Virus de la rougeole - Confirmation d'un cas de rougeole au Centre Bell le 3 mars 2025

QUÉBEC, le 10 mars 2025 /CNW/ - Les autorités de la Santé publique du ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) tiennent à informer la population qu'une personne atteinte de la rougeole était présente au Centre Bell lors de la soirée du 3 mars 2025 entre 17 h 30 et minuit, à Montréal.

Les personnes suivantes, si elles étaient présentes au Centre Bell pendant cette période, sont considérées comme des contacts de rougeole :

les personnes assises dans les sections rouges 111 à 117;

le personnel présent dans les sections rouges 111 à 117;

le personnel du Tim Hortons et du Pizza Pizza du Centre Bell.

Il est recommandé aux contacts de rougeole qui ne sont pas protégés contre cette maladie de s'isoler à leur domicile jusqu'au 17 mars inclusivement.

Il est possible que d'autres personnes ayant fréquenté le Centre Bell le 3 mars entre 17 h 30 et minuit aient également été exposées au virus. Ces personnes ne sont pas d'emblée considérées comme des contacts de rougeole, mais par mesure de précaution, elles sont invitées à surveiller l'apparition de symptômes et à mettre à jour leur vaccination si elles ne sont pas adéquatement protégées.

Pour connaître toutes les mesures à prendre pour les contacts de cas de rougeole, consulter la page Éclosion de rougeole, sur Québec.ca.

Rappelons que dans le contexte actuel d'éclosion de rougeole qui sévit au Québec, ailleurs au Canada et dans d'autres pays, le MSSS invite la population à s'assurer que son statut vaccinal est à jour. La vaccination demeure le meilleur moyen de se protéger contre la rougeole.

Faits saillants :

Pour consulter la liste des milieux fréquentés par des cas récents de rougeole au Québec et les consignes à suivre pour les contacts, se rendre sur la page Éclosion de rougeole | Gouvernement du Québec (quebec.ca).

La vaccination contre la rougeole est offerte dans les points de service locaux de plusieurs régions du Québec. Il est possible de prendre rendez-vous sur le site Clic Santé ou en appelant au 1 877 644-4545.

SOURCE Ministère de la Santé et des Services sociaux

Source : Relations avec les médias, Ministère de la Santé et des Services sociaux, 418 266-8914, [email protected]