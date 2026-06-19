Réseau scolaire sous pression : il faut documenter toutes les démissions, réclament la FPSS-CSQ et la FPPE-CSQ

MONTRÉAL, le 19 juin 2026 /CNW/ - La Fédération du personnel de soutien scolaire (FPSS-CSQ) et la Fédération du personnel professionnel de l'éducation du Québec (FPPE-CSQ) saluent la décision du ministère de l'Éducation de mieux documenter les raisons qui poussent le personnel enseignant à quitter le réseau scolaire.

Logo : Fédération du personnel professionnel de l’éducation du Québec (FPPE-CSQ)

Les deux fédérations estiment toutefois qu'une telle démarche gagnerait à être étendue à l'ensemble du personnel scolaire, incluant le personnel de soutien et le personnel professionnel de l'éducation. Selon elles, mieux comprendre les départs est une étape essentielle pour mettre en place des solutions durables aux enjeux d'attraction et de rétention qui touchent l'ensemble du réseau.

« Comprendre pourquoi les personnes quittent le réseau scolaire, c'est incontournable. Mais il faut le faire pour tout le personnel de l'éducation. Nous vivons la pénurie de personnel à tous les niveaux et les raisons des démissions doivent être documentées avec la même rigueur, car la réalité est que nous perdons quotidiennement une expertise importante. », affirme Éric Pronovost, président de la FPSS-CSQ.

Les deux fédérations rappellent que les départs ne sont pas un phénomène isolé et que les causes évoquées, comme la surcharge de travail, le manque de ressources, l'épuisement et les enjeux de violence, touchent l'ensemble des catégories de personnel.

« Le ministère a une bonne idée, mais comment expliquer pleinement les démissions du personnel enseignant sans s'intéresser à celles des autres catégories de personnel? Quand on parle de surcharge, de violence ou de manque de ressources. C'est souvent de nos professions qu'on parle. Comprendre les démissions du personnel enseignant sans comprendre celles de l'ensemble du personnel qui les accompagnent au quotidien, c'est tenter d'expliquer un symptôme sans s'intéresser à ses causes. Une école, c'est un tout. », ajoute Carolane Desmarais, présidente de la FPPE-CSQ.

Comprendre pour mieux retenir

Pour la FPSS-CSQ et la FPPE-CSQ, le futur mécanisme devrait couvrir toutes les catégories de personnel scolaire. Il devrait notamment prévoir des entrevues de départ structurées, et non seulement des sondages, reposer sur une méthodologie uniforme dans l'ensemble des organismes scolaires et être accompagné des ressources nécessaires à sa mise en œuvre.

Les deux fédérations estiment qu'une telle démarche ne pourra mener à des solutions durables que si elle permet de brosser un portrait complet de la situation et de mieux comprendre les réalités vécues par l'ensemble des catégories de personnel. « La pénurie de personnel de soutien scolaire, que ce soit auprès des élèves ou dans les fonctions administratives, techniques, paratechniques et manuelles, entraîne une surcharge pour celles et ceux qui restent. Du même coup, elle augmente le risque de voir encore plus de personnes quitter le réseau de l'éducation », déclare Éric Pronovost.

« Cette année, près d'un professionnel sur deux, soit 48,5 %, nous a indiqué avoir perdu des collègues de son propre corps d'emploi à la suite de départs volontaires. Pourtant, avec plus de 8,2 % de postes vacants, le personnel professionnel est aussi la catégorie d'emploi la plus durement touchée par la pénurie. Si l'on veut réellement comprendre les départs et trouver des solutions durables, il est difficile de comprendre pourquoi on choisirait de ne pas documenter ceux du groupe où le problème est le plus marqué. », conclut Carolane Desmarais.

« Le réseau ne peut plus se permettre d'ignorer ce que vivent des milliers de travailleuses et travailleurs. Documenter les départs, c'est un premier pas. Mais il doit être fait sérieusement, de manière inclusive, et avec la volonté réelle d'agir sur les causes », conclut Éric Pronovost.

Profil de la FPSS-CSQ

La Fédération du personnel de soutien scolaire (FPSS-CSQ) est le seul regroupement syndical, au Québec, représentant exclusivement du personnel de soutien scolaire. Elle est affiliée à la Centrale des syndicats du Québec (CSQ) et représente 81 classes d'emplois réparties en 25 centres de services scolaires et commissions scolaires et 20 syndicats affiliés. Au total, elle compte plus de 43 000 membres.

Profil de la FPPE-CSQ

La Fédération du personnel professionnel de l'éducation du Québec (FPPE-CSQ) représente 19 syndicats regroupant 12 500 membres répartis dans la quasi-totalité des centres de services scolaires et des commissions scolaires du Québec, francophones, anglophones, crie et Kativik. Elle compte, parmi ses membres, différentes catégories de personnel dans les secteurs administratifs (ingénieur•es, analystes, agent•es de développement, etc.), pédagogiques (conseiller•ères pédagogiques, bibliothécaires, etc.) et dans les services directs aux élèves (psychologues, psychoéducateur•rices, orthophonistes, conseiller•ères d'orientation, orthopédagogues, etc.).

SOURCE Fédération du personnel de soutien scolaire (FPSS-CSQ)

Renseignements : Martin Cayouette, Attaché de presse FPSS-CSQ, Cellulaire : 514 346-69340, Courriel : [email protected]; Louis-David Renaud, Attaché de presse FPPE-CSQ, Cellulaire : 514 554-4744, Courriel : [email protected]