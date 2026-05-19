Avis aux médias - Centres de services scolaires du Fer et du Littoral - Violence en milieu scolaire : près d'un membre du personnel de soutien sur 3 touché

SEPT-ÎLES, QC, le 19 mai 2026 /CNW/ - La Fédération du personnel de soutien scolaire (FPSS-CSQ) et le Syndicat de l'enseignement de la région du Fer (SERF-CSQ) présentent les résultats d'un sondage sur la violence vécue par le personnel de soutien scolaire dans les centres de services scolaires du Littoral et du Fer.

Les données révèlent qu'près d'un membre du personnel de soutien sur trois subit de la violence dans le cadre de son travail. Le portrait met également en lumière une hausse importante de la proportion d'élèves HDAA, un facteur qui accentue la pression sur les équipes-écoles.

À cette occasion, le président de la FPSS-CSQ, Éric Pronovost et la présidente du Syndicat de l'enseignement de la région du Fer (SERF-CSQ) rencontreront les médias pour faire le point sur la situation du personnel de soutien scolaire aux centres de services scolaires du Fer et du Littoral. Ces représentants syndicaux sont disponibles pour des entrevues.



Aide-mémoire QUOI : Le point sur la situation du personnel de soutien scolaire

aux centres de services scolaires du Fer et du Littoral, dont les sujets suivants :

Les résultats du sondage sur la violence en milieu scolaire;

La sous-déclaration des incidents;

L'augmentation des élèves HDAA et ses impacts;



Les enjeux liés aux changements des règles budgétaires. QUI : Éric Pronovost, président de la FPSS-CSQ

Monica Chiasson, présidente du SERF-CSQ OÙ : Disponibles pour des entrevues. QUAND : Mercredi 20 mai 2026, de 10h à 19h

Jeudi 21 mai 2026, de 6h à 14h

Profil du SERF-CSQ

Le Syndicat de l'enseignement de la région du Fer représente 1 800 membres qui travaillent aux centres de services scolaires du Fer et du Littoral, dont 880 membres du personnel de soutien. Il s'agit de personnel administratif, technique, paratechnique et manuel, plus spécifiquement de 32 différentes classes d'emplois. Le Syndicat est affilié à la FPSS-CSQ.

Profil de la FPSS-CSQ

La Fédération du personnel de soutien scolaire (FPSS-CSQ) est le seul regroupement syndical, au Québec, représentant exclusivement du personnel de soutien scolaire. Elle est affiliée à la Centrale des syndicats du Québec (CSQ) et représente 81 classes d'emplois réparties en 25 centres de services scolaires et commissions scolaires et 20 syndicats affiliés. Au total, elle compte près de 43 000 membres.

SOURCE Fédération du personnel de soutien scolaire (FPSS-CSQ)

Renseignements : Martin Cayouette, Attaché de presse FPSS-CSQ, 514 346-6934, [email protected]