Réseau de la santé et des services sociaux - Renouvellement du mandat de la présidente-directrice générale du Centre intégré de santé et de services sociaux des Laurentides

QUÉBEC, le 10 mai 2023 /CNW/ - Le ministre de la Santé, Christian Dubé, annonce que le gouvernement du Québec a procédé aujourd'hui au renouvellement, pour la période du 10 mai au 9 novembre 2023, du mandat de madame Rosemonde Landry à titre de membre du conseil d'administration et de présidente-directrice générale (PDG) du Centre intégré de santé et de services sociaux des Laurentides (CISSS).

Détentrice d'une maîtrise en administration des affaires du HEC Montréal, d'un diplôme d'études supérieures spécialisées en droit et politiques de la santé de l'Université de Sherbrooke et d'un baccalauréat en sciences infirmières de l'Université de Moncton, madame Landry possède plus de 39 années d'expérience dans le domaine de la santé et des services sociaux, tant dans le secteur public québécois que dans le secteur public ontarien et le secteur privé. Elle est gestionnaire au CISSS des Laurentides depuis 2015, où elle a d'ailleurs cumulé les fonctions de directrice générale adjointe au programme de santé physique générale et spécialisée, de l'enseignement et de la recherche et de directrice des soins infirmiers et de l'éthique clinique. Depuis 2019, elle assume la responsabilité de présidente-directrice générale du CISSS.

« Plusieurs grands défis nous attendent au cours des prochains mois et je suis persuadé que l'expérience et l'expertise de madame Landry permettront de guider les équipes de son établissement afin de mettre en œuvre les changements nécessaires pour offrir les meilleurs soins et services à la population. »

Christian Dubé, ministre de la Santé

