Invitation aux médias : RESILIENCE 2026 - Conférence internationale sur la sensibilité chimique multiple (SCM)

Organisé par: L'Association pour la santé environnementale du Canada / L'Association pour la santé environnementale du Québec

SAINT-SAUVEUR, QC, le 28 avril 2026 /CNW/ -

Le point de presse virtuel exclusif

Date : 6 mai 2026

Heure : 9 h 00 - 10 h 00 (HNE)

Lieu : Virtuel

La salle virtuelle ouvrira à 8 h 45 pour permettre l'accès anticipé et les vérifications techniques.

Les représentants des médias sont invités à participer à une conférence de presse virtuelle en amont de RESILIENCE 2026, une conférence internationale consacrée à la sensibilité chimique multiple (SCM) en tant que problème émergent en matière de santé publique, d'accessibilité et de droits de la personne.

Cette session de 60 minutes permettra aux journalistes d'obtenir :

Un aperçu concis des principales conclusions et des thèmes abordés lors de la conférence

Des informations sur la prévalence croissante et l'impact de la SCM au Canada

Des perspectives sur l'accès aux soins de santé, les expositions environnementales et les obstacles systémiques

La possibilité de poser des questions directement aux organisateurs de la conférence et aux experts

Parmi les conférenciers invités, citons :

Association pour la santé environnementale du Canada / Association pour la santé environnementale du Québec

Rohini Peris, présidente et cheffe de la direction

Michel Gaudet, directeur exécutif

John Molot, docteur en médecine

La Confédération des organismes de personnes handicapées du Québec (COPHAN)

Paul-Claude Bérubé, directeur général

Autres conférenciers à confirmer

RESILIENCE 2026 rassemble des chercheurs de premier plan, des cliniciens, des décideurs de politiques et des organisations de la société civile du Canada et d'ailleurs dans le monde afin d'examiner les dimensions scientifiques, cliniques et sociétales de la sensibilité chimique multiple (SCM) et de promouvoir des solutions pratiques à l'échelle des systèmes.

Le point de presse vise à favoriser une couverture médiatique éclairée avant l'ouverture de la conférence.

Des informations sous embargo et des premières conclusions seront communiquées aux médias présents.

L'inscription est obligatoire pour assister à la conférence de presse.

https://us02web.zoom.us/meeting/register/s6yT4YRRQnqTKIFR_2OJiA

La salle virtuelle ouvrira à 8 h 45 pour permettre un accès anticipé et la vérification technique.

Détails de la conférence

RESILIENCE 2026

7-8 mai 2026

Conférence virtuelle, inscription :

7 mai 2026 : https://us02web.zoom.us/meeting/register/mTKHwk7UTjyaRLCtiUwMDg

8 mai 2026 : https://us02web.zoom.us/meeting/register/yIc5FRPnRKmBFqn9XaSURw

Consultez notre page des médias : https://aseq-ehaq.ca/resilience-2026-presse/

https://aseq-ehaq.ca | https://ehac-asec.ca

SOURCE Association pour la santé environnementale du Canada

Relations médias : Michel Gaudet, Directeur exécutif, Association pour la santé environnementale du Canada/Association pour la santé environnementale du Québec, [email protected], 514 332 4320