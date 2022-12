ROBERVAL, QC, le 1er déc. 2022 /CNW Telbec/ - Alertées en avril 2021 par leurs outils de détection des utilisations anormales de l'électricité, les équipes de la Sécurité corporative d'Hydro-Québec ont été en mesure de démasquer en juillet de la même année un réseau de vol d'électricité.

Les infractions ont été commises dans une quinzaine de résidences à Roberval, Chambord, Saint-Bruno, Saint-Félicien, Hébertville, Saint-Prime et Mashteuiatsh.

Des accusations criminelles de vol d'électricité et de méfait ont été portées aujourd'hui au palais de justice de Roberval contre trois personnes et quatre entités morales.

Les montants des vols s'élèvent à plus de 300 000 $. À ceci s'ajoutent des méfaits totalisant 20 000 $.

Chaque année, les équipes de sécurité responsables d'assurer l'intégrité et la protection des revenus d'Hydro-Québec traitent environ 400 dossiers liés au vol d'électricité.

Hydro-Québec poursuit ses efforts pour combattre la fraude à son endroit par souci d'équité envers ses clients et clientes et afin d'éviter des pertes récurrentes. Ainsi, de 2019 à 2021, l'entreprise a récupéré plus 16,5 M$ en consommation auprès de sa clientèle grâce à ses méthodes de détection et d'intervention en matière de vols d'électricité partout dans la province.

Les membres du public peuvent appeler en toute confidentialité la ligne Ouvrons l'œil au 1 877 816-1212 pour signaler une fraude ou une installation qui leur semble non conforme.

Il est important de rappeler que les installations trafiquées présentent un risque élevé d'électrocution et d'incendie.

