Centres de services scolaires du Fer et du Littoral - Violence en milieu scolaire : près d'un membre du personnel de soutien sur trois touché

SEPT-ÎLES, QC, le 20 mai 2026 /CNW/ - Un sondage mené par la Fédération du personnel de soutien scolaire (FPSS-CSQ), auprès des membres du Syndicat de l'enseignement de la région du Fer (SERF-CSQ), brosse un portrait préoccupant de la violence vécue par le personnel de soutien scolaire dans les centres de services scolaires du Littoral et du Fer.

Près de 29 % des répondants affirment avoir subi de la violence au cours de l'année scolaire 2025-2026.

La violence non physique domine largement, avec une proportion équivalente (29 %), tandis que 11 % des répondants ont subi de la violence physique. Les gestes les plus fréquemment rapportés incluent des cris, des blasphèmes, des menaces et de l'intimidation.

« Ces données confirment une réalité bien connue sur le terrain : la violence fait malheureusement partie du quotidien de trop nombreux membres du personnel de soutien scolaire. Il est urgent d'agir de manière concertée pour améliorer leur sécurité », affirme Éric Pronovost, président de la FPSS-CSQ.

Les élèves, la principale source de la violence

Le sondage révèle que 78 % des victimes identifient les élèves comme étant à l'origine des gestes violents. Les autres sources, parents, collègues ou direction, sont beaucoup moins fréquemment mentionnées et sont principalement associées à des formes de violence non physique.

Une banalisation préoccupante de la violence

Plus de deux personnes sur cinq considèrent la violence comme une réalité normale ou habituelle dans leur travail.

Cette banalisation contribue également à un phénomène inquiétant : la sous-déclaration des incidents. À peine 5 % des victimes remplissent systématiquement un rapport d'incident, et plus de 70 % ne le font jamais.

Les principales raisons évoquées sont :

L'impression que « ça ne change rien » (52 %);

L'absence de témoin;

La crainte de nuire aux relations avec la direction.

« Quand les incidents ne sont pas déclarés, ils n'existent pas dans les statistiques et il devient impossible de mettre en place des solutions efficaces. Il faut redonner confiance au personnel et simplifier les processus », souligne Monica Chiasson, présidente du SERF-CSQ.

Formation et prévention : des actions jugées insuffisantes

Le sondage met également en lumière des lacunes importantes en matière de prévention. Seulement un peu plus du tiers des répondants ont reçu une formation en gestion de crise, ce qui correspond à la moyenne provinciale, et à peine 12 % observent un impact du plan ministériel de prévention de la violence.

« Nos milieux font face à des situations de plus en plus complexes, investir dans la formation et la prévention n'est pas un luxe, c'est une condition essentielle pour aider à combattre la violence », précise Mme Chiasson.

Des pistes de solutions claires

Malgré ce constat, le personnel de soutien des centres de services scolaires du Fer et du Littoral identifie des solutions concrètes pour améliorer la situation. Les priorités sont :

Offrir davantage de formations sur la prévention de la violence (68 %);

Renforcer les actions de prévention auprès des élèves et des adultes (66 %);

Exiger la complétion systématique des rapports d'incident (49 %).

Un appel à l'action

Pour la FPSS-CSQ et ses syndicats affiliés, ces résultats doivent servir de levier pour accélérer les actions.

« Le personnel de soutien joue un rôle essentiel auprès des élèves. Il doit pouvoir exercer son travail dans un environnement sécuritaire et respectueux. Les solutions sont connues et il faut maintenant passer à l'action », explique M. Pronovost.

Une hausse marquée des élèves HDAA accentue la pression

Au cours des dernières années, la proportion d'élèves en situation de handicap ou en difficulté d'adaptation ou d'apprentissage (HDAA) a fortement augmenté sur le territoire.

Au centre de services scolaire du Fer, elle est passée de 24,2 % en 2021-2022 à 29,4 % en 2025-2026, soit près d'un élève sur trois. Du côté du centre de services scolaires du Littoral, la hausse est encore plus marquée, passant de 33,3 % à 40,2 %, soit deux élèves sur cinq.

Cette croissance, alors que le nombre d'élèves est relativement stable, exerce une pression accrue sur les équipes-écoles, en raison de la pénurie de personnel et du gel d'embauche.

« Nos milieux accueillent une proportion grandissante d'élèves ayant des besoins particuliers, ce qui augmente directement la charge et la complexité du travail. Les services doivent suivre cette réalité », indique Monica Chiasson. Elle ajoute : « Nous avons besoin de mesures concrètes du ministère de l'Éducation pour garantir que chaque élève reçoive les services auxquels il a droit ».

Règles budgétaires : un recul de la prévisibilité

Les récentes modifications aux règles budgétaires du ministère de l'Éducation permettent de réduire le nombre de mesures budgétaires, ce qui est une bonne chose, mais suscitent certaines inquiétudes. Les mesures, auparavant protégées, ne le sont plus, à l'exception de l'aide alimentaire.

« Les enveloppes dédiées et protégées assuraient une prévisibilité, une garantie que les sommes iraient aux endroits prévus. Leur disparition ouvre la porte à des choix variables d'un établissement à l'autre. Quand c'est flou, c'est mou », dénonce Éric Pronovost.

Il conclut : « Ces sommes pourraient être réaffectées à d'autres priorités sans obligation de consultation du milieu. Le gouvernement parle de flexibilité, mais nous, nous demandons de la prévisibilité. »

Profil du SERF-CSQ

Le Syndicat de l'enseignement de la région du Fer représente 1 800 membres qui travaillent aux centres de services scolaires du Fer et du Littoral, dont 880 membres du personnel de soutien. Il s'agit de personnel administratif, technique, paratechnique et manuel, plus spécifiquement de 32 différentes classes d'emplois. Le Syndicat est affilié à la FPSS-CSQ.

Profil de la FPSS-CSQ

La Fédération du personnel de soutien scolaire (FPSS-CSQ) est le seul regroupement syndical, au Québec, représentant exclusivement du personnel de soutien scolaire. Elle est affiliée à la Centrale des syndicats du Québec (CSQ) et représente 81 classes d'emplois réparties en 25 centres de services scolaires et commissions scolaires et 20 syndicats affiliés. Au total, elle compte près de 43 000 membres.

SOURCE Fédération du personnel de soutien scolaire (FPSS-CSQ)

Renseignements: Martin Cayouette, Attaché de presse FPSS-CSQ, 514 346-6934, [email protected]