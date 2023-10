Réseau des services de garde éducatifs à l'enfance - 80 nouvelles places subventionnées pour les familles de l'Épiphanie

L'ÉPIPHANIE, QC, le 27 oct. 2023 /CNW/ - Le premier ministre du Québec, M. François Legault, est heureux d'annoncer la création de 80 nouvelles places subventionnées à l'Épiphanie, dont 25 réservées aux poupons. Il en a fait l'annonce plus tôt aujourd'hui en compagnie de la ministre de la Famille et ministre responsable de la région de la Montérégie, Mme Suzanne Roy.

Le service de garde Château des petits trésors de l'Épiphanie s'ajoute ainsi aux milliers d'installations à travers le Québec qui offrent des places de qualité et à moindre coût à nos familles. Depuis son ouverture au début de la semaine, les parents de la municipalité et des environs profitent d'un nouvel environnement sécuritaire, éducatif et bienveillant où confier ce qu'ils ont de plus précieux, leurs enfants.

Rappelons qu'en 2021 le gouvernement du Québec a lancé le Grand chantier pour les familles : un ambitieux projet de développement du réseau des services de garde éducatifs à l'enfance visant à créer suffisamment de places subventionnées pour répondre aux besoins de nos tout-petits.

Depuis le lancement des travaux, un nombre record de près de 20 500 places subventionnées ont été ajoutées au réseau et près de 24 500 sont en cours de réalisation, du jamais vu en 25 ans!

« Je suis heureux d'inaugurer la garderie Château des petits trésors de l'Épiphanie, un établissement de 80 places subventionnées. Cela s'inscrit dans le Grand chantier pour les familles, un plan d'action qui représente un investissement de trois milliards de dollars pour que chaque enfant du Québec ait une place subventionnée en service de garde d'ici mars 2025. En seulement deux ans, nous comptons déjà près de 20 500 nouvelles places créées, et nous continuons le travail pour compléter le réseau. Je félicite la ministre Suzanne Roy pour cette réussite exceptionnelle, du jamais vu en 25 ans! Notre gouvernement est au travail pour les familles du Québec. »

François Legault, premier ministre du Québec

« L'ouverture de nouvelles places subventionnées est toujours un moment de réjouissance pour les familles, et cela représente une preuve supplémentaire du dynamisme de la croissance de notre réseau de services de garde éducatifs à l'enfance. Je profite de l'occasion pour saluer le travail de toutes celles et de tous ceux qui ont rendu possible la mise sur pied de ce beau projet. Je souhaite de merveilleux moments aux enfants ainsi qu'à l'ensemble du personnel éducateur! »

Suzanne Roy, ministre de la Famille et ministre responsable de la région de la Montérégie

« Je ne peux que me réjouir de l'ouverture du service de garde subventionné Château des petits trésors de l'Épiphanie. Des projets comme celui-ci sont des atouts importants pour notre municipalité. Ils contribuent au bonheur de nos familles et à l'essor de notre communauté. Je lève mon chapeau à tous ceux et celles qui ont permis de le concrétiser! »

Steve Plante, maire de L'Épiphanie

« Tout le personnel de notre service de garde est dévoué pour offrir un environnement exceptionnel aux tout-petits. C'est donc une grande fierté pour moi de souligner l'ouverture de notre service de garde subventionné en compagnie du premier ministre du Québec et de la ministre de la Famille. Tous nos efforts ont été déployés dans le but d'aider encore plus de familles de la région, et nous sommes heureux de voir notre installation maintenant animée par les rires et l'énergie des 80 enfants que nous accueillons! »

Daly Hancha, directeur général du service de garde Château des petits trésors de l'Épiphanie

Un appel de projets en continu permet la création intensive de nouvelles places subventionnées.

La conversion de places non subventionnées en places subventionnées participe également au développement rapide du réseau; 5 000 places sont en cours de conversion pour l'année 2023.

Le projet pilote de responsables d'un service de garde éducatif en communauté et en entreprise permet la création de places rapidement. Depuis son lancement, 201 projets ont été autorisés pour un total de 1 575 nouvelles places subventionnées potentielles.

