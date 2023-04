Réseau de transport de Longueuil : grève de 24 heures des employé(e)s de bureau

LONGUEUIL, QC, le 4 avril 2023 /CNW/ - Les employé(e)s de bureau du Réseau de transport de Longueuil (RTL) ont déclenché aujourd'hui une grève d'une durée de 24 heures afin d'exprimer leur mécontentement face à la lenteur des négociations pour le renouvellement de leur convention collective.

Le contrat de travail de ces 106 salarié(e)s est échu depuis le 1er janvier 2020. Les points en litige portent notamment sur le régime de retraite, la classification des fonctions, le télétravail, les vacances ainsi que les salaires.

Rappelons qu'en octobre 2022, à la demande des parties, une personne conciliatrice a été nommée pour débloquer l'impasse. Les rencontres se sont bien déroulées, mais depuis le 13 février dernier, il n'y a eu aucun avancement dans les pourparlers.

« Depuis décembre 2021, nous avons eu une trentaine de rencontres de négociation. Mais la partie patronale n'a manifesté aucune ouverture face à nos demandes. Nos membres sont en colère devant le traitement que leur réserve le RTL. Nous sommes prêt(e)s à aller jusqu'au bout pour obtenir du respect », a déclaré

Johane Roy, présidente du Syndicat des employé(e)s de bureau du RTL (SCFP 3332).

Pour le syndicat, il s'agit d'une question d'équité, puisque celui-ci estime que les offres du RTL sont inférieures de 4 à 6 % à celles qu'il a octroyées à son personnel cadre.

Le syndicat a en main un mandat de grève voté à 84 % par les membres en assemblée syndicale.

SOURCE Syndicat canadien de la fonction publique (FTQ)

Renseignements: Lisa Djevahirdjian, Service des communications, 514 831-3815, [email protected]