santé, les expositions environnementales et les obstacles systémiques
- La possibilité de poser des questions directement aux organisateurs de la conférence et aux experts
Parmi les conférenciers invités, citons :
Association pour la santé environnementale du Canada / Association pour la santé environnementale du Québec
- Rohini Peris, présidente et cheffe de la direction
- Michel Gaudet, directeur exécutif
- John Molot, docteur en médecine
La Confédération des organismes de personnes handicapées du Québec (COPHAN)
- Paul-Claude Bérubé, directeur général
Autres conférenciers à confirmer
RESILIENCE 2026 rassemble des chercheurs de premier plan, des cliniciens, des décideurs de politiques et des organisations de la société civile du Canada et d'ailleurs dans le monde afin d'examiner les dimensions scientifiques, cliniques et sociétales de la sensibilité chimique multiple (SCM) et de promouvoir des solutions pratiques à l'échelle des systèmes.
Le point de presse vise à favoriser une couverture médiatique éclairée avant l'ouverture de la conférence.
Des informations sous embargo et des premières conclusions seront communiquées aux médias présents.
L'inscription est obligatoire pour assister à la conférence de presse.
https://us02web.zoom.us/meeting/register/s6yT4YRRQnqTKIFR_2OJiA
La salle virtuelle ouvrira à 8 h 45 pour permettre un accès anticipé et la vérification technique.
Détails de la conférence
RESILIENCE 2026
7-8 mai 2026
Conférence virtuelle, inscription :
7 mai 2026 : https://us02web.zoom.us/meeting/register/mTKHwk7UTjyaRLCtiUwMDg
8 mai 2026 : https://us02web.zoom.us/meeting/register/yIc5FRPnRKmBFqn9XaSURw
Consultez notre page des médias : https://aseq-ehaq.ca/resilience-2026-presse/
https://aseq-ehaq.ca | https://ehac-asec.ca
SOURCE Association pour la santé environnementale du Canada
Relations médias : Michel Gaudet, Directeur exécutif, Association pour la santé environnementale du Canada/Association pour la santé environnementale du Québec, [email protected], 514 332 4320
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